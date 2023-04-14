Во Львове злоумышленники подожгли церковь Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ: детали
Сегодня, 14 апреля, во Львове был обнаружен поджог храма на Сыхове. Спасательные службы сработали оперативно.
Об этом информирует Львовская ОВА.
Во Львове подожгли церковь
В Страстную пятницу мэр Львова Максим Козицкий сообщил о поджоге церкви Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ на Сыхове.
"Храм, возле которого Папа Римский Иоанн Павел II во время визита во Львов в 2001 году общался с нашей молодежью. Это мог сделать только злейший враг нашего народа. Всех виновных обязательно найдут. Они должны быть привлечены к ответственности", — заявил мэр.
Спасатели сработали оперативно и не дали достичь трагических последствий для святыни.
Напомним, что во время Пасхальных богослужений церкви должны заботиться о безопасности верующих. Никто не должен игнорировать сигналы воздушной тревоги.