Яке церковне свято відзначають 6 липня — заборони, особлива молитва до святої

Вірянка на богослужінні в церкві. Фото: dostyp.com.ua

У цей четвер, 6 липня, православна церква згадує святу мученицю Агрипину Римську. У народі цей день отримав назву Горпина Купальниця, оскільки це був переддень Івана Купала.

Розповідаємо, ким була свята мучениця Агрипина, що можна і не можна робити 6 липня та як молитися святій про спасіння душі.

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Історія святої мучениці Агрипини Римської

За відомостями, що збереглися до наших днів, Агрипина народилася в Римі в багатій родині. В юні роки дівчина прийняла християнство.

Та саме в той час до влади прийшов імператор Валеріан, який славився жорстоким поводженням з християнами. Агрипину, як і інших відданих Богові, схопили та піддали жорстоким тортурам.

Юну дівчину закували ланцюгами й довго катували, вимагаючи, щоб вона зреклася своєї віри. Та навіть перед обличчям смерті вона цього не зробила. Тоді до Агрипини явився Янгол та звільнив від кайданів. Але від перенесених мук дівчина померла.

Тіло святої таємно відвезли до Сицилії — відомо, що біля її мощей відбувалися випадки зцілення. У IX столітті мощі мучениці перенесли до Константинополя.

Святу Агрипину шанують 6 липня за юліанським календарем. За новоюліанським календарем, на який Православна церква України перейде з 1 вересня 2023 року, згадувати святу будуть 23 червня.

Свята мучениця Агрипина Римська. Фото: google.com

Традиції 6 липня

Ця дата тісно переплетена з народними традиціями і віруваннями. За юліанським церковним календарем це переддень Різдва Іоанна Предтечі. В народі у ніч з 6 на 7 липня відзначають свято Івана Купала.

Після хрещення Київської Русі церква намагалася боротися з язичницькими традиціями, проте марно. Українці продовжували передавати культуру, звичаї та обряди від батька до сина, від матері до доньки.

У день Горпини люди готувалися до святкування Купали. У різних регіонах України традиції свята відрізнялися. 6 липня збирали польові та лікарські трави, щоб сплести вінки. Також рослинами прикрашали будинок. На Полтавщині виготовляли опудало Марени із соломи, навколо якого водили хороводи.

У народне свято 6 липня в Київській Русі відкривали купальний сезон — до цього дня в річках намагалися не купатися.

Традиції у ніч на Івана Купала. Фото: google.com

Православне свято 6 липня — головні заборони

У цей день церквою встановлені важливі заборони, яких мають дотримуватися віряни. 6 липня не можна:

сумувати;

плакати;

згадувати старі образи;

лаятися;

обмовляти когось;

плідкувати;

відмовляти в допомозі;

вживати спиртні напої.

За народними традиціями цього дня заборонено смітити, шкодити природі, зливати відходи в річку. Не варто працювати у полі, в саду, та на городі, адже земля відпочиває перед великим святом. Краще не аналізувати свої сни, адже вони можуть заплутати та повести у невірному напрямку.

Вірянка у церкві. Фото: google.com

Що можна робити у церковне свято 6 липня

День пам'яті Агрипини Римської вважається вдалим для будь-якого лікування, обстеження, медичних процедур. Віряни просять у святої допомоги, зцілення від хвороб та спасіння душі.

У цей день слід обов'язково скупатися — наші предки 6 липня йшли до бані. Вважається, що вода в цей день має цілющу силу — можна змити з себе не тільки бруд, але і весь негатив, а також відігнати хвороби на весь рік.

Вірянка у церкві. Фото: google.com

Які існують прикмети 6 липня

Згідно з народними прикметами, 6 липня народжуються рішучі та цілеспрямовані люди.

Також наші предки вірили у наступні прикмети про погоду:

Якщо йде дощ — впродовж тижня буде сиро і хмарно.

Гроза у цей день віщує поганий врожай горіхів.

Велика роса означає, що добре вродять огірки та горіхи.

Якщо 6 липня показалася веселка — варто чекати хороший врожай ячменю.

Якщо небо хмарне, але метелики та бджоли продовжують літати, то дощу не буде.

Мурахи сховалися в мурашник — до погіршення погоди.

На калині вже почервоніли ягоди — до ранньої осені.

Небо зоряне — буде багато грибів восени.

Вірянка у церкві. Фото: google.com

Молитва до святої Агрипини Римської для спасіння душі

Також 6 липня заведено читати молитву до Агрипини Римської:

Агниця Твоя, Ісусе, Агрипина, взиває сильним голосом: Тебе, Наречений мій, люблю і Тебе, шукаючи, муки терплю і розпинаюся з Тобою, і погребаюся у Твоєму хрещенні, і страждаю Тебе ради, щоб царювати з Тобою, і вмираю за Тебе, щоб жити з Тобою. Тому як жертву непорочну прийми мене, що з любов’ю принесла себе в жертву Тобі, її молитвами, як Милостивий, спаси душі наші.

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