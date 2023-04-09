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У Вербну неділю Митрополит Онуфрій провів богослужіння на площі у Києво-Печерській Лаврі

9 квітня 2023 22:29
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Київський Митрополит Онуфрій. Фото: news.church.ua
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

9 квітня 2023 року, у Вербну неділю тисячі вірян Української Православної Церкви молились за Божественною літургією, яку очолив Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі.

Про це інформує Українська Православна Церква.

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Предстоятелю Онуфрію співслужили керуючий справами УПЦ митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, єпископ Бородянський Марк, духовенство обителі і гості у священному сані. 

Після читання святого Євангелія Блаженніший архіпастир звернувся до вірян зі словом проповіді. 

"На сугубій єктенії піднесли до Господа особливі прохання про мир на українській землі і позбавлення від ворога; щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у відчаї і втратив домівки; про благословіння Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. У молитві після єктенії Блаженніший архіпастир попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужністю воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому", — зачитав Онуфрій.

Після відпусту Предстоятель Онуфрій привітав вірян зі святом. Потім Блаженніший владика прочитав молитву на освячення ваій та окропив вірян і вербові гілки святою водою.

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Нагадаємо, що сьогодні, 9 квітня, українці відзначають велике церковне свято — Вхід Господній в Єрусалим або Вербна неділя. Це шоста неділя Великого Посту, яка припадає за 7 днів до Великодня. 

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