В Минкульте пожаловались на УПЦ МП: священники мешали работе комиссии и угрожали

УПЦ МП мешает работать комиссии по принятию-передаче имущества

Сегодня, 30 марта, священники препятствовали работе и угрожали комиссии по приему - передаче государственного имущества Национального заповедника "Киево-Печерская лавра". Из-за этих действий сегодня работу комиссия не начала.

Об этом информирует Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

УПЦ МП угрожает

Сообщают, что из-за физических препятствий со стороны УПЦ МП Комиссия по приемке-передаче государственного имущества Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" не смогла начать работу сегодня.

Входящие в состав Комиссии представители Монастыря от Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры не должны объяснять, у кого находятся ключи от офиса, проверка которой была запланирована.

Стало известно, что Митрополит УПЦ Павел Лебедь во время общения с журналистами толкнул корреспондент и пытался выбить микрофон из ее рук.

А другой священник УПЦ МП на территории Лавры толкнул журналистку "Суспільного", когда она пыталась задать вопрос митрополиту Павлу и сорвал крепление на камере оператора. Суспільне обращение в полицию по поводу препятствования журналистской деятельности.

К тому же многочисленные неизвестные помешали работе членов Комиссии внутри здания. Кроме этого звучали угрозы журналистам от священника: "Я сейчас возьму эту палку и побью ваши фотоаппараты".



Из-за препятствования работе Комиссии было подано заявление в полицию. Завтра Комиссия продолжит свою работу в любом случае.

Напомним, что УПЦ МП подала в суд на заповедник "Киево-Печерская лавра" из-за разрыва арендного соглашения. Судья Мандриченко принял некоторые решения.