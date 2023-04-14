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Во Львове злоумышленники подожгли церковь Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ: детали

14 апреля 2023 10:46
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Во Львове злоумышленники подожгли церковь Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ: детали
Церковь Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ. Фото: Живе телебачення
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 14 апреля, во Львове был обнаружен поджог храма на Сыхове. Спасательные службы сработали оперативно.

Об этом информирует Львовская ОВА.

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В Страстную пятницу мэр Львова Максим Козицкий сообщил о поджоге церкви Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ на Сыхове.

"Храм, возле которого Папа Римский Иоанн Павел II во время визита во Львов в 2001 году общался с нашей молодежью. Это мог сделать только злейший враг нашего народа. Всех виновных обязательно найдут. Они должны быть привлечены к ответственности", — заявил мэр.

Спасатели сработали оперативно и не дали достичь трагических последствий для святыни.

підпал
Последствия поджога церкви Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ. Фото: Львовская ОВА
підпал
Последствия поджога церкви Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ. Фото: Львовская ОВА

Напомним, что во время Пасхальных богослужений церкви должны заботиться о безопасности верующих. Никто не должен игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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