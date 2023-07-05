Какой православный праздник отмечают верующие 5 июля — традиции, запреты, молитва

Украинские верующие на богослужении в церкви. Фото: dostyp.com.ua

Сегодня, 5 июля, православные верующие чтят память мученика Евсевия епископа Самосатского, а также святой мученицы Иулании. В народе этот праздник прозвали Евсеев день или Ульянин день и посвящали огородным работам.

Новини.LIVE предлагает узнать историю святых, запреты и традиции этой даты, а также делится сильной молитвой в защиту.

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История святых Евсевия и Иулании

Понятно, что Епископ Самосатский жил в IV веке. При жизни многие обратили к христианской вере, а также учили священников. Он яро защищал православие, за что его ненавидели императоры и преследовали. Святому удалось пережить троих правителей.

По приказу одного из них был заточен в темницу. А вышел на свободу, когда к власти пришел другой император — благочестивый Иовиан, прекративший гонения.

Около 380 года Евсевий прибыл в арианский город Долихин, чтобы поставить в нем православного епископа Марина. Женщина-арианка сбросила с крыши черепицу, пробившую голову святителю. Перед смертью Евсевий просил не наказывать преступницу и простил ей все грехи.

О святой мученице Иулиании известно лишь, что она вместе со своим сыном Сатурнином пострадала за Христа в первые века христианства. На именных иконах, как правило, изображается святая мученица Иулиания Никомидийская.

Икона епископа Евсевия Самосатского. Фото: google.com

Что можно делать в церковный праздник 5 июля

Этот день один из самых удачных работ на огороде и в саду. Можно обрызгивать растения от вредителей, сажать фрукты и овощи, выкорчевывать сорняки, собирать урожай, поливать растения и т.д.

Наши предки в эту дату ходили в баню, чтобы очистить душу и тело.

Также в народе верили, что 5 июля есть шанс найти себе половинку. Для этого следует обращать внимание на тех, кто на вас похож — подобное притягивает подобное.

Православный праздник 5 июля — чего нельзя делать

В этот день верующим не стоит:

сплетничать;

оговаривать;

злословить;

ссориться;

ревновать;

лгать.

Согласно народным поверьям, в эту дату нельзя начинать новые дела — ничего из задуманного не увенчается успехом. Неудачный день для поездок.

Богослужение в церкви. Фото: google.com

Какие существуют приметы 5 июля

Наши предки верили в такие приметы:

Родившимся в этот день судьба несет много испытаний.

Дождь в этот день обещает хороший урожай пшеницы, ржи и льна.

Влага на камнях появилась — к мокрой погоде.

Жара 5 июля — зима будет суровой.

Куры купаются в пыли — к дождю.

Если над рекой стоит туман, скоро дождь.

Много комаров и роса вечером — к теплу на следующий день.

Низкие тучи на небе — к непогоде.

Молитва на защиту к Ангелу Хранителю на каждый день

Ангел Божий, Хранитель мой с рождения и до самого ухода в вечную жизнь, молю Тебя, покровитель, охрани меня от всякого зла. Избавь негатива от души моей. Направь меня, раба Божия (имя), на путь исправления так избавь меня от врагов и недоброжелателей. Аминь.

Напомним, Новини.LIVE писали, кто празднует День ангела в июле и какое имя выбрать для ребенка по церковному июльскому календарю, чтобы его оберегал ангел-хранитель.

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