Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Религия arrow Церковный праздник 5 июля: кого чтят верующие, запреты и молитва на защиту arrow

Церковный праздник 5 июля: кого чтят верующие, запреты и молитва на защиту

5 июля 2023 05:45
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какой православный праздник отмечают верующие 5 июля — традиции, запреты, молитва
Украинские верующие на богослужении в церкви. Фото: dostyp.com.ua
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Сегодня, 5 июля, православные верующие чтят память мученика Евсевия епископа Самосатского, а также святой мученицы Иулании. В народе этот праздник прозвали Евсеев день или Ульянин день и посвящали огородным работам.

Новини.LIVE предлагает узнать историю святых, запреты и традиции этой даты, а также делится сильной молитвой в защиту.

Читайте также:

История святых Евсевия и Иулании

Понятно, что Епископ Самосатский жил в IV веке. При жизни многие обратили к христианской вере, а также учили священников. Он яро защищал православие, за что его ненавидели императоры и преследовали. Святому удалось пережить троих правителей.

По приказу одного из них был заточен в темницу. А вышел на свободу, когда к власти пришел другой император — благочестивый Иовиан, прекративший гонения.

Около 380 года Евсевий прибыл в арианский город Долихин, чтобы поставить в нем православного епископа Марина. Женщина-арианка сбросила с крыши черепицу, пробившую голову святителю. Перед смертью Евсевий просил не наказывать преступницу и простил ей все грехи.

О святой мученице Иулиании известно лишь, что она вместе со своим сыном Сатурнином пострадала за Христа в первые века христианства. На именных иконах, как правило, изображается святая мученица Иулиания Никомидийская.

 

Какой православный праздник отмечают верующие 5 июля
Икона епископа Евсевия Самосатского. Фото: google.com

Что можно делать в церковный праздник 5 июля

Этот день один из самых удачных работ на огороде и в саду. Можно обрызгивать растения от вредителей, сажать фрукты и овощи, выкорчевывать сорняки, собирать урожай, поливать растения и т.д.

Наши предки в эту дату ходили в баню, чтобы очистить душу и тело.

Также в народе верили, что 5 июля есть шанс найти себе половинку. Для этого следует обращать внимание на тех, кто на вас похож — подобное притягивает подобное.

Православный праздник 5 июля — чего нельзя делать

В этот день верующим не стоит:

  • сплетничать;
  • оговаривать;
  • злословить;
  • ссориться;
  • ревновать;
  • лгать.

Согласно народным поверьям, в эту дату нельзя начинать новые дела — ничего из задуманного не увенчается успехом. Неудачный день для поездок.

 

Православный праздник 5 июля — чего нельзя делать
Богослужение в церкви. Фото: google.com

Какие существуют приметы 5 июля

Наши предки верили в такие приметы:

  • Родившимся в этот день судьба несет много испытаний.
  • Дождь в этот день обещает хороший урожай пшеницы, ржи и льна.
  • Влага на камнях появилась — к мокрой погоде.
  • Жара 5 июля — зима будет суровой.
  • Куры купаются в пыли — к дождю.
  • Если над рекой стоит туман, скоро дождь.
  • Много комаров и роса вечером — к теплу на следующий день.
  • Низкие тучи на небе — к непогоде.

Молитва на защиту к Ангелу Хранителю на каждый день

Ангел Божий, Хранитель мой с рождения и до самого ухода в вечную жизнь, молю Тебя, покровитель, охрани меня от всякого зла. Избавь негатива от души моей. Направь меня, раба Божия (имя), на путь исправления так избавь меня от врагов и недоброжелателей. Аминь.

 

Напомним, Новини.LIVE писали, кто празднует День ангела в июле и какое имя выбрать для ребенка по церковному июльскому календарю, чтобы его оберегал ангел-хранитель.

Также мы подготовили подробный православный календарь праздников на июль 2023 года.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

None

Новый выпуск спецпроекта "Герои в тылу": истории спасения животных

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

Новость с видео

15:55 Мобилизованный Козловский с автоматом в руках записал первое видео в ВСУ

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз