С Днем Петра и Павла 2023 — самые искренние поздравления в прозе, стихах и открытках

Украинские верующие в церкви в праздник. Фото: petropavlivka.city

В эту среду, 12 июля, украинцы отмечают один из важнейших православных праздников лета — День святых апостолов Петра и Павла. В этот день заканчивается Петров пост. Утром христиане отправляются в церковь на литургию, а затем обмениваются поздравлениями.

Предлагаем искренние и душевные поздравления с праздником Петра и Павла в прозе, стихах и открытках. Не забудьте сегодня пожелать своим близким, друзьям и знакомым мира, согласия, несокрушимой веры и покоя в душе.

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С днем Петра и Павла — поздравление в прозе

Поздравляю с праздником великих апостолов Петра и Павла! Пусть их несокрушимая вера и неутомимая работа будут примером для нас всех. Желаю крепкого здоровья, Божьей опеки и безграничной любви!

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Прими мои самые теплые поздравления с Днем святых Петра и Павла! Пусть эти великие святые хранят дом твой, а их благодать наполняет твою жизнь миром и счастьем!

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В день святых апостолов Петра и Павла желаю веры и бодрости духа. Пусть Ваши молитвы и сокровенные желания будут услышаны! Здоровья и мира Вам и Вашей семье!

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С праздником апостолов Петра и Павла! Пусть они оберегают тебя от всех жизненных бурь, наполняют сердце спокойствием и любовью, а душу — несгибаемой верой. Желаю тебе здоровья, радости, мира и гармонии в семье!

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Поздравляю с Днем апостолов Петра и Павла! Желаю веры, преодолевающей любые препятствия, надежды, не знающей разочарований, и любви, не имеющей предела. Да будет с тобой Божья благодать и апостольская мудрость, а жизнь будет наполнена радостью и счастьем!

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С большим светлым праздником! Пусть благодать придет в дом, чтобы близкие люди были здоровы, а никакое дурное известие не омрачало их дни. Пусть ангелы оберегают вас!

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С праздником апостолов Петра и Павла! Желаю, чтобы Ваша жизнь была наполнена мудростью Петра, проведшего нас своими поступками, и силой Павла, который своим словом изменял мир.

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Я желаю мира в доме, чтобы обходили Вас все несчастья, проблемы и проблемы. Пусть нервы будут спокойны, а дни наполняются счастьем и улыбками. Пусть ангелы охраняют Вас и близких от злого языка и злых помыслов. С праздником!

Икона Петра и Павла. Фото: google.com

Поздравления с Днем Петра и Павла 2023 года в стихах

Вас поздравляю с Петром и Павлом!

Пусть апостолы счастья приносят,

Вас окутают небесным теплом,

И у Бога здоровье попросят!

Пусть от всех защищают невзгод,

Хранят на жизненной тропе,

Чтобы наш украинский народ

Жил счастливо в своей стране!

***

С праздником сегодня

Я вас всех поздравляю!

В день Петра и Павла

Здоровья желаю!

Желаю вам счастья,

Надежды и любви!

Всегда чтобы Господь

Был в любом слове!

***

День Петра и Павла

Праздник света и добра!

Пожелаем же сегодня

Всем вам мира и тепла.

***

В этот праздник поздравляю,

Добра вам искренне желаю,

Многих лет и сильного рода,

И забудьте о непогоде.

***

Пусть Павел вместе с Петром

Вас от бед оберегают,

Дом наполнят ваше добро,

И здоровье посылают!

***

С Днем апостолов святых

Павла и Петра!

Вам желаю благ земных,

Мира и добра.

Вера в сердце да живет,

Восходит благодать

А в душе любовь цветет,

Чтобы побеждать!

***

С Днем апостолов святых

Павла и Петра!

Вам желаю благ простых.

Радости, добра.

Вера да в сердцах живет,

Украшает мир.

Пусть в душе любовь цветет!

Желаю долгих лет!

***

День Петра и Павла пришел —

Идут верующие в церкви,

Просят за свое здоровье,

Чтобы жить в любви.

Пусть апостолы святые

Помогут вам в жизни,

Пусть вам Бог за все отблагодарит,

И все грехи простит!

С днем Петра и Павла — поздравления в душевных открытках

Поздравление с Днем Петра и Павла 2023 года. Фото: amazingukraine

Поздравление с Днем Петра и Павла 2023 года. Фото: amazingukraine

Поздравление с Днем Петра и Павла 2023 года. Фото: amazingukraine

Поздравление с Днем Петра и Павла 2023 года. Фото: amazingukraine

Поздравление с Днем Петра и Павла 2023 года. Фото: amazingukraine

Поздравление с Днем Петра и Павла 2023 года. Фото: amazingukraine

Поздравление с Днем Петра и Павла 2023 года. Фото: amazingukraine

Поздравление с Днем Петра и Павла 2023. Фото: УНИАН

Поздравление с Днем Петра и Павла 2023. Фото: УНИАН

Поздравление с Днем Петра и Павла 2023. Фото: УНИАН

Поздравление с Днем Петра и Павла 2023. Фото: УНИАН

Поздравление с Днем Петра и Павла 2023. Фото: УНИАН

Поздравление с Днем Петра и Павла 2023 года. Фото: tviysvit.com

Видеопоздравления с Днем Петра и Павла 2023

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