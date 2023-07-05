Яке православне свято відзначають віряни 5 липня — традиції, заборони, молитва

Українські віряни на богослужінні у церкві. Фото: dostyp.com.ua

Сьогодні, 5 липня, православні віряни вшановують пам'ять мученика Євсевія єпископа Самосатського, а також святої мучениці Іуланії. У народі це свято прозвали Євсєєв день або Ульянин день, який присвячували городнім роботам.

Новини.LIVE пропонує дізнатися про історію святих, заборони та традиції цієї дати, а також ділиться сильною молитвою на захист.

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Історія святих Євсевія та Іуланії

Відомо, що Єпископ Самосатський жив у IV столітті. За життя чимало людей навернув до християнської віри, а також навчав священників. Він яро захищав православ'я, за що його ненавиділи імператори та переслідували. Святому вдалося пережити трьох правителів.

За наказом одного з них, був заточений до темниці. А вийшов на волю, коли до влади прийшов інший імператор —благочестивий Іовіан, який припинив гоніння.

Близько 380 року Євсевій прибув до аріанського міста Доліхіни, щоб поставити в ньому православного єпископа Марина. Жінка-аріанка скинула з даху черепицю, яка пробила голову святителю. Перед смертю Євсевій просив не карати злочинницю і пробачив їй всі гріхи.

Про святу мученицю Іуліанію відомо лише, що вона разом зі своїм сином Сатурніном постраждала за Христа у перші століття християнства. На іменних іконах, як правило, зображується свята мучениця Іуліанія Нікомідійська.

Ікона єпископа Євсевія Самосатського. Фото: google.com

Що можна робити у церковне свято 5 липня

Цей день один з найвдаліших для робіт на городі та в саду. Можна кропити рослини від шкідників, садити садовину та городину, викорчовувати бур'яни, збирати врожай, поливати рослини тощо.

Наші предки цієї дати ходили до лазні, щоб очистити душу і тіло.

Також в народі вірили, що 5 липня є шанс знайти собі половинку. Для цього варто звертати увагу на тих, хто на вас схожий — подібне притягує подібне.

Православне свято 5 липня — чого не можна робити

Цього дня вірянам не варто:

пліткувати;

обмовляти;

злословити;

сваритися;

ревнувати;

брехати.

Згідно з народними повір'ями, у цю дату не можна розпочинати нових справ — нічого із задуманого не увінчається успіхом. Невдалий день для поїздок і подорожей.

Богослужіння у церкві. Фото: google.com

Які існують прикмети 5 липня

Наші предки вірили у такі прикмети цього дня:

Народженим в цей день доля несе багато випробувань.

Дощ в цей день обіцяє хороший урожай пшениці, жита і льону.

Волога на каменях з'явилася — до мокрої погоди.

Спека 5 липня — зима буде суворою.

Кури купаються в пилу — до дощу.

Якщо над річкою стоїть туман, то скоро піде дощ.

Багато комарів і роси ввечері — до тепла на наступний день.

Низькі хмари на небі — до негоди.

Молитва на захист до Ангела Хранителя на кожен день

Ангел Божий, Хранитель мій з народження і до самого відходу у вічне життя, молю Тебе, заступник, охорони мене від усякого зла. Позбав негативу з душі моєї. Направ мене, раба Божого (ім’я), на шлях виправлення так визволи мене від ворогів і недоброзичливців. Амінь.

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