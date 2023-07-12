З Днем Петра і Павла 2023 — найщиріші привітання у прозі, віршах та листівках

Українські віряни у церкві на свято. Фото: petropavlivka.city

У цю середу, 12 липня, українці відзначають одне з найважливіших православних свят літа — День святих апостолів Петра і Павла. Цього дня закінчується Петрів піст. Вранці християни відправляються до церкви на літургію, а потім обмінюються привітаннями.

Пропонуємо найщиріші та душевні привітання зі святом Петра і Павла у прозі, віршах та листівках. Не забудьте сьогодні побажати своїм близьким, друзям та знайомим миру, злагоди, незламної віри та спокою в душі.

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З днем Петра і Павла — привітання в прозі

Вітаю зі святом великих апостолів Петра і Павла! Нехай їхня незламна віра і невтомна праця будуть прикладом для нас усіх. Бажаю міцного здоров’я, Божої опіки та безмежної любові!

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Прийми мої найтепліші вітання з Днем святих Петра і Павла! Нехай ці великі святі оберігають твій дім, а їхня благодать наповнює твоє життя миром і щастям!

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У день святих апостолів Петра і Павла бажаю віри та бадьорості духу. Нехай Ваші молитви та найпотаємніші бажання будуть почуті! Здоров'я і миру Вам і Вашій родині!

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Зі святом апостолів Петра та Павла! Нехай вони оберігають тебе від всіх життєвих бур, наповнюють серце спокоєм і любов’ю, а душу — незламною вірою. Бажаю тобі здоров’я, радості, миру та гармонії в родині!

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Вітаю з Днем апостолів Петра і Павла! Бажаю віри, що долає будь-які перешкоди, надії, яка не знає розчарувань, та любові, що не має меж. Нехай буде з тобою Божа благодать та апостольська мудрість, а життя буде наповнене радістю й щастям!

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З великим світлим святом! Нехай благодать прийде в дім, щоб близькі люди були здорові, а ніяка погана звістка не затьмарювала їхні дні. Нехай ангели оберігають вас!

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Зі святом апостолів Петра і Павла! Бажаю, щоб Ваше життя було наповнене мудрістю Петра, який провів нас своїми вчинками, і силою Павла, який своїм словом змінював світ.

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Я бажаю миру в домі, щоб обходили Вас всі нещастя, проблеми та негаразди. Нехай нерви будуть спокійними, а дні наповнюються щастям і посмішками. Нехай ангели охороняють Вас і близьких від лихого язика і злих помислів. Зі святом!

Ікона Петра і Павла. Фото: google.com

Привітання з Днем Петра і Павла 2023 у віршах

Вас вітаю з Петром і Павлом!

Хай апостоли щастя приносять,

Вас огорнуть небесним теплом,

І у Бога здоров’я попросять!

Хай від всіх захищають негод,

Бережуть на життєвій стежині,

Щоби наш український народ

Жив щасливо у власній країні!

***

Зі святом сьогодні

Я вас всіх вітаю!

У день Петра й Павла

Здоров’я бажаю!

Бажаю вам щастя,

Надії й любові!

Завжди щоб Господь

Був у кожному слові!

***

День Петра й Павла —

Свято світла і добра!

Побажаємо ж сьогодні

Всім вам миру і тепла.

***

В це свято вітаю,

Добра вам щиро бажаю,

Багатьох років і сильного роду,

І забудьте про негоду.

***

Хай Павло разом з Петром

Вас від лих оберігають,

Дім наповнять ваш добром,

І здоров’я посилають!

***

З Днем апостолів святих —

Павла і Петра!

Вам бажаю благ земних,

Миру і добра.

Віра в серці хай живе,

Сходить благодать

А в душі любов цвіте,

Щоб перемагати!

***

З Днем апостолів святих —

Павла і Петра!

Вам бажаю благ простих —

Радості, добра.

Віра хай в серцях живе,

Прикрашає світ.

Хай в душі любов цвіте!

Зичу довгих літ!

***

День Петра й Павла прийшов –

Йдуть віряни до церков,

Просять за своє здоров’я,

Щоби жити у любові.

Хай апостоли святі

Допоможуть вам в житті,

Хай вам Бог за все віддячить,

І усі гріхи пробачить!

З днем Петра і Павла — привітання у душевних листівках

Привітання з Днем Петра і Павла 2023. Фото: amazingukraine

Привітання з Днем Петра і Павла 2023. Фото: amazingukraine

Привітання з Днем Петра і Павла 2023. Фото: amazingukraine

Привітання з Днем Петра і Павла 2023. Фото: amazingukraine

Привітання з Днем Петра і Павла 2023. Фото: amazingukraine

Привітання з Днем Петра і Павла 2023. Фото: amazingukraine

Привітання з Днем Петра і Павла 2023. Фото: amazingukraine

Привітання з Днем Петра і Павла 2023. Фото: УНІАН

Привітання з Днем Петра і Павла 2023. Фото: УНІАН

Привітання з Днем Петра і Павла 2023. Фото: УНІАН

Привітання з Днем Петра і Павла 2023. Фото: УНІАН

Привітання з Днем Петра і Павла 2023. Фото: УНІАН

Привітання з Днем Петра і Павла 2023. Фото: tviysvit.com

Відеопривітання з Днем Петра і Павла 2023

Нагадаємо, Новини.LIVE писали, хто святкує День ангела в липні та яке ім'я обрати для дитини за церковним липневим календарем, щоб її оберігав ангел-охоронець.

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