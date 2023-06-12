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УПЦ до сих пор не подписывает акт передачи имущества и не отдает ключи от Киево-Печерской Лавры

12 июня 2023 23:37
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
УПЦ до сих пор не подписывает акт передачи имущества и не отдает ключи от Киево-Печерской Лавры
Киево-Печерская Лавра. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что УПЦ до сих пор не подписала Акт приема-передачи государственного имущества и не отдает ключи от Киево-Печерской Лавры. Речь идет о 79 объектах государственного имущества.

Об этом Александр Ткаченко написал на своей странице в Telegram.

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Министр напомнил, что комиссия МКИП по приему-передаче государственного имущества Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" завершила свою работу еще 5 июня. И в течение трех дней после получения этого документа УПЦ должна была его подписать. Однако не торопится это делать.

Теперь дело за судом.

"В начале июля Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" ожидает решения Хозяйственного суда г. Киева об обязательстве УПЦ устранить препятствия в пользовании имуществом его собственником, переданным в соответствии с Договором № 2 от 19.07.2013, который разорван с 29.03. года", — сообщил Александр Ткаченко.

О чем идет речь в документе

Комиссия Минкульта подписала акт приема-передачи государственного имущества в пользование заповедника.

Согласно ему, в пользование государства вернули 79 объектов. В Минкульте заявляют, что представители УПЦ МП допустили самовольную перестройку, достройку, перепланировку памятников культурного наследия и строительство новостроек на территории заповедника.

Заявление Минкульта. Фото: Скриншот

Напомним, глава Государственной службы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский заявил, что святыня принадлежит государству и управлять им будет государство. Однако после аудита будут решены вопросы о том, как там будет продолжаться жизнь монахов.

Также Новини.LIVE писали, что в условиях полномасштабной войны в Украине состоялась "церковная реформа" — несколько недель под Киево-Печерской Лаврой шли стычки, прихожане Православной церкви Украины требовали, чтобы Украинская православная церковь (УПЦ) покинула стены святыни. После этого в стране церковные общины начали переходить в ПЦУ.

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