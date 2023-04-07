Благовіщення 7 квітня — сильні молитви на щастя, захист та здоров'я

Ми зібрали три найсильніші молитви на Благовіщення Пресвятої Богородиці, які варто прочитати кожному вірянину

У цю п'ятницю, 7 квітня, православні християни відзначають велике свято — Благовіщення Пресвятої Богородиці. За біблійними переказами, саме цього дня архангел Гавриїл сповістив Діву Марію, що вона народить Сина Божого, який стане спасителем роду людського. Цю подію церква вважає початком спасіння, єднанням Бога та людини.

Новини.LIVE публікує сильні молитви на Благовіщення 2023, які варто прочитати в цей день, щоб очистити душу від гріхів та скверни, попросити Діву Марію про захист, щастя, мир та здоров'я.

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У свято Благовіщення до Божої Матері звертаються з особливими молитвами — просять здоров'я, захисту, допомоги у важких ситуаціях, прощення гріхів, а також дякують за отримані блага.

Як правило, у цю дату моляться саме перед іконою Благовіщення, де свята зображена разом з архангелом Гавриїлом.

Звичайно є чимало молитов до Богородиці й можна вибрати будь-яку з них. Важливе правило лиш одне — звертатися до Пречистої з чистими помислами та від щирого серця.

Священнослужителі радять не просити у святих таких благ, як багатство чи достаток, не сподіватися на молитву, коли самі нічого не зробили для власного добробуту.

Про що можна просити Богородицю

Перш за все, Діва Марія — це надійна покровителька всіх жінок та дітей. Але до неї за допомогою звертаються з різних приводів та з різними проханнями.

Віряни щиро вірять, що вона зможе допомогти у всьому: одужати, звільнитися з важкої ситуації, стати батьками, захистити воїна на війні або навіть здійснити бажання.

Однак у Благовіщення зазвичай заведено молитися їй і просити:

міцного здоров'я;

очищення від гріхів;

направлення на вірний шлях;

щастя та злагоду у родині;

мир у душі та очищення думок від злого;

мир в країні та захист воїнів;

звільнення від самотності;

допомоги дітям у здоров'ї та їх справах;

лікування від безпліддя;

лікування від важких хвороб.

Молитва Богородиці перед іконою Благовіщення

Прийми, Всеблагомощна, Пречиста Пані Владичиці Богородительниці, ця чесні дари, Тобі єдині прикладні від нас, негідних рабів Твоїх, від усіх пологів обрана, всіх створінь небесних і земних вища є. Бо Тобі заради був Господь сил з нами, і Тобою Сина Божого пізнав, і сподобилися Святого Тіла Його і Пречисті Крові Його. Тим же блаженна єси в родах пологів, Богоблаженна, Херувимов світліший і Серафимов чесніша суща. І нині, Всепета Пресвята Богородице, не перестань молячись за нас, недостойних рабів Твоїх, що позбутися нам всякої поради лукавої і всякої обстановки, і зберегтися нам неушкодженим від всякого отруйного приставу диявольського. Але навіть до кінця молитвами Твоїми неосуджених нас дотримуйся, бо так Твоїм заступництвом і поміччю спасаємо, славу, хвалу, подяку і поклоніння за все в Трійці Єдиному Богу і всіх Творцеві посилаємо, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.

Молитва до Богородиці про захист від зла та нечистої сили

"Величава Царице Небесна, щонайвища повелительнице ангелів! Ти отримала від Бога силу і завдання розчавити голову сатани, тому ми смиренно просимо: пішли нам на поміч Твої небесні легіони, щоб вони під Твоїм керівництвом і Твоєю силою переслідували пекельні сили, скрізь би з ними боролися, відбили їх зухвальні напади та знову скинули б їх у провалля. Амінь".

Сильна молитва на Благовіщення до Богородиці на захист, щастя та здоров'я

"Славлю Твою благодать, Володарко, молю Тебе: збагати мій розум. Навчи мене йти прямо, слідуючи шляхом Христових заповідей. Пов'язана полонянками гріхопадінь, благаннями Твоїх полегши долю людську, Божа наречено. Бережи мене і вдень, і темної ночі, рятуючи мене від злих ворогів. Та, що дала життя Богові, душу мою оживи, загублену пристрастями. Пресвята Діво, почуй голос непотрібного раба Твого. Сльози ллю перед Тобою, Пречиста, свою душу від скверни очищаю. Стогони від серця приношу. Визволи мене від капостей, ганебних душу, Христа старанно про це благаючи. Йому ж честь і поклоніння нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь".

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