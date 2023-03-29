УПЦ МП подала в суд из-за разрыва арендного соглашения: детали

УПЦ МП подала в суд

УПЦ МП подала в суд на заповедник "Киево-Печерская лавра" из-за разрыва арендного соглашения. Судья Мандриченко принял некоторые решения.

Об этом сообщает митрополит Павел.

УПЦ МП подала в суд

Отмечается, что наместник Лавры митрополит Павел заявил, что УПЦ МП подала в суд, но духовенство может остаться в Лавре до завершения судебного процесса.

В едином государственном реестре судебных решений есть дело, в котором, руководствуясь ст. 32, 35, 38-40, 233-235 Хозяйственного процессуального кодекса Украины, суд принял:

Самоотвод судьи Мандриченко О. В. удовлетворить. Материалы искового заявления Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры/Мужской монастырь/Украинской Православной Церкви к Национальному заповеднику "Киево-Печерская Лавра" о признании недействительной сделки по одностороннему отказу от договора и применению последствий недействительности сделки, которой присвоено единственный уникальный номер судебного дела — 910/4552/23 передать уполномоченному работнику Хозяйственного суда в Киеве для решения вопроса повторное автоматическое распределение дела. Определение вступает в законную силу с момента его подписания и не подлежит обжалованию.

Напомним, что Украинская православная церковь (МП) получила сообщение, в котором говорится, что с 29 марта с ней расторгают договор об аренде Нижней Лавры. В свою очередь в Минкульте подтвердили о направлении религиозной организации письмо-предупреждение от руководства Национального заповедника "Киево-Печерская лавра".