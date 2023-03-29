УПЦ МП подала до суду через розрив орендної угоди: деталі
УПЦ МП подала до суду на заповідник "Києво-Печерська лавра" через розрив орендної угоди. Суддя Мандриченко ухвалив деякі рішення.
Про це повідомляє митрополит Павло.
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УПЦ МП подала до суду
Зазначається, що намісник Лаври митрополит Павло заявив, що УПЦ МП подала до суду, але духовенство може залишитися в Лаврі до завершення судового процесу.
В єдиному державному реєстрі судових рішень є справа, в якій, керуючись ст. 32, 35, 38-40, 233-235 Господарського процесуального кодексу України, суд ухвалив:
- Самовідвід судді Мандриченка О. В. задовольнити.
- Матеріали позовної заяви Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври/Чоловічий монастир/Української Православної Церкви до Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра" про визнання недійсним правочину щодо односторонньої відмови від договору та застосування наслідків недійсності правочину, якій присвоєно єдиний унікальний номер судової справи — 910/4552/23 передати уповноваженому працівнику Господарського суду міста Києва для розв'язання питання про повторний автоматичний розподіл справи.
- Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню.
Нагадаємо, що Українська православна церква (МП) отримала повідомлення, в якому зазначається, що з 29 березня з нею розривають договір про оренду Нижньої Лаври. Своєю чергою, в Мінкульті підтвердили про надсилання релігійній організації листа-попередження від керівництва Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".