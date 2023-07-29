Яке церковне свято 29 липня — традиції, заборони, сильна молитва

Вірянки у храмі розмовляють зі священником. Фото: google.com

У цю суботу, 29 липня, православні віряни шанують священномученика єпископа Афіногена і його 10 учнів. Вони постраждали за Христа під час гонінь на християн у місті Севастії. Та жоден не зрікся своєї віри.

Розповідаємо трагічну історію та долю святих, про важливі традиції та заборони, а також ділимося особливою молитвою, яку слід прочитати у цю дату.

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Церковне свято 29 липня — що відомо про єпископа Афіногена та його учнів

За відомостями, які збереглися до наших днів відомо, що Афіноген жив у монастирі у вірменському місті Підахфої за часів правління імператора Діоклетіана, який був язичником та боровся з усіма, хто звернувся до віри Божої.

Афіноген яро проповідував християнство й звернув на віру в єдиного Бога багатьох язичників. Коли чутки про це дійшли до влади, до монастиря єпископа навідався цілий військовий загін. Однак, не заставши святого на місці, вони захопили в полон 10 його учнів.

Повернувшись, Афіноген відразу ж помчав на пошуки. У місті Севастії його спіймали й взяли під варту, де він зустрівся з учнями.

Імператор Діоклетіан вимагав, щоб Афіноген і учні принесли жертву ідолам і відреклися від Христа, але ті відмовлялися. Тоді мучеників довго катували, а після стратили мечем. Сам Афіноген був умертвлений на власне прохання в своєму монастирі.

Афіноген та 10 його учнів. Фото: google.com

Що можна робити у свято 29 липня

Цього дня віряни стараються відвідати церкву. Також можна помолитися вдома перед іконою святих, у яких просять сили духу, щоб витримати всі життєві негаразди, також можна помолитися про швидке відновлення миру.

Цей день ідеально підходить для того, щоб провести його у сімейному колі. Варто думати лише про хороше та налаштовувати себе на світле майбутнє.

Наші предки 29 липня обов'язково працювали в полі та молилися за гарний врожай. Якщо перенести цю традицію на сучасність, то дачники та городники цієї дати можуть сміливо вирушати в сад та город.

Сьогоднішнє свято вважається щасливим днем для хліборобів. Афіногена просили про добрий врожай та теплі дощі. Також вважалося доброю традицією покласти колосок за пояс. Так можна було себе убезпечити від болю у попереку, різних запалень від роботи.

Віряни на ранковому богослужінні в храмі.

Що не можна робити у церковне свято 29 липня

У православне свято 29 липня віряни дотримувались певних важливих заборон, зокрема не можна:

полювати;

рубати дрова;

прибирати в будинку;

прати речі;

злитися;

сваритися;

лихословити;

обмовляти когось;

пліткувати;

брехати;

думати про погане;

скаржитися на долю;

відмовляти у допомозі.

Яку молитву прочитати 29 липня

Цього дня у Господа просять про здоров'я та силу. Тож варто почати свій ранок з таких рядків:

Господи, вислухай молитву мою, і благання моє нехай дійде до тебе! Помилуй мене, Господи. Я бо слабий, оздоров мене, Господи, бо тремтять мої кості, і душа моя сильно стривожена. Гине тіло моє й моє серце, та Бог — скеля серця мого й моя доля навіки. Амінь.

Які прикмети існують 29 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

Якщо стоїть густий туман — урожай грибів буде щедрим.

Якщо шуліки (коршуни, яструби) літають в небі — до посушливої погоди.

Польові миші їдять колосся — зима буде довгою і суворою.

У моркви уклякло бадилля — до дощу.

Дощ є поганою прикметою, яка вказує на те, що сіно може прорости.

На заході сонця жовті хмари — вранці наступного дня піде дощ.

Роса тримається на траві до обіду — чекайте на спеку.

Яскравий сонячний день — до хорошого врожаю.

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