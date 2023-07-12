С Днем Петра и Павла 2023 — самые искренние поздравления в прозе, стихах и открытках

В Украине отмечают праздник Петра и Павла: искренние поздравления и открытки
В эту среду, 12 июля, украинцы отмечают один из важнейших православных праздников лета — День святых апостолов Петра и Павла. В этот день заканчивается Петров пост. Утром христиане отправляются в церковь на литургию, а затем обмениваются поздравлениями.
Предлагаем искренние и душевные поздравления с праздником Петра и Павла в прозе, стихах и открытках. Не забудьте сегодня пожелать своим близким, друзьям и знакомым мира, согласия, несокрушимой веры и покоя в душе.
С днем Петра и Павла — поздравление в прозе
Поздравляю с праздником великих апостолов Петра и Павла! Пусть их несокрушимая вера и неутомимая работа будут примером для нас всех. Желаю крепкого здоровья, Божьей опеки и безграничной любви!
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Прими мои самые теплые поздравления с Днем святых Петра и Павла! Пусть эти великие святые хранят дом твой, а их благодать наполняет твою жизнь миром и счастьем!
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В день святых апостолов Петра и Павла желаю веры и бодрости духа. Пусть Ваши молитвы и сокровенные желания будут услышаны! Здоровья и мира Вам и Вашей семье!
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С праздником апостолов Петра и Павла! Пусть они оберегают тебя от всех жизненных бурь, наполняют сердце спокойствием и любовью, а душу — несгибаемой верой. Желаю тебе здоровья, радости, мира и гармонии в семье!
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Поздравляю с Днем апостолов Петра и Павла! Желаю веры, преодолевающей любые препятствия, надежды, не знающей разочарований, и любви, не имеющей предела. Да будет с тобой Божья благодать и апостольская мудрость, а жизнь будет наполнена радостью и счастьем!
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С большим светлым праздником! Пусть благодать придет в дом, чтобы близкие люди были здоровы, а никакое дурное известие не омрачало их дни. Пусть ангелы оберегают вас!
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С праздником апостолов Петра и Павла! Желаю, чтобы Ваша жизнь была наполнена мудростью Петра, проведшего нас своими поступками, и силой Павла, который своим словом изменял мир.
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Я желаю мира в доме, чтобы обходили Вас все несчастья, проблемы и проблемы. Пусть нервы будут спокойны, а дни наполняются счастьем и улыбками. Пусть ангелы охраняют Вас и близких от злого языка и злых помыслов. С праздником!
Поздравления с Днем Петра и Павла 2023 года в стихах
Вас поздравляю с Петром и Павлом!
Пусть апостолы счастья приносят,
Вас окутают небесным теплом,
И у Бога здоровье попросят!
Пусть от всех защищают невзгод,
Хранят на жизненной тропе,
Чтобы наш украинский народ
Жил счастливо в своей стране!
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С праздником сегодня
Я вас всех поздравляю!
В день Петра и Павла
Здоровья желаю!
Желаю вам счастья,
Надежды и любви!
Всегда чтобы Господь
Был в любом слове!
***
День Петра и Павла
Праздник света и добра!
Пожелаем же сегодня
Всем вам мира и тепла.
***
В этот праздник поздравляю,
Добра вам искренне желаю,
Многих лет и сильного рода,
И забудьте о непогоде.
***
Пусть Павел вместе с Петром
Вас от бед оберегают,
Дом наполнят ваше добро,
И здоровье посылают!
***
С Днем апостолов святых
Павла и Петра!
Вам желаю благ земных,
Мира и добра.
Вера в сердце да живет,
Восходит благодать
А в душе любовь цветет,
Чтобы побеждать!
***
С Днем апостолов святых
Павла и Петра!
Вам желаю благ простых.
Радости, добра.
Вера да в сердцах живет,
Украшает мир.
Пусть в душе любовь цветет!
Желаю долгих лет!
***
День Петра и Павла пришел —
Идут верующие в церкви,
Просят за свое здоровье,
Чтобы жить в любви.
Пусть апостолы святые
Помогут вам в жизни,
Пусть вам Бог за все отблагодарит,
И все грехи простит!
С днем Петра и Павла — поздравления в душевных открытках
Видеопоздравления с Днем Петра и Павла 2023
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