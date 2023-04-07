Благовещение 7 апреля — сильные молитвы на счастье, защиту и здоровье

Мы собрали три сильнейших молитвы на Благовещение Пресвятой Богородицы, которые следует прочитать каждому верующему.

В эту пятницу, 7 апреля, православные христиане отмечают большой праздник — Благовещение Пресвятой Богородицы. По библейским преданиям, именно в этот день архангел Гавриил возвестил Деве Марии, что она родит Сына Божия, который станет спасителем рода человеческого. Это событие церковь считает началом спасения, единением Бога и человека.

Новини.LIVE публикует сильные молитвы на Благовещение 2023, которые стоит прочитать в этот день, чтобы очистить душу от грехов и скверны, попросить Деву Марию о защите, счастье, мире и здоровье.

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В праздник Благовещения к Божией Матери обращаются с особыми молитвами — просят здоровья, защиты, помощи в трудных ситуациях, прощения грехов, а также благодарят за полученные блага.

Как правило, в эту дату молятся именно перед иконой Благовещения, где святая изображена вместе с архангелом Гавриилом.

Конечно, есть немало молитв к Богородице и можно выбрать любую из них. Важное правило лишь одно — обращаться к Пречистой с чистыми помыслами и от всего сердца.

Священнослужители советуют не просить у святых таких благ, как богатство или изобилие, не надеяться на молитву, когда сами ничего не сделали для собственного благополучия.

О чем можно просить Богородицу

Прежде всего, Дева Мария — это надежная покровительница всех женщин и детей. Но к ней за помощью обращаются по разным поводам и с разными просьбами.

Верующие искренне верят, что она сможет помочь во всем: поправиться, выйти из тяжелой ситуации, стать родителями, защитить воина на войне или даже исполнить желание.

Однако на Благовещения обычно принято молиться ей и просить:

крепкого здоровья;

очищение от грехов;

направление на верный путь;

счастье и согласие в семье;

мир в душе и очищение мыслей от злого;

мир в стране и защита воинов;

освобождение от одиночества;

помощи детям в здоровье и их делах;

лечение от бесплодия;

лечение от тяжелых заболеваний.

Молитва Богородицы перед иконой Благовещения

"Прими, Всеблагомощная, Пречистая Госпожа Владычицы Богородительницы, эти честные дары, Тебе единственные прикладные от нас, недостойных рабов Твоих, от всех родов избранная, всех созданий небесных и земных высшее. Ибо Тебе ради был Господь сил с нами, и Тобою познал Сына Божия, и сподобились Святого Тела Его и Пречистые Крови Его. Тем же блаженна ты в родах родов, Богоблаженная, Херувимов светлее и Серафимов более честная сущая. И ныне, Всепетая Пресвятая Богородица, не перестань молясь о нас, недостойных рабов Твоих, что избавиться от всякого совета лукавой и всякой обстановки, и сохраниться нам невредимым от всякого ядовитого диавольского пристава. Но даже до конца молитвами Твоими неосужденных нас соблюдай, ибо так Твоим покровительством и помощью спасаем, славу, хвалу, благодарение и поклонение за все в Троице Единому Богу и всех Творцу посылаем, ныне и постоянно и во веки веков. Аминь".

Молитва Богородице о защите от зла и нечистой силы

"Величевая Царица Небесная, высочайшая повелительница ангелов! Ты получила от Бога силу и задачу раздавить голову сатаны, поэтому мы смиренно просим: пошли нам на помощь Твои небесные легионы, чтобы они под Твоим руководством и Твоей силой преследовали адские силы, везде бы, отразили их лихорадочные нападения и снова сбросили бы их на пропасть. Аминь".

Сильная молитва на Благовещение к Богородице на защиту, счастье и здоровье

"Славлю Твою благодать, Владычица, молю Тебя: обогатить мой разум. Научи меня идти прямо, следуя путям Христовых заповедей. От злых врагов, давшая жизнь Богу, душу мою оживи, утерянную страстями, Пресвятая Дева, услышь голос ненужного раба Твоего, Слезы лью пред Тобою, Пречистая, душу свою от скверны очищаю, Стоны от сердца приношу. Позорных душу, Христа усердно об этом умоляя. Ему же честь и поклонение ныне, и постоянно, и во веки веков. Аминь".

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