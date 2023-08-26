Какой церковный праздник 27 августа 2023 года — традиции, запреты и сильная молитва

Церковный праздник 27 августа: почему в этот день нужно соблюдать тишину
В это воскресенье, 27 августа, православные верующие чтят память мученика Михея Морасфитянина, одного из 12 пророков Ветхого Завета. Также в этот день завершается Успенский пост или Спасовка, продолжавшийся с 14 августа.
Новини.LIVE рассказывает о жизни святого, что можно делать в этот праздник, а что категорически запрещено.
27 августа 2023 — какой церковный праздник — что известно о мученике Михее Морасфитянине
Пророк Михей Морасфитянин жил в четвертом веке до Рождества Христова. Он был родом из Иудеи. Существует распространенное мнение, что он был современником пророка Исаи и даже его учеником.
Он прославился тем, что разоблачал грехи и преступления правителей, лжепророков и нечистых священников. Он предвидел бедствия, грозившие царю Израильскому во время его разрушения, и Иудеи во время нашествия царя Сеннахерима ассирийского.
Пророк рассказывал, что Господь обязательно призовет всех к ответу за неблагодарность, пренебрежение заповедями, нарушение Божьих заповедей.
Также именно ему принадлежит пророчество о рождении Спасителя мира.
Есть несколько версий смерти Пророка. По одной он был убит приближенными царя Ахавы, которому предсказал смерть. За другой — дожил до глубокой старости.
Мощи его были найдены в IV веке н. в Варафсатии. В честь пророка был построен храм.
27 августа — что нельзя делать
В народе этот церковный праздник называют Михей Тиховей. Один из важных запретов дня — нельзя кричать и повышать голос, иначе вас могут услышать злые силы и натворить беды. Лучше избегать любых ссор и громких развлечений.
По народным поверьям в этот день также не стоит печь выпечку, возиться с тестом и мукой, чтобы не остаться без хлеба.
Также 27 августа нельзя:
- злословить;
- обижаться;
- лениться;
- жаловаться на жизнь;
- отказывать в помощи и подаянии;
- употреблять алкоголь.
Что можно делать 27 августа
Пророк Михей считается покровителем дома, поэтому святому можно помолиться об обретении собственного жилища. Также святой помогает всем мастерам, каменщикам и строителям. Поэтому люди, работающие в этой сфере, могут просить Михея о помощи, чтобы все проекты были удачными и прибыльными.
К этому дню заканчивалась вся основная летняя работа и было принято помогать по хозяйству пожилым людям, вдовам и сиротам. Наши предки заметили, если в этот день наши предки, то зима будет безоблачной.
Также это был последний день Успенского поста, так что можно было добавлять в горячую пищу немного растительного масла и выпить небольшое количество вина.
Кто празднует День ангела 27 августа
Свои именины отмечают:
- Михаил;
- Матвей;
- Николай;
- Аркадий;
- Алексей;
- Лука (Лукиан);
- Маркел;
- Феодосии;
- Федор;
- Владимир;
- Ева;
- Александра.
Народные приметы на 27 августа
Приметы дня говорят, какой погоды ждать осенью и каким будет урожай:
- Если рассвет 27 августа алый — скоро будет дождь и ветреная погода.
- Погодный и безветренный день — осень будет сухой.
- В этот день будет тихий ветер.
- Сильная гроза в этот день — весь сентябрь будет плохая погода, и осень будет дождливая.
- Северный ветер — к хорошему урожаю ржи.
- Если в саду бесшумный ветер — к сухой осени в лесу.
- Если журавли полетели в теплые края — ждать мороза в середине октября.
- Листья тополя покрылись росой — к дождю.
Напомним, мы писали подробный церковный календарь на август 2023 года.