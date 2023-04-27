Житомирский областной совет запретил деятельность УПЦ МП

Свято-Крестовоздвиженский кафедральный собор в Житомире. Фото: wikipedia

Сегодня, 27 апреля, Житомирский областной совет запретил деятельность УПЦ московского патриархата на территории области.

Соответствующее решение было принято на сессии депутатами.

Об этом информирует Укринформ.

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Что решили депутати

"Запретить деятельность Украинской православной церкви, которая имеет церковно-каноническую связь с русской православной церковью (зарегистрирована как Киевская митрополия УПЦ, ЕГРПОУ 21510633), является ее структурным подразделением и находится в отношениях подчинения, на территории Житомирской области", — говорится в решении облсовета.

Также отмечается, что облсовет принял обращение в Верховную Раду о рассмотрении и скорейшем принятии законопроекта от 19 января 2023 года №8371 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности в Украине религиозных организаций" и от 23 ноября 2022 года №8221 "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в области свободы совести и деятельности религиозных организаций".

Напомним, что сегодня, 27 апреля, в Черновцах депутаты единогласно проголосовали за то, чтобы лишить УПЦ МП права пользования. Это решение было принято 27 апреля на сессии городского совета.