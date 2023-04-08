Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Релігія arrow У Ватикані виник скандал через захід про "голоси миру" під час війни в Україні arrow

У Ватикані виник скандал через захід про "голоси миру" під час війни в Україні

8 квітня 2023 00:00
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Папа Франциск
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

У Ватикані на 7 квітня була анонсована Хресна дорога в Колізеї на тему "Голоси миру в час війни". Організатори хресної дороги цьогоріч знову поєднали представників України та росії. Підлітки ділитимуться роздумами про те, як на них вплинула війна.

Про це повідомляє Vatican News.

Читайте також:

Що відомо про захід

Як зазначає видання, тему заходу обрав Папа Франциск. 

На десятій зупинці хресної дороги українець розповідає, як уночі втікав з родиною з Маріуполя, вирішивши податися до Італії, де була бабуся. На кордоні дитині довелося попрощатися з батьком. 

"Коли ми прибули до Італії, я сумував. Я почувався обдертим з усього: повністю голим. Я не знав мови і не мав жодного друга. Бабуся старалася, щоб я почувався щасливцем, але я не робив нічого іншого, а лише повторював, що хочу повернутися додому. Врешті, моя сім’я вирішила повернутися в Україну", – розповідає хлопець.

Також про свої втрати говорить і хлопчик-росіянин. Він згадує про свого старшого брата, який через декілька днів після 18-річчя вирушив у подорож, а згодом прийшов лист з повідомленням про його смерть. 

"Нам всі казали, що ми мали б пишатися, але вдома були лише великі смуток і страждання... Подібне сталося з татом і дідом, які виїхали, і не маємо про них жодної звістки. Один мій шкільний товариш, з великим страхом, сказав мені на вухо, що йде війна. Повернувшись додому, я написав молитву: Ісусе, будь ласка, зроби, щоби був мир в усьому світі, щоб усі ми могли бути братами", – йдеться у свідченні.

Коментар українського посла

Посол України у Ватикані Андрій Юраш на своїй facebook-сторінці зауважив, що традицію публікації тексту хресної дороги Via Crucis за декілька днів до заходу цьогоріч перервали.

"Із повідомлень у ЗМІ стало відомо, що під час 10-ї стації діти (хлопчики) з України та росії символізуватимуть трагедію війни. Російський хлопець, зокрема, розповість про свого вбитого брата та тата й дідуся, які зникли безвісти на війні. Але він точно забуде згадати, що його родичі приїхали в Україну, щоб убити не лише батька українського хлопчика, а всю родину… а не навпаки!", - наголосив Юраш.

Зазначимо, що торік у Ватикані запланували проведення Хресної дороги з Папою Франциском, під час якої українка і росіянка разом мали нести хрест під час ХІІІ стації. Ця подія викликала бурхливу негативну реакцію в Україні. 

Нагадаємо, раніше Папа Римський Франциск розповів про те, як ставиться до абортів, порнографії та ЛГБТ. Також він наголосив на тому, чи має церква місце для гендерної різноманітності.

Фото: REUTERS/VATICAN MEDIA

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

06:23Українцям з мінімальними пенсіями виплатять надбавки: хто отримає 70%

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

21:11США незабаром оголосять про новий пакет допомоги Україні, — Кірбі

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB