Какой церковный праздник 28 июля — традиции, запреты, сильная молитва

Верующие отмечают большой православный праздник. Фото: Вечерний Киев

Сегодня, 28 июля, православные христиане отмечают два великих праздника — День памяти святого равноапостольного князя Владимира и День Крещения Руси. Также в этот день вспоминают мучеников Кирилла и Иулиту.

Новини.LIVE рассказывает о главных традициях и запретах праздника, а также делится сильной молитвой о счастье и мире.

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Князь киевский Владимир Великий был сыном князя Святослава Игоревича и, соответственно, внуком равноапостольной княгини Ольги.

Когда Владимир стал князем, он захотел жениться на сестре византийских императоров Василия и Константина Анне. Однако ему поставили жесткое условие — Владимир примет христианство и крестится. Князь согласился.

А уже 1 августа 988 года Владимир Великий прочел молитву над водами Днепра, окрестив их. Далее крещение получили все жители Киева. Для этого было приглашено греческое духовенство во главе с митрополитом Киевским святителем Михаилом. Позже и в других городах Руси начало зарождаться христианство, а люди крестились.

После своего крещения Владимир основал многочисленные церкви и монастыри, а также ввел новый законодательный порядок, основанный на христианских принципах. Ему удалось объединить разные народы на территории Руси, а также повысили культурное и религиозное влияние государства. При этом великий князь не забывал экономического развития страны: поддерживал торговлю и развивал города.

Кроме этого Владимир активно проводил внешнюю политику, укрепляя дипломатические отношения с другими странами, преимущественно с Византией и странами Востока.

Владимир Великий оставил неоценимое наследие в истории Украины и всего восточнославянского мира.

Князь Владимир Святославич. Фото: google.com

Церковный праздник 28 июля — что известно о мучениках Кирилле и Иулите

По сведениям, сохранившимся до наших дней, известно, что святые жили в Иконии (современная Турция) в III-IV веках. Кирик (Кирилл) был маленьким сыном Иулиты (Юлитты).

Их история жизни трагична. Это было время правления императора Диоклетиана, когда повсеместно шли гонения христиан. Рано потерявшая мужа Иулита посвятила свою жизнь Богу и воспитанию маленького сына по христианским традициям. Из-за своей веры Иулити пришлось бежать из города с 3-летним ребенком на руках.

Однако ее и сына все же схватили. Иулитта отказалась отречься от своей веры. Мальчика за веру в Бога свергли с высокого помоста. А Иулиту подвергли пыткам и впоследствии казнили.

Мучеников тайно похоронили. А при царе Константине их мощи нашли. В честь Иулиты и Кирилла в Константинополе основали монастырь.

Святые мученики Кирилл и Иулита. Фото: google.com

Что нельзя делать в православный праздник 28 июля

Святая Иулита считается женской покровительницей, а потому один из важных запретов в этот день касается женщин — представительницам прекрасного пола в православный праздник 28 июля запрещено заниматься тяжелым физическим трудом. По возможности следует устроить себе выходной. Если же избежать тяжелой работы никак нельзя, обратитесь к святой с молитвой и попросите у нее прощения и помощи.

Также в этот день верующим нельзя:

злословить;

ссориться;

сплетничать;

думать о плохом;

жаловаться на жизнь;

производить генеральную уборку в доме;

начинать ремонт или строительство;

выходить на работу в поле и на огород;

пользоваться острыми предметами;

справлять свадьбу;

начинать новые дела.

Что можно делать в церковный праздник 28 июля

Утром можно зажечь свечу и помолиться святому Владимиру или Иисусу Христу. Если есть возможность, следует пойти в храм, попросить мира, Божьей благодати и поблагодарить за все, что есть.

Чтобы защитить себя, родных и свое жилище от нечестия и всего злого, следует окропить святой дом и хорошо проветрить его.

Также наши предки в этот день пытались проводить время с детьми, обучая их жизненным мудростям.

Верующая молится в церкви. Фото: google.com

Молитва к святому Владимиру Великому, которую читают 28 июля, и просят мира для Украины

Название

Сильная молитва о счастье, которую можно прочесть 28 июля

Молитву свою обращаю Господу нашему Иисусу Христу и Пресвятой Богородице! Молю о помощи и защите. Образуйте путь мой к любви истинной и счастливой, укажите судьбу мою, обрадуйте сердце мое искренним чувством. Соедините жизнь мою с жизнью любимого человека, подарите взаимное чувство и благословите нас на жизнь долгую, любовь верную. Аминь!

Какие народные приметы существуют в день 28 июля

В народе 28 июля прозвали Кирики-мокродырики, потому что в этот день часто идет дождь. Но если стоит солнечная погода, то говорят, что "на Владимира Красное Солнышко солнце краснее светит".

Также в этот день наши предки верили в следующие приметы:

Если утром идет дождь — весь день будет хорошая погода.

Грозы означают, что зима будет холодной и снежной.

Вечером выпал туман, на следующий день будет дождь.

Если липа пожелтела — осень будет ранней.

Не видно радуги после дождя — ждите большого количества ясных дней.

Чем жарче в этот день, тем холоднее будет декабрь.

Если пчелы и бабочки резко прячутся под крышу или под деревья, то скоро пойдет дождь.

Лошадки громко скрежещут — ждите засухи.

На сосне много шишек — ждите хорошего урожая ячменя.

Напомним, мы подготовили подробный православный календарь праздников на июль 2023 года.

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