З Днем Петра і Павла 2023 — найщиріші привітання у прозі, віршах та листівках

В Україні відзначають свято Петра і Павла: найщиріші привітання та листівки
У цю середу, 12 липня, українці відзначають одне з найважливіших православних свят літа — День святих апостолів Петра і Павла. Цього дня закінчується Петрів піст. Вранці християни відправляються до церкви на літургію, а потім обмінюються привітаннями.
Пропонуємо найщиріші та душевні привітання зі святом Петра і Павла у прозі, віршах та листівках. Не забудьте сьогодні побажати своїм близьким, друзям та знайомим миру, злагоди, незламної віри та спокою в душі.
З днем Петра і Павла — привітання в прозі
Вітаю зі святом великих апостолів Петра і Павла! Нехай їхня незламна віра і невтомна праця будуть прикладом для нас усіх. Бажаю міцного здоров’я, Божої опіки та безмежної любові!
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Прийми мої найтепліші вітання з Днем святих Петра і Павла! Нехай ці великі святі оберігають твій дім, а їхня благодать наповнює твоє життя миром і щастям!
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У день святих апостолів Петра і Павла бажаю віри та бадьорості духу. Нехай Ваші молитви та найпотаємніші бажання будуть почуті! Здоров'я і миру Вам і Вашій родині!
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Зі святом апостолів Петра та Павла! Нехай вони оберігають тебе від всіх життєвих бур, наповнюють серце спокоєм і любов’ю, а душу — незламною вірою. Бажаю тобі здоров’я, радості, миру та гармонії в родині!
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Вітаю з Днем апостолів Петра і Павла! Бажаю віри, що долає будь-які перешкоди, надії, яка не знає розчарувань, та любові, що не має меж. Нехай буде з тобою Божа благодать та апостольська мудрість, а життя буде наповнене радістю й щастям!
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З великим світлим святом! Нехай благодать прийде в дім, щоб близькі люди були здорові, а ніяка погана звістка не затьмарювала їхні дні. Нехай ангели оберігають вас!
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Зі святом апостолів Петра і Павла! Бажаю, щоб Ваше життя було наповнене мудрістю Петра, який провів нас своїми вчинками, і силою Павла, який своїм словом змінював світ.
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Я бажаю миру в домі, щоб обходили Вас всі нещастя, проблеми та негаразди. Нехай нерви будуть спокійними, а дні наповнюються щастям і посмішками. Нехай ангели охороняють Вас і близьких від лихого язика і злих помислів. Зі святом!
Привітання з Днем Петра і Павла 2023 у віршах
Вас вітаю з Петром і Павлом!
Хай апостоли щастя приносять,
Вас огорнуть небесним теплом,
І у Бога здоров’я попросять!
Хай від всіх захищають негод,
Бережуть на життєвій стежині,
Щоби наш український народ
Жив щасливо у власній країні!
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Зі святом сьогодні
Я вас всіх вітаю!
У день Петра й Павла
Здоров’я бажаю!
Бажаю вам щастя,
Надії й любові!
Завжди щоб Господь
Був у кожному слові!
***
День Петра й Павла —
Свято світла і добра!
Побажаємо ж сьогодні
Всім вам миру і тепла.
***
В це свято вітаю,
Добра вам щиро бажаю,
Багатьох років і сильного роду,
І забудьте про негоду.
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Хай Павло разом з Петром
Вас від лих оберігають,
Дім наповнять ваш добром,
І здоров’я посилають!
***
З Днем апостолів святих —
Павла і Петра!
Вам бажаю благ земних,
Миру і добра.
Віра в серці хай живе,
Сходить благодать
А в душі любов цвіте,
Щоб перемагати!
***
З Днем апостолів святих —
Павла і Петра!
Вам бажаю благ простих —
Радості, добра.
Віра хай в серцях живе,
Прикрашає світ.
Хай в душі любов цвіте!
Зичу довгих літ!
***
День Петра й Павла прийшов –
Йдуть віряни до церков,
Просять за своє здоров’я,
Щоби жити у любові.
Хай апостоли святі
Допоможуть вам в житті,
Хай вам Бог за все віддячить,
І усі гріхи пробачить!
З днем Петра і Павла — привітання у душевних листівках
Відеопривітання з Днем Петра і Павла 2023
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