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Житомирский областной совет запретил деятельность УПЦ МП

27 апреля 2023 14:28
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Житомирский областной совет запретил деятельность УПЦ МП
Свято-Крестовоздвиженский кафедральный собор в Житомире. Фото: wikipedia
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 27 апреля, Житомирский областной совет запретил деятельность УПЦ московского патриархата на территории области.
Соответствующее решение было принято на сессии депутатами.

Об этом информирует Укринформ.

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"Запретить деятельность Украинской православной церкви, которая имеет церковно-каноническую связь с русской православной церковью (зарегистрирована как Киевская митрополия УПЦ, ЕГРПОУ 21510633), является ее структурным подразделением и находится в отношениях подчинения, на территории Житомирской области", — говорится в решении облсовета.

Также отмечается, что облсовет принял обращение в Верховную Раду о рассмотрении и скорейшем принятии законопроекта от 19 января 2023 года №8371 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности в Украине религиозных организаций" и от 23 ноября 2022 года №8221 "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в области свободы совести и деятельности религиозных организаций".

Напомним, что сегодня, 27 апреля, в Черновцах депутаты единогласно проголосовали за то, чтобы лишить УПЦ МП права пользования. Это решение было принято 27 апреля на сессии городского совета.

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