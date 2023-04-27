Житомирська обласна рада заборонила діяльність УПЦ МП
Сьогодні, 27 квітня, Житомирська обласна рада заборонила діяльність УПЦ московського патріархату на території області.
Відповідне рішення прийняли на сесії депутати.
Про це інформує Укрінформ.
Що вирішили депутати
"Заборонити діяльність Української православної церкви, яка має церковно-канонічний зв’язок із російською православною церквою (зареєстрована як Київська митрополія УПЦ, ЄДРПОУ 21510633), є її структурним підрозділом і перебуває у відносинах підпорядкування, на території Житомирської області", — йдеться у рішенні облради.
Також зазначається, що облрада ухвалила звернення до Верховної Ради щодо розгляду та якнайшвидшого ухвалення законопроєкту від 19 січня 2023 року №8371 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій" та від 23 листопада 2022 року №8221 "Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій".
Нагадаємо, що сьогодні, 27 квітня, у Чернівцях депутати одноголосно проголосували за те, щоб позбавити УПЦ МП права користування. Це рішення було прийняте сьогодні, 27 квітня, на сесії міської ради.