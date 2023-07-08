Яке православне свято відзначають віряни 8 липня — традиції, заборони, молитви

Українські віряни на службі у церкві. Фото: pomisna.info

Сьогодні, 8 липня, православна церква згадує двох святих — благовірного князя Петра та його дружину княгиню Февронію. Пара вважається покровителями подружньої вірності, любові, сім'ї та шлюбу.

Розповідаємо про традиції та головні заборони дня, а також ділимося молитвою, яка зміцнить сім'ю, а самотнім подарує кохання.

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Святі Петро та Февронія. Фото: pravlife.org

Що не можна робити 8 липня

У день Петра і Февронії багато заборон. Цього дня не можна:

сваритися подружжю або закоханим — можуть розлучитися назавжди або довго не зможуть помиритися;

готувати випічку і замішувати тісто — до фінансових труднощів;

переїжджати та переставляти меблі — до неприємностей;

працювати на городі або в саду — нічого не виросте;

вишивати та шити — речі швидко зіпсуються;

вживати спиртні напої — до нещасть та поганого здоров'я.

Також на Петра і Февронію подружжю не можна користуватися одним рушником, гребінцем або ложкою — на рівному місці розгориться скандал і затягнеться надовго.

Церковна служба. Фото: google.com

Що можна робити 8 липня

8 липня вважався сприятливим днем для будь-яких любовних справ. Тому часто зізнавалися у коханні, засилали сватів, грали весілля. Закоханим краще цей день провести разом.

Вважалося, що у цей день чоловік та жінка повинні разом попрацювати над будь-якою справою, щоб вона принесла достаток.

Віряни у день Петра і Февронії йдуть до храму та моляться святим. У них просять зміцнити шлюб, моляться, щоб Господь послав дітей, а незаміжні дівчата просять допомогти знайти гідного нареченого та кохання.

Вірянки у церкві. Фото: promisna.info

Молитви до Петра та Февронії

Звернення до Святих допомагає: знайти любов, повернути чоловіка, що залишив сім’ю, народити здорових малюків, знайти спокій у шлюбі, вирішити численні сімейні проблеми.

Молитва до Петра і Февронії про збереження та добробут сім’ї

Святе подружжя праведне, Петро і Февронія благочестиві, благаючі за кожного стражденного та того, хто допомоги Господньої потребує! Відведіть від дому мого смуток, розбрат та чвари, збережіть шлюб мій, Господом благословенний, повсякчас і на віки віків. Як ви в світі та злагоді жили, так і я з чоловіком хочу жити, Отцю нашому служити, настанови Його виконувати, Царство Його пізнати. На милість вашу уповаю всім серцем та на молитви ваші про сім’ю мою Господу Всевишньому. Не покиньте нас, подружжя (імена), в печалі, не залишайте в радості. Благословіть на життя сімейне праведне та Господу Богу угодне. Во ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.

Молитва Петру і Февронії про заміжжя

О, священні благовірні, Петро і Февронія! Мої молитви лише до Вас звернені про допомогу і підтримку небес. Молю я Вас, вибачте мене за діяння гріховні, очистіть мою дyшy і совість від гріхів і подаруйте Своє благословення. Благаю Вас, допоможіть зберегти вірність і любов в моїй родині, несучи до неї щастя і благополуччя. Убережіть від зла і сварок мою сім’ю. Ви, великі праведники, довели свою любов неземну всьому світу, навівши як приклад всім віруючим! Так восславлю я Вас до самих небес й імена Ваші шанувати буду до кінця життя мого. Хай буде на все воля небес. В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.

Вірянка молиться у церкві. Фото: depositphotos.com

Які існують народні прикмети 8 липня

За прикметами дня судили про те, якою буде погода та урожай грибів і меду.

У цей день стоїть спека — така погода буде ще 40 днів.

Гроза 8 липня віщувала дуже дощове літо, ранню осінь і довгу морозну зиму.

Над водоймою з'явилася веселка — піде дощ.

8 липня пішов дощ — буде багато меду.

Якщо день видався сухий і спекотний — грибів влітку буде мало.

Росте багато конюшини — місяць буде дощовий.

Незаміжньому (ній) зустріти на вулиці кішку з кошенятами — до швидкого весілля (заміжжя).

У народі цей день також називають Февронія Русальниця — згідно з повір'ям, русалки водять хороводи, тому потрібно бути обережним при купанні.

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