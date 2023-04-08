В Ватикане возник скандал из-за мероприятия о "голосах мира" во время войны в Украине

Папа Франциск

В Ватикане на 7 апреля была анонсирована Крестная дорога в Колизее на тему "Голоса мира во время войны". Организаторы крестной дороги в этом году снова объединили представителей Украины и россии. Подростки будут делиться размышлениями о том, как на них повлияла война.

Об этом сообщает Vatican News.

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Что известно о мероприятии

Как отмечает издание, тему мероприятия избрал Папа Франциск.

На десятой остановке крестной дороги украинец рассказывает, как ночью бежал с семьей из Мариуполя, решив отправиться в Италию, где была бабушка. На границе ребёнку пришлось попрощаться с отцом.

"Когда мы прибыли в Италию, я скучал. Я чувствовал себя ободранным из всего: полностью голым. Я не знал языка и не имел ни одного друга. Бабушка старалась, чтобы я чувствовал себя счастливцем, но я не делал ничего другого, а только повторял, что хочу вернуться домой. В конце концов моя семья решила вернуться в Украину", – рассказывает парень.

Также о своих потерях говорит и мальчик-россиянин. Он вспоминает своего старшего брата, который через несколько дней после 18-летия отправился в путешествие, а впоследствии пришло письмо с сообщением о его смерти.

"Нам все говорили, что мы должны гордиться, но дома были только большие печаль и страдания... Подобное произошло с уехавшим папой и дедом, и не имеем о них никакого известия. Один мой школьный товарищ, с большим страхом, сказал мне на ухо, что идет война. Возвратившись домой, я написал молитву: Иисус, пожалуйста, сделай, чтобы был мир во всем мире, чтобы все мы могли быть братьями", – говорится в свидетельстве.

Комментарий украинского посла

Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш на своей facebook-странице отметил, что традицию публикации текста крестной дороги Via Crucis за несколько дней до мероприятия в этом году прервали.

"Из сообщений в СМИ стало известно, что во время 10-й стации дети (мальчики) из Украины и россии будут символизировать трагедию войны. Российский парень, в частности, расскажет о своем убитом брате и папе и дедушке, пропавшем без вести на войне. Но он точно забудет упомянуть, что его родственники приехали в Украину, чтобы убить не только отца украинского мальчика, а всю семью… а не наоборот!", — подчеркнул Юраш.

Отметим, что в прошлом году в Ватикане было запланировано проведение Крестной дороги с Папой Франциском, во время которой украинка и россиянка вместе должны были нести крест во время XIII стации. Это событие вызвало бурную негативную реакцию в Украине.

Напомним, ранее Папа Римский Франциск рассказал о том, как относится к абортам, порнографии и ЛГБТ. Также он отметил, имеет ли церковь место для гендерного разнообразия.

Фото: REUTERS/VATICAN MEDIA