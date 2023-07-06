Какой церковный праздник отмечают 6 июля — запреты, особенная молитва к святой

Верующая на богослужении в церкви. Фото: dostyp.com.ua

В этот четверг, 6 июля, православная церковь вспоминает святую мученицу Агриппину Римскую. В народе этот день получил название Горпина Купальница, поскольку это был канун Ивана Купала.

Рассказываем, кем была святая мученица Агриппина, что можно и нельзя делать 6 июля и как молиться святой о спасении души.

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История святой мученицы Агриппины Римской

По сведениям, сохранившимся до наших дней, Агриппина родилась в Риме в богатой семье. В юные годы девушка приняла христианство.

Но именно в то время к власти пришел император Валериан, славившийся жестоким обращением с христианами. Агриппину, как и других преданных Богу, схватили и подвергли жестоким пыткам.

Юную девушку заковали цепями и долго пытали, требуя, чтобы она отреклась от своей веры. И даже перед лицом смерти она этого не сделала. Тогда к Агриппине явился Ангел и освободил от оков. Но от перенесенных мучений девушка умерла.

Тело святой тайно увезли в Сицилию — известно, что у ее мощей происходили случаи исцеления. В IX веке мощи мученицы перенесли в Константинополь.

Святую Агриппину почитают 6 июля по юлианскому календарю. По новому юлианскому календарю, на который Православная церковь Украины перейдет с 1 сентября 2023 года, вспоминать святую будут 23 июня.

Святая мученица Агриппина Римская. Фото: google.com

Традиции 6 июля

Эта дата тесно переплетена с народными традициями и верованиями. По юлианскому церковному календарю это канун Рождества Иоанна Предтечи. В народе в ночь с 6 на 7 июля отмечают праздник Ивана Купала.

После крещения Киевской Руси церковь пыталась бороться с языческими традициями, но безуспешно. Украинцы продолжали передавать культуру, обычаи и обряды от отца к сыну, от матери к дочери.

В день Горпины люди готовились к празднованию Купалы. В разных регионах Украины традиции праздника отличались. 6 июля собирали полевые и лекарственные травы, чтобы сплести венки. Также растениями украшали дом. На Полтавщине изготавливали чучело Марены из соломы, вокруг которого водили хороводы.

В народный праздник 6 июля в Киевской Руси открывали купальный сезон — до этого дня в реках старались не купаться.

Традиции в ночь на Ивана Купала. Фото: google.com

Православный праздник 6 июля — главные запреты

В этот день церковью установлены важные запреты, которые должны соблюдаться верующими. 6 июля нельзя:

унывать;

плакаты;

вспоминать старые образы;

ругаться;

оговаривать кого-то;

плодить;

отказывать в помощи;

употреблять спиртные напитки.

По народным традициям в этот день запрещено мусорить, вредить природе, сливать отходы в реку. Не стоит работать в поле, в саду и на огороде, ведь земля отдыхает перед большим праздником. Лучше не анализировать свои сны, они могут запутать и повести в неверном направлении.

Верующая в церкви. Фото: google.com

Что можно делать в церковный праздник 6 июля

День памяти Агриппины Римской считается удачным для любого лечения, обследования, медицинских процедур. Верующие просят у святой помощи, исцеления от болезней и спасения души.

В этот день следует обязательно искупаться — наши предки 6 июля уходили в баню. Считается, что вода в этот день обладает целебной силой — можно смыть с себя не только грязь, но и весь негатив, а также отогнать болезни на весь год.

Верующая в церкви. Фото: google.com

Существующие приметы 6 июля

Согласно народным приметам, 6 июля рождаются решительные и целеустремленные люди.

Также наши предки верили в следующие приметы о погоде:

Если идет дождь, в течение недели будет сыро и облачно.

В этот день ожидается дождь.

Большая роса означает, что хорошо уродят огурцы и орехи.

Если 6 июля показалась радуга — стоит ждать хороший урожай ячменя.

Если небо будет облачным, но бабочки и пчелы продолжают летать, то дождя не будет.

Муравьи укрылись в муравейнике — к ухудшению погоды.

На калине уже покраснели ягоды — к ранней осени.

Небо звездное будет много грибов осенью.

Верующая в церкви. Фото: google.com

Молитва к святой Агриппине Римской для спасения души

Также 6 июля принято читать молитву к Агриппине Римской:

Агница Твоя, Иисус, Агриппина, восклицает сильным голосом: Тебя, жених мой, люблю и Тебя, ища, мучения терплю и распинаюсь с Тобою, и погребаюсь в Твоем крещении, и страдаю Тебя ради царствования с Тобою и умираю за Тебя, чтобы жить с Тобой. Потому как жертву непорочную прими меня, которая с любовью принесла себя в жертву Тебе, ее молитвами, как Милостивый, спаси души наши.

Напомним, мы подготовили подробный православный календарь праздников на июль 2023 года.