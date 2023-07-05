Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Релігія arrow Церковне свято 5 липня: кого вшановують віряни, заборони та молитва на захист arrow

Церковне свято 5 липня: кого вшановують віряни, заборони та молитва на захист

5 липня 2023 05:45
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Яке православне свято відзначають віряни 5 липня — традиції, заборони, молитва
Українські віряни на богослужінні у церкві. Фото: dostyp.com.ua
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Сьогодні, 5 липня, православні віряни вшановують пам'ять мученика Євсевія єпископа Самосатського, а також святої мучениці Іуланії. У народі це свято прозвали Євсєєв день або Ульянин день, який присвячували городнім роботам.

Новини.LIVE пропонує дізнатися про історію святих, заборони та традиції цієї дати, а також ділиться сильною молитвою на захист. 

Читайте також:

Історія святих Євсевія та Іуланії

Відомо, що Єпископ Самосатський жив у IV столітті. За життя чимало людей навернув до християнської віри, а також навчав священників. Він яро захищав православ'я, за що його ненавиділи імператори та переслідували. Святому вдалося пережити трьох правителів.

За наказом одного з них, був заточений до темниці. А вийшов на волю, коли до влади прийшов інший імператор —благочестивий Іовіан, який припинив гоніння. 

Близько 380 року Євсевій прибув до аріанського міста Доліхіни, щоб поставити в ньому православного єпископа Марина. Жінка-аріанка скинула з даху черепицю, яка пробила голову святителю. Перед смертю Євсевій просив не карати злочинницю і пробачив їй всі гріхи.

Про святу мученицю Іуліанію відомо лише, що вона разом зі своїм сином Сатурніном постраждала за Христа у перші століття християнства. На іменних іконах, як правило, зображується свята мучениця Іуліанія Нікомідійська.

 

Яке православне свято відзначають віряни 5 липня
Ікона єпископа Євсевія Самосатського. Фото: google.com

Що можна робити у церковне свято 5 липня

Цей день один з найвдаліших для робіт на городі та в саду. Можна кропити рослини від шкідників, садити садовину та городину, викорчовувати бур'яни, збирати врожай, поливати рослини тощо. 

Наші предки цієї дати ходили до лазні, щоб очистити душу і тіло.

Також в народі вірили, що 5 липня є шанс знайти собі половинку. Для цього варто звертати увагу на тих, хто на вас схожий — подібне притягує подібне. 

Православне свято 5 липня — чого не можна робити

Цього дня вірянам не варто:

  • пліткувати;
  • обмовляти;
  • злословити;
  • сваритися;
  • ревнувати;
  • брехати.

Згідно з народними повір'ями, у цю дату не можна розпочинати нових справ — нічого із задуманого не увінчається успіхом. Невдалий день для поїздок і подорожей.

 

Православне свято 5 липня — чого не можна робити
Богослужіння у церкві. Фото: google.com

Які існують прикмети 5 липня

Наші предки вірили у такі прикмети цього дня: 

  • Народженим в цей день доля несе багато випробувань.
  • Дощ в цей день обіцяє хороший урожай пшениці, жита і льону.
  • Волога на каменях з'явилася — до мокрої погоди.
  • Спека 5 липня — зима буде суворою.
  • Кури купаються в пилу — до дощу.
  • Якщо над річкою стоїть туман, то скоро піде дощ.
  • Багато комарів і роси ввечері — до тепла на наступний день.
  • Низькі хмари на небі — до негоди.

Молитва на захист до Ангела Хранителя на кожен день 

Ангел Божий, Хранитель мій з народження і до самого відходу у вічне життя, молю Тебе, заступник, охорони мене від усякого зла. Позбав негативу з душі моєї. Направ мене, раба Божого (ім’я), на шлях виправлення так визволи мене від ворогів і недоброзичливців. Амінь.

 

Нагадаємо, Новини.LIVE писали, хто святкує День ангела в липні та яке ім'я обрати для дитини за церковним липневим календарем, щоб її оберігав ангел-охоронець.

Також ми підготували детальний православний календар свят на липень 2023 року. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

None

Новий випуск спецпроєкту "Герої в тилу": історії порятунку тварин

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Новина з відео

15:55 Мобілізований Козловський з автоматом в руках записав перше відео в ЗСУ

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз