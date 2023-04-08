У Ватикані виник скандал через захід про "голоси миру" під час війни в Україні

Папа Франциск

У Ватикані на 7 квітня була анонсована Хресна дорога в Колізеї на тему "Голоси миру в час війни". Організатори хресної дороги цьогоріч знову поєднали представників України та росії. Підлітки ділитимуться роздумами про те, як на них вплинула війна.

Про це повідомляє Vatican News.

Читайте також:

Що відомо про захід

Як зазначає видання, тему заходу обрав Папа Франциск.

На десятій зупинці хресної дороги українець розповідає, як уночі втікав з родиною з Маріуполя, вирішивши податися до Італії, де була бабуся. На кордоні дитині довелося попрощатися з батьком.

"Коли ми прибули до Італії, я сумував. Я почувався обдертим з усього: повністю голим. Я не знав мови і не мав жодного друга. Бабуся старалася, щоб я почувався щасливцем, але я не робив нічого іншого, а лише повторював, що хочу повернутися додому. Врешті, моя сім’я вирішила повернутися в Україну", – розповідає хлопець.

Також про свої втрати говорить і хлопчик-росіянин. Він згадує про свого старшого брата, який через декілька днів після 18-річчя вирушив у подорож, а згодом прийшов лист з повідомленням про його смерть.

"Нам всі казали, що ми мали б пишатися, але вдома були лише великі смуток і страждання... Подібне сталося з татом і дідом, які виїхали, і не маємо про них жодної звістки. Один мій шкільний товариш, з великим страхом, сказав мені на вухо, що йде війна. Повернувшись додому, я написав молитву: Ісусе, будь ласка, зроби, щоби був мир в усьому світі, щоб усі ми могли бути братами", – йдеться у свідченні.

Коментар українського посла

Посол України у Ватикані Андрій Юраш на своїй facebook-сторінці зауважив, що традицію публікації тексту хресної дороги Via Crucis за декілька днів до заходу цьогоріч перервали.

"Із повідомлень у ЗМІ стало відомо, що під час 10-ї стації діти (хлопчики) з України та росії символізуватимуть трагедію війни. Російський хлопець, зокрема, розповість про свого вбитого брата та тата й дідуся, які зникли безвісти на війні. Але він точно забуде згадати, що його родичі приїхали в Україну, щоб убити не лише батька українського хлопчика, а всю родину… а не навпаки!", - наголосив Юраш.

Зазначимо, що торік у Ватикані запланували проведення Хресної дороги з Папою Франциском, під час якої українка і росіянка разом мали нести хрест під час ХІІІ стації. Ця подія викликала бурхливу негативну реакцію в Україні.

Нагадаємо, раніше Папа Римський Франциск розповів про те, як ставиться до абортів, порнографії та ЛГБТ. Також він наголосив на тому, чи має церква місце для гендерної різноманітності.

Фото: REUTERS/VATICAN MEDIA