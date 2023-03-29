УПЦ МП подала до суду через розрив орендної угоди: деталі

УПЦ МП подала до суду

УПЦ МП подала до суду на заповідник "Києво-Печерська лавра" через розрив орендної угоди. Суддя Мандриченко ухвалив деякі рішення.

Про це повідомляє митрополит Павло.

УПЦ МП подала до суду

Зазначається, що намісник Лаври митрополит Павло заявив, що УПЦ МП подала до суду, але духовенство може залишитися в Лаврі до завершення судового процесу.

В єдиному державному реєстрі судових рішень є справа, в якій, керуючись ст. 32, 35, 38-40, 233-235 Господарського процесуального кодексу України, суд ухвалив:

Самовідвід судді Мандриченка О. В. задовольнити. Матеріали позовної заяви Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври/Чоловічий монастир/Української Православної Церкви до Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра" про визнання недійсним правочину щодо односторонньої відмови від договору та застосування наслідків недійсності правочину, якій присвоєно єдиний унікальний номер судової справи — 910/4552/23 передати уповноваженому працівнику Господарського суду міста Києва для розв'язання питання про повторний автоматичний розподіл справи. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню.

Нагадаємо, що Українська православна церква (МП) отримала повідомлення, в якому зазначається, що з 29 березня з нею розривають договір про оренду Нижньої Лаври. Своєю чергою, в Мінкульті підтвердили про надсилання релігійній організації листа-попередження від керівництва Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".