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Житомирська обласна рада заборонила діяльність УПЦ МП

27 квітня 2023 14:28
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Житомирська обласна рада заборонила діяльність УПЦ МП
Свято-Хрестовоздвиженський кафедральний собор у Житомирі. Фото: wikipedia
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 27 квітня, Житомирська обласна рада заборонила діяльність УПЦ московського патріархату на території області.
Відповідне рішення прийняли на сесії депутати.

Про це інформує Укрінформ.

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"Заборонити діяльність Української православної церкви, яка має церковно-канонічний зв’язок із російською православною церквою (зареєстрована як Київська митрополія УПЦ, ЄДРПОУ 21510633), є її структурним підрозділом і перебуває у відносинах підпорядкування, на території Житомирської області", — йдеться у рішенні облради.

Також зазначається, що облрада ухвалила звернення до Верховної Ради щодо розгляду та якнайшвидшого ухвалення законопроєкту від 19 січня 2023 року №8371 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій" та від 23 листопада 2022 року №8221 "Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій".

Нагадаємо, що сьогодні, 27 квітня, у Чернівцях депутати одноголосно проголосували за те, щоб позбавити УПЦ МП права користування. Це рішення було прийняте сьогодні, 27 квітня, на сесії міської ради. 

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