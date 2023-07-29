Какой церковный праздник 29 июля — традиции, запреты, сильная молитва

Верующие в храме разговаривают со священником. Фото: google.com

В эту субботу, 29 июля, православные верующие почитают священномученика епископа Афиногена и его 10 учеников. Они пострадали за Христа во время гонений на христиан в Севастии. Но ни один не отрекся от своей веры.

Рассказываем трагическую историю и судьбу святых, о важных традициях и запретах, а также делимся особой молитвой, которую следует прочитать в эту дату.

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Церковный праздник 29 июля — что известно о епископе Афиногене и его учениках

По сведениям, сохранившимся до наших дней, известно, что Афиноген жил в монастыре в армянском городе Подахфои во времена правления императора Диоклетиана, который был язычником и боролся со всеми, кто обратился к вере Божией.

Афиноген яро проповедовал христианство и обратил на веру в единого Бога многих язычников. Когда слухи об этом дошли до власти, в монастырь епископа посетил целый военный отряд. Однако, не застав святого на месте, они захватили в плен 10 его учеников.

Вернувшись, Афиноген сразу же помчался на поиски. В Севастии его поймали и взяли под стражу, где он встретился с учениками.

Император Диоклетиан потребовал, чтобы Афиноген и ученики принесли жертву идолам и отреклись от Христа, но те отказывались. Тогда мучеников долго пытали, а после казнили мечом. Сам Афиноген был умерщвлен по собственной просьбе в своем монастыре.

Афиноген и 10 его учащихся. Фото: google.com

Что можно делать в праздник 29 июля

В этот день верующие стараются посетить церковь. Также можно помолиться дома перед иконой святых, у которых просят силы духа, чтобы выдержать все жизненные проблемы, также можно помолиться о скором восстановлении мира.

Этот день идеально подходит для проведения его в семейном кругу. Следует думать только о хорошем и настраивать себя на светлое будущее.

Наши предки 29 июля обязательно работали в поле и молились о хорошем урожае. Если перенести эту традицию на современность, то дачники и огородники этой даты могут смело отправляться в сад и огород.

Сегодняшний праздник считается счастливым днем для земледельцев. Афиногена просили о хорошем урожае и теплых дождях. Также считалось хорошей традицией положить колосок за пояс. Так можно было себя обезопасить от боли в пояснице, разных воспалений от работы.

Верующие на утреннем богослужении в храме.

Что нельзя делать в церковный праздник 29 июля

В православный праздник 29 июля верующие соблюдали определенные важные запреты, в частности нельзя:

охотиться;

рубить дрова;

убирать в доме;

стирать вещи;

злиться;

ссориться;

злословить;

оговаривать кого-то;

сплетничать;

врать;

думать о плохом;

жаловаться на судьбу;

отказывать в помощи.

Какую молитву прочесть 29 июля

В этот день у Господа просят о здоровье и силе. Поэтому стоит начать свое утро с таких строк:

Господи, выслушай молитву мою, и мольба моя да придет к тебе! Помилуй меня, Господи. Ибо я слаб, исцели меня, Господи, ибо дрожат мои кости, и душа моя сильно встревожена. Погибает тело мое и сердце мое, но Бог — скала сердца моего и судьба моя на веки. Аминь.

Какие приметы существуют 29 июля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

Если стоит густой туман — урожай грибов будет щедрым.

Если коршуны (коршуны, ястребы) летают в небе — к засушливой погоде.

Полевые мыши едят колосья — зима будет длинной и суровой.

В моркови застыла ботва — к дождю.

Дождь является плохой приметой, указывающей на то, что сено может прорасти.

На закате желтые облака — утром на следующий день пойдет дождь.

Роса держится на траве до обеда — ждите жары.

Яркий солнечный день — к хорошему урожаю.

Напомним, мы подготовили подробный православный календарь праздников на август 2023 года.

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