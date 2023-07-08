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Церковный праздник 8 июля: кому верующие молятся о крепкой семье и любви

8 июля 2023 05:45
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какой православный праздник отмечают верующие 8 июля — традиции, запреты, молитвы
Украинские верующие на службе в церкви. Фото: pomisna.info
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Сегодня, 8 июля, православная церковь вспоминает двух святых — благоверного князя Петра и его жену княгиню Февронию. Пара считается покровителями супружеской верности, любви, семьи и брака.

Рассказываем о традициях и главных запретах дня, а также делимся молитвой, которая укрепит семью, а одиноким подарит любовь.

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День Петра и Февронии — история святых
Святые Петр и Феврония. Фото: pravlife.org

Что нельзя делать 8 июля

В день Петра и Февронии много запретов. В этот день нельзя:

  • ссориться супругами или влюбленным — могут развестись навсегда или долго не смогут помириться;
  • готовить выпечку и замешивать тесто — к финансовым трудностям;
  • переезжать и переставлять мебель — к неприятностям;
  • работать на огороде или в саду — ничего не вырастет;
  • вышивать и шить — вещи быстро испортятся;
  • употреблять спиртные напитки — к несчастью и плохому здоровью.

Также на Петра и Февронию супругам нельзя пользоваться одним полотенцем, расческой или ложкой — на ровном месте разгорится скандал и затянется надолго.

 

Что нельзя делать 8 июля
Церковная служба. Фото: google.com

Что можно делать 8 июля

8 июля считался благоприятным днем для любых дел. Поэтому часто признавались в любви, ссылали сватов, играли свадьбу. Влюбленным лучше этот день провести вместе.

Считалось, что в этот день мужчина и женщина должны вместе поработать над любым делом, чтобы она принесла достаток.

Верующие в день Петра и Февронии идут в храм и молятся святым. У них просят укрепить брак, молятся, чтобы Господь послал детей, а незамужние девушки просят помочь обрести достойного жениха и любви.

 

Что можно делать 8 июля
Верующие в церкви. Фото: promisna.info

Молитвы к Петру и Февронии

Обращение к Святым помогает: обрести любовь, вернуть мужа, оставившего семью, родить здоровых малышей, обрести покой в браке, решить многочисленные семейные проблемы.

Молитва к Петру и Февронии о сохранении и благополучии семьи

Святые супруги праведны, Петр и Феврония благочестивы, умоляющие каждого страждущего и нуждающегося в помощи Господней! Отведите от дома моего печаль, раздоры и ссоры, сохраните брак мой, Господом благословенный, всегда и во веки веков. Как вы в мире и согласии жили, так и я с мужем хочу жить, Отцу нашему служить, наставления Его исполнять, Царство Его познать. На милость вашу уповаю всем сердцем и на ваши молитвы о семье моей Господу Всевышнему. Не оставьте нас, супругов (имена), в печали, не оставляйте в радости. Благословите на жизнь семейную праведную и Господу Богу угодную. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.

Молитва Петру и Февронии о замужестве

О, священные благоверные, Петр и Феврония! Мои молитвы только к Вам обращены о помощи и поддержке небес. Молю я Вас, простите меня за дела греховные, очистите мою душу и совесть от грехов и подарите Свое благословение. Умоляю Вас, помогите сохранить верность и любовь в моей семье, унося к ней счастье и благополучие. Уберегите от зла и ссор мою семью. Вы, великие праведники, доказали свою любовь неземную всему миру, приведя в пример всем верующим! Так прославлю я Вас до самых небес и имена Ваши буду чтить до конца жизни моей. Да будет на все воля небес. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.

 

Молитвы к Петру и Февронии
Верующая молится в церкви. Фото: depositphotos.com

Какие существуют народные приметы 8 июля

По приметам дня судили о том, какой будет погода и урожай грибов и меда.

  • В этот день стоит жара — такая погода будет еще 40 дней.
  • Гроза 8 июля предвещала очень дождливое лето, раннюю осень и долгую морозную зиму.
  • Над водоемом появилась радуга — пойдет дождь.
  • 8 июля пошел дождь — будет много меда.
  • Если день выдался сухой и жаркий, грибов летом будет мало.
  • Растет много клевера — луна будет дождливой.
  • Незамужем (ней) встретить на улице кошку с котятами — до скорой свадьбы (замужества).

 

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