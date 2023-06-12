УПЦ досі не підписує акт передачі майна та не віддає ключі від Києво-Печерської Лаври

Києво-Печерська Лавра. Фото: Google

Міністр культури України Олександр Ткаченко заявив, що УПЦ досі не підписала Акт приймання-передачі державного майна та не віддає ключі від Києво-Печерської Лаври. Йдеться про 79 об'єктів державного майна.

Про це Олександр Ткаченко написав на своїй сторінці у Telegram.

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Міністр нагадав, що комісія МКІП з приймання-передачі державного майна Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" завершила свою роботу ще 5 червня. І протягом трьох днів після отримання цього документа УПЦ мала його підписати. Однак, не квапиться це робити.

Тепер справа за судом.

"На початку липня Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" очікує на рішення Господарського суд м. Києва про зобов’язання УПЦ усунути перешкоди у користуванні майном його власником, переданим відповідно до Договору № 2 від 19.07.2013, який розірваний з 29.03.2023 року", — повідомив Олександр Ткаченко.

Про що йдеться у документі

Комісія Мінкульту підписала акт з приймання-передачі державного майна у користування заповідника.

Згідно з ним, у користування держави повернули 79 об'єктів, які перебувають у різному стані. У Мінкульті заявляють, що представники УПЦ МП допустили самовільну перебудову, добудову, перепланування пам’яток культурної спадщини та будівництво новобудов на території заповідника.

Заява Мінкульту. Фото: Скріншот

Нагадаємо, голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський заявив, що святиня належить державі і управляти нею буде держава. Після аудиту будуть вирішені питання про те, в який спосіб там буде тривати життя монахів.

Також Новини.LIVE писали, що в умовах повномасштабної війни в Україні відбулася "церковна реформа" — кілька тижнів під Києво-Печерською Лаврою точилися сутички, парафіяни Православної церкви України (ПЦУ) вимагали, щоб Українська православна церква (УПЦ) покинули стіни святині. Після цього в країні церковні громади почали переходили до ПЦУ.