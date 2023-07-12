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В Украине отмечают праздник Петра и Павла: искренние поздравления и открытки

12 июля 2023 04:05
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
С Днем Петра и Павла 2023 — самые искренние поздравления в прозе, стихах и открытках
Украинские верующие в церкви в праздник. Фото: petropavlivka.city
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В эту среду, 12 июля, украинцы отмечают один из важнейших православных праздников лета — День святых апостолов Петра и Павла. В этот день заканчивается Петров пост. Утром христиане отправляются в церковь на литургию, а затем обмениваются поздравлениями.

Предлагаем искренние и душевные поздравления с праздником Петра и Павла в прозе, стихах и открытках. Не забудьте сегодня пожелать своим близким, друзьям и знакомым мира, согласия, несокрушимой веры и покоя в душе.

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С днем Петра и Павла — поздравление в прозе

Поздравляю с праздником великих апостолов Петра и Павла! Пусть их несокрушимая вера и неутомимая работа будут примером для нас всех. Желаю крепкого здоровья, Божьей опеки и безграничной любви!

***

Прими мои самые теплые поздравления с Днем святых Петра и Павла! Пусть эти великие святые хранят дом твой, а их благодать наполняет твою жизнь миром и счастьем!

***

В день святых апостолов Петра и Павла желаю веры и бодрости духа. Пусть Ваши молитвы и сокровенные желания будут услышаны! Здоровья и мира Вам и Вашей семье!

***

С праздником апостолов Петра и Павла! Пусть они оберегают тебя от всех жизненных бурь, наполняют сердце спокойствием и любовью, а душу — несгибаемой верой. Желаю тебе здоровья, радости, мира и гармонии в семье!

***

Поздравляю с Днем апостолов Петра и Павла! Желаю веры, преодолевающей любые препятствия, надежды, не знающей разочарований, и любви, не имеющей предела. Да будет с тобой Божья благодать и апостольская мудрость, а жизнь будет наполнена радостью и счастьем!

***

С большим светлым праздником! Пусть благодать придет в дом, чтобы близкие люди были здоровы, а никакое дурное известие не омрачало их дни. Пусть ангелы оберегают вас!

***

С праздником апостолов Петра и Павла! Желаю, чтобы Ваша жизнь была наполнена мудростью Петра, проведшего нас своими поступками, и силой Павла, который своим словом изменял мир.

***

Я желаю мира в доме, чтобы обходили Вас все несчастья, проблемы и проблемы. Пусть нервы будут спокойны, а дни наполняются счастьем и улыбками. Пусть ангелы охраняют Вас и близких от злого языка и злых помыслов. С праздником!

 

С днем Петра и Павла – поздравление в прозе
Икона Петра и Павла. Фото: google.com

Поздравления с Днем Петра и Павла 2023 года в стихах

Вас поздравляю с Петром и Павлом!
Пусть апостолы счастья приносят,
Вас окутают небесным теплом,
И у Бога здоровье попросят!
Пусть от всех защищают невзгод,
Хранят на жизненной тропе,
Чтобы наш украинский народ
Жил счастливо в своей стране!

***

С праздником сегодня
Я вас всех поздравляю!
В день Петра и Павла
Здоровья желаю!
Желаю вам счастья,
Надежды и любви!
Всегда чтобы Господь
Был в любом слове!

***

День Петра и Павла
Праздник света и добра!
Пожелаем же сегодня
Всем вам мира и тепла.

***

В этот праздник поздравляю,
Добра вам искренне желаю,
Многих лет и сильного рода,
И забудьте о непогоде.

***

Пусть Павел вместе с Петром
Вас от бед оберегают,
Дом наполнят ваше добро,
И здоровье посылают!

***

С Днем апостолов святых
Павла и Петра!
Вам желаю благ земных,
Мира и добра.

Вера в сердце да живет,
Восходит благодать
А в душе любовь цветет,
Чтобы побеждать!

***

С Днем апостолов святых
Павла и Петра!
Вам желаю благ простых.
Радости, добра.
Вера да в сердцах живет,
Украшает мир.
Пусть в душе любовь цветет!
Желаю долгих лет!

***

День Петра и Павла пришел —
Идут верующие в церкви,
Просят за свое здоровье,
Чтобы жить в любви.
Пусть апостолы святые
Помогут вам в жизни,
Пусть вам Бог за все отблагодарит,
И все грехи простит!

С днем Петра и Павла — поздравления в душевных открытках

С днем Петра и Павла – поздравление
Поздравление с Днем Петра и Павла 2023 года. Фото: amazingukraine
С днем Петра и Павла – поздравления в душевных открытках
Поздравление с Днем Петра и Павла 2023 года. Фото: amazingukraine
Поздравления с праздником Петра и Павла в картинках
Поздравление с Днем Петра и Павла 2023 года. Фото: amazingukraine
С праздником Петра и Павла 2023 года: красивые открытки.
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Поздравления с праздником Петра и Павла 2023
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Поздравление с Днем Петра и Павла 2023 года. Фото: tviysvit.com

Видеопоздравления с Днем Петра и Павла 2023

 

 

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