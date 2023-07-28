Яке церковне свято 28 липня — традиції, заборони, сильна молитва

Віряни відзначають велике православне свято. Фото: Вечірній Київ

Сьогодні, 28 липня, православні християни відзначають два великих свята — День пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира та День Хрещення Русі. Також в цей день згадують мучеників Кирила та Іуліту.

Новини.LIVE розповідає про головні традиції та заборони свята, а також ділиться сильною молитвою про щастя та мир.

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Князь київський Володимир Великий був сином князя Святослава Ігоровича і, відповідно, онуком рівноапостольної княгині Ольги.

Коли Володимир став князем, він забажав одружитися з сестрою візантійських імператорів Василія і Костянтина Анною. Проте йому поставили жорстку умову — Володимир прийме християнство та охреститься. Князь погодився.

А вже 1 серпня 988 року Володимир Великий прочитав молитву над водами Дніпра, охрестивши їх. Далі хрещення отримали всі жителі Києва. Для цього було запрошено грецьке духовенство на чолі з митрополитом Київським святителем Михаїлом. Пізніше й у інших містах Русі почало зароджуватися християнство, а люди хрестилися.

Після свого хрещення Володимир заснував численні церкви й монастирі, а також запровадив новий законодавчий порядок, який базувався на християнських принципах. Йому вдалося об'єднати різні народи на теренах Русі, а також підвищили культурний і релігійний вплив держави. При цьому великий князь не забував про економічний розвиток країни: підтримував торгівлю та розвивав міста.

Крім цього, Володимир активно провадив зовнішню політику, зміцнюючи дипломатичні відносини з іншими країнами, переважно з Візантією та країнами Сходу.

Володимир Великий залишив неоціненну спадщину в історії України та всього східнослов'янського світу.

Князь Володимир Святославич. Фото: google.com

Церковне свято 28 липня — що відомо про мучеників Кирила та Іуліту

За відомостями, які збереглися до наших днів, відомо, що святі жили в Іконії (сучасна Туреччина) в III-IV століттях. Кирик (Кирил) був маленьким сином Іуліти (Юлітти).

Їх історія життя трагічна. Це були часи правління імператора Діоклетіана, коли повсюдно йшли гоніння християн. Іуліта яка рано втратила чоловіка, присвятила своє життя Богу та вихованню маленького сина за християнськими традиціями. Через свою віру Іуліті довелося тікати з міста з 3-річною дитиною на руках.

Проте її та сина все ж схопили. Іулітта відмовилася зректися своєї віри. Хлопчика за віру в Бога скинули з високого помосту. А Іуліту піддали тортурам та згодом стратили.

Мучеників таємно поховали. А за часів царя Костянтина їхні мощі віднайшли. На честь Іуліти та Кирила в Константинополі заснували монастир.

Святі мученики Кирил та Іуліта. Фото: google.com

Що не можна робити у православне свято 28 липня

Свята Іуліта вважається жіночою заступницею, а тому одна з важливих заборон цього дня стосується жінок — представницям прекрасної статі у православне свято 28 липня заборонено займатися важкою фізичною працею. За можливості варто влаштувати собі вихідний. Якщо ж уникнути тяжкої роботи ніяк не можна, зверніться до святої з молитвою та попросіть її прощення та допомоги.

Також у цей день вірянам не можна:

лихословити;

сваритися;

пліткувати;

думати про погане;

скаржитися на життя;

робити генеральне прибирання в домі;

починати ремонт або будівництво;

виходити на роботу в поле і на город;

користуватися гострими предметами;

справляти весілля;

починати нові справи.

Що можна робити у церковне свято 28 липня

Вранці можна запалити свічку і помолитися святому Володимиру або ж Ісусу Христу. Якщо є можливість, варто піти до храму, попросити миру, Божої благодаті та подякувати за все, що є.

Щоб захистити себе, рідних та свою оселі від нечесті та усього злого, варто окропити святою оселю дім та добре провітрити його.

Також наші предки цього дня намагалися проводити час з дітьми, навчаючи їх життєвим мудростям.

Вірянка молиться у церкві. Фото: google.com

Молитва до святого Володимира Великого, яку читають 28 липня, та просять миру для України

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Сильна молитва про щастя, яку можна прочитати 28 липня

Молитву свою звертаю Господу нашому Ісусу Христу і Пресвятої Богородиці! Молю про допомогу і захист. Освітіть шлях мій до любові справжньої та щасливою, вкажіть долю мою, порадуйте серце моє почуттям щирим. З’єднайте життя моє з життям коханої людини, подаруйте взаємне почуття і благословіть нас на життя довге, любов вірну. Амінь!

Які народні прикмети існують у день 28 липня

У народі 28 липня прозвали Кирики-мокродирики, бо в цей день часто йде дощ. Але якщо стоїть сонячна погода, то кажуть, що "на Володимира Красне Сонечко сонце красніше світить".

Також цього дня наші предки вірили в такі прикмети:

Якщо зранку йде дощ — весь день буде гарна погода.

Грози означають, що зима буде морозною і сніжною.

Туман випав увечері — наступного дня буде дощ.

Якщо липа пожовкла — осінь буде ранньою.

Не видно веселки після дощу — чекайте на велику кількість ясних днів.

Чим спекотніше в цей день, тим холодніше буде грудень.

Якщо бджоли та метелики різко ховаються під дах або під дерева, то скоро піде дощ.

Коники голосно скрекочуть — чекайте на засуху.

На сосні багато шишок — чекайте на гарний врожай ячменю.

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