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Церковный праздник 27 августа: почему в этот день нужно соблюдать тишину

26 августа 2023 18:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какой церковный праздник 27 августа 2023 года — традиции, запреты и сильная молитва
Верующая в храме на богослужении. Фото: google.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В это воскресенье, 27 августа, православные верующие чтят память мученика Михея Морасфитянина, одного из 12 пророков Ветхого Завета. Также в этот день завершается Успенский пост или Спасовка, продолжавшийся с 14 августа.

Новини.LIVE рассказывает о жизни святого, что можно делать в этот праздник, а что категорически запрещено.

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27 августа 2023 — какой церковный праздник — что известно о мученике Михее Морасфитянине

Пророк Михей Морасфитянин жил в четвертом веке до Рождества Христова. Он был родом из Иудеи. Существует распространенное мнение, что он был современником пророка Исаи и даже его учеником.

Он прославился тем, что разоблачал грехи и преступления правителей, лжепророков и нечистых священников. Он предвидел бедствия, грозившие царю Израильскому во время его разрушения, и Иудеи во время нашествия царя Сеннахерима ассирийского.

Пророк рассказывал, что Господь обязательно призовет всех к ответу за неблагодарность, пренебрежение заповедями, нарушение Божьих заповедей.

Также именно ему принадлежит пророчество о рождении Спасителя мира.

Есть несколько версий смерти Пророка. По одной он был убит приближенными царя Ахавы, которому предсказал смерть. За другой — дожил до глубокой старости.

Мощи его были найдены в IV веке н. в Варафсатии. В честь пророка был построен храм.

 

27 августа 2023 — какой церковный праздник — что известно о мученике Михее Морасфитянине
Пророк Михей Морасфитянин. Фото: google.com

27 августа — что нельзя делать

В народе этот церковный праздник называют Михей Тиховей. Один из важных запретов дня — нельзя кричать и повышать голос, иначе вас могут услышать злые силы и натворить беды. Лучше избегать любых ссор и громких развлечений.

По народным поверьям в этот день также не стоит печь выпечку, возиться с тестом и мукой, чтобы не остаться без хлеба.

Также 27 августа нельзя:

  • злословить;
  • обижаться;
  • лениться;
  • жаловаться на жизнь;
  • отказывать в помощи и подаянии;
  • употреблять алкоголь.
27 августа - что нельзя делать
Верующая в церкви ставит свечу за здоровье. Фото: google.com

Что можно делать 27 августа

Пророк Михей считается покровителем дома, поэтому святому можно помолиться об обретении собственного жилища. Также святой помогает всем мастерам, каменщикам и строителям. Поэтому люди, работающие в этой сфере, могут просить Михея о помощи, чтобы все проекты были удачными и прибыльными.

К этому дню заканчивалась вся основная летняя работа и было принято помогать по хозяйству пожилым людям, вдовам и сиротам. Наши предки заметили, если в этот день наши предки, то зима будет безоблачной.

Также это был последний день Успенского поста, так что можно было добавлять в горячую пищу немного растительного масла и выпить небольшое количество вина.

 

Что можно делать 27 августа
Девушка молится. Фото: pixabay.com

Кто празднует День ангела 27 августа

Свои именины отмечают:

  • Михаил;
  • Матвей;
  • Николай;
  • Аркадий;
  • Алексей;
  • Лука (Лукиан);
  • Маркел;
  • Феодосии;
  • Федор;
  • Владимир;
  • Ева;
  • Александра.

 

Народные приметы на 27 августа

Приметы дня говорят, какой погоды ждать осенью и каким будет урожай:

  • Если рассвет 27 августа алый — скоро будет дождь и ветреная погода.
  • Погодный и безветренный день — осень будет сухой.
  • В этот день будет тихий ветер.
  • Сильная гроза в этот день — весь сентябрь будет плохая погода, и осень будет дождливая.
  • Северный ветер — к хорошему урожаю ржи.
  • Если в саду бесшумный ветер — к сухой осени в лесу.
  • Если журавли полетели в теплые края — ждать мороза в середине октября.
  • Листья тополя покрылись росой — к дождю.

Напомним, мы писали подробный церковный календарь на август 2023 года.

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