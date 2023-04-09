В Вербное воскресенье Митрополит Онуфрий провел богослужение в Киево-Печерской Лавре

Киевский Митрополит Онуфрий. Фото: news.church.ua

9 апреля 2023 года, в Вербное воскресенье тысячи верующих Украинской Православной Церкви молились о Божественной литургии, которую возглавил Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре.

Об этом сообщает Украинская Православная Церковь.

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Предстоятелю Онуфрию сослужили управделами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, епископ Бородянский Марк, духовенство обители и гости в священном сане.

После прочтения святого Евангелия Блаженнейший архипастырь обратился к верующим со словом проповеди.

"На сугубой ектении преподнесли к Господу особые просьбы о мире на украинской земле и избавлении от врага; чтобы Господь взглянул на наш народ и сохранил отчаявшихся и потерял дома; о благословении Божье людям доброй воли, которые помогают нуждающимся. В молитве после ектении Блаженнейший архипастырь попросил у Бога милости украинскому народу, чтобы Господь умудрил власть, укрепил мужеством воинов, освободил пленных, исцелил больных и приютил тех, кто лишен дома", — зачитал Онуфрий.

После отпуска Предстоятель Онуфрий поздравил верующих с праздником. Затем Блаженнейший владыка прочитал молитву на освящение Ваия и окропил верующих и ивовые ветви святой водой.











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Напомним, что сегодня, 9 апреля, украинцы отмечают большой церковный праздник - Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье. Это шестое воскресенье Великого Поста, которое приходится за 7 дней до Пасхи.