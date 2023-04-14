У Львові зловмисники підпалили церкву Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ: деталі
Сьогодні, 14 квітня, у Львові було виявлено підпал храму на Сихові. Рятувальні служби спрацювали оперативно.
Про це інформує Львівська ОВА.
У Львові підпалили церкву
У Страсну п'ятницю мер Львову Максим Козицький повідомив про підпал церкви Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ на Сихові.
"Храм, біля якого Папа Римський Іван Павло II під час візиту у Львів у 2001 році спілкувався з нашою молоддю. Це міг вчинити тільки лютий ворог нашого народу. Усіх винних обов'язково знайдуть. Вони мусять бути притягнуті до відповідальності", — заявив мер.
Рятувальники спрацювали оперативно та не дали досягнути трагічних наслідків для святині.
Нагадаємо, що під час Великодніх богослужінь церкви мають дбати про безпеку вірян. Ніхто не має ігнорувати сигнали повітряної тривоги.