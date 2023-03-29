Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Релігія arrow УПЦ МП подала до суду через розрив орендної угоди: деталі arrow

УПЦ МП подала до суду через розрив орендної угоди: деталі

29 березня 2023 14:47
- Анна-Каріна Білоткач
УПЦ МП подала до суду
- Анна-Каріна Білоткач

УПЦ МП подала до суду на заповідник "Києво-Печерська лавра" через розрив орендної угоди. Суддя Мандриченко ухвалив деякі рішення.

Про це повідомляє митрополит Павло.

Читайте також:

УПЦ МП подала до суду

Зазначається, що намісник Лаври митрополит Павло заявив, що УПЦ МП подала до суду, але духовенство може залишитися в Лаврі до завершення судового процесу.

В єдиному державному реєстрі судових рішень є справа, в якій, керуючись ст. 32, 35, 38-40, 233-235 Господарського процесуального кодексу України, суд ухвалив:

  1. Самовідвід судді Мандриченка О. В. задовольнити.
  2. Матеріали позовної заяви Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври/Чоловічий монастир/Української Православної Церкви до Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра"  про визнання недійсним правочину щодо односторонньої відмови від договору та застосування наслідків недійсності правочину, якій присвоєно єдиний унікальний номер судової справи — 910/4552/23 передати уповноваженому працівнику Господарського суду міста Києва для розв'язання питання про повторний автоматичний розподіл справи.
  3. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню.

Нагадаємо, що Українська православна церква (МП) отримала повідомлення, в якому зазначається, що з 29 березня з нею розривають договір про оренду Нижньої Лаври. Своєю чергою, в Мінкульті підтвердили про надсилання релігійній організації листа-попередження від керівництва Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

16:17 Де за кордоном українці можуть оформити паспорти: відповідь Мінреінтеграції

Новина з фото

16:15 Українці вперше обирають журі на "Євробачення": хто з зірок в списку та де голосувати

16:06Литва передасть Україні мобільне містечко для жителів Бородянки

16:05 Бер Гріллз став амбасадором UNITED24 і просуватиме напрямок "Відбудови України"

15:59 Літає лише одна компанія: як виживає сьогодні українська авіагалузь

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:55 Українські партизани продовжують повідомляти про позиції росіян, — ЦНС

Новина з фото

15:51 Дженніфер Еністон у напівпрозорій мінісукні підкорила прем'єру нового фільму

15:50 Комунальний медзаклад в Одесі переплатив 4,4 млн грн за обладнання

Новина з відео

15:37 "Зате не ліберал!": Соловйов виправдав пропагандиста, який заскринив дівчину з пишним бюстом

Новина з фото

15:27 Український фотограф Євген Малолєтка отримав престижну нагороду за репортаж із Маріуполя

Новина з відео

15:37 "Зате не ліберал!": Соловйов виправдав пропагандиста, який заскринив дівчину з пишним бюстом

Новина з відео

14:20 В Одесі склалась критична ситуація через негоду

Новина з відео

13:50 В Одесі вперше зробили унікальну операцію на серці

Новина з відео

13:26 Pepsi представила новий логотип

Ексклюзив

13:18"Будемо стояти до смерті": як пройшло "останнє" богослужіння УПЦ МП у Лаврі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

13:14 Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі прибув на ЗАЕС із перевіркою: деталі

Новина з відео

12:50 "Важко це згадувати", — Віталій Кім про торішній удар по Миколаївській ОВА

Новина з відео

12:27 Дружина Павліка зізналась, хто більше заробляє в родині

Новина з відео

12:20 Окупанти почали використовувати керовані бомби: Гуменюк пояснила принцип їх роботи

Новина з відео

11:29 Амстердам запустив рекламу, щоб зменшити кількість британських туристів: подробиці

Ексклюзив

13:18"Будемо стояти до смерті": як пройшло "останнє" богослужіння УПЦ МП у Лаврі

06:10Загроза демократії: закони про іноземних агентів ширяться світом

Ексклюзив

20:30П’ять порад, які допоможуть зосередитись на позитивних думках

Ексклюзив

20:00Працевлаштування під час війни: чи планують одесити змінювати свої професії

Ексклюзив

18:42Розкачування човна: чи вдасться рф відкрити "другий фронт"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:10Ізраїльський майдан: перша перемога громадянського суспільства

Ексклюзив

16:30Скорочене меню, черги та зростання цін: в Одесі відкрили McDonald's

Ексклюзив

12:35Екологічний та сучасний: в Одесі презентували макет ЕХРО-2030

Ексклюзив

10:02Ядерні плани путіна: чи зупинять росію Радбез ООН та заяви Китаю

Новина з фото

06:45Від фріка до оскароносної зірки в сукні: як змінилась Леді Гага за 37 років

Актуальне по темі

None 29 Березень 16:17

Де за кордоном українці можуть оформити паспорти: відповідь Мінреінтеграції

None 29 Березень 16:14

Українці вперше обирають журі на "Євробачення": хто з зірок в списку та де голосувати

None 29 Березень 16:06

Литва передасть Україні мобільне містечко для жителів Бородянки

None 29 Березень 16:05

Бер Гріллз став амбасадором UNITED24 і просуватиме напрямок "Відбудови України"

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB