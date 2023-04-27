Житомирська обласна рада заборонила діяльність УПЦ МП

Свято-Хрестовоздвиженський кафедральний собор у Житомирі. Фото: wikipedia

Сьогодні, 27 квітня, Житомирська обласна рада заборонила діяльність УПЦ московського патріархату на території області.

Відповідне рішення прийняли на сесії депутати.

Про це інформує Укрінформ.

Читайте також:

Що вирішили депутати

"Заборонити діяльність Української православної церкви, яка має церковно-канонічний зв’язок із російською православною церквою (зареєстрована як Київська митрополія УПЦ, ЄДРПОУ 21510633), є її структурним підрозділом і перебуває у відносинах підпорядкування, на території Житомирської області", — йдеться у рішенні облради.

Також зазначається, що облрада ухвалила звернення до Верховної Ради щодо розгляду та якнайшвидшого ухвалення законопроєкту від 19 січня 2023 року №8371 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій" та від 23 листопада 2022 року №8221 "Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій".

Нагадаємо, що сьогодні, 27 квітня, у Чернівцях депутати одноголосно проголосували за те, щоб позбавити УПЦ МП права користування. Це рішення було прийняте сьогодні, 27 квітня, на сесії міської ради.