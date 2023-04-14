У Львові зловмисники підпалили церкву Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ: деталі

Церква Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ. Фото: Живе телебачення

Сьогодні, 14 квітня, у Львові було виявлено підпал храму на Сихові. Рятувальні служби спрацювали оперативно.

Про це інформує Львівська ОВА.

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У Страсну п'ятницю мер Львову Максим Козицький повідомив про підпал церкви Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ на Сихові.

"Храм, біля якого Папа Римський Іван Павло II під час візиту у Львів у 2001 році спілкувався з нашою молоддю. Це міг вчинити тільки лютий ворог нашого народу. Усіх винних обов'язково знайдуть. Вони мусять бути притягнуті до відповідальності", — заявив мер.

Рятувальники спрацювали оперативно та не дали досягнути трагічних наслідків для святині.

Наслідки підпалу церкви Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ. Фото: Львівська ОВА

Наслідки підпалу церкви Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ. Фото: Львівська ОВА

Нагадаємо, що під час Великодніх богослужінь церкви мають дбати про безпеку вірян. Ніхто не має ігнорувати сигнали повітряної тривоги.