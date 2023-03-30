У Мінкульті поскаржились на УПЦ МП: священники заважали роботі комісії та погрожували

УПЦ МП заважає працювати комісії з прийняття-передачі майна

Сьогодні, 30 березня, священники перешкоджали роботі та погрожували комісії з приймання — передачі державного майна Національного заповідника "Києво-Печерська лавра". Через ці дії сьогодні роботу комісія не почала.

Про це інформує міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

УПЦ МП погрожує

Повідомляють, що через фізичні перешкоди з боку УПЦ МП Комісія з приймання-передачі державного майна Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" не змогла розпочати роботу сьогодні.

Представники монастиря від Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, які входять до складу комісії, не повинні поясняти, у кого знаходяться ключі від офісу, перевірка якої була запланована.

Стало відомо, що митрополит УПЦ Павло Лебідь під час спілкування з журналістами штовхнув кореспондентку та намагався вибити мікрофон з її рук.

А інший священник УПЦ МП на території Лаври штовхнув журналістку "Суспільного", коли вона намагалася поставити запитання митрополиту Павлу, та зірвав кріплення на камері оператора. "Суспільне" звернеться до поліції щодо перешкоджання журналістській діяльності.

До того ж численні невідомі особи перешкодили роботі членів Комісії в середині будівлі. Крім цього звучали погрози до журналістів від священника: "Я зараз візьму цю палку і поб'ю ваші фотоапарати".



Через перешкодження роботи Комісії було подано заяву в поліцію. Завтра Комісія продовжить свою роботу в будь-якому випадку.

Нагадуємо, що УПЦ МП подала до суду на заповідник "Києво-Печерська лавра" через розрив орендної угоди. Суддя Мандриченко ухвалив деякі рішення.