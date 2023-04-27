Житомирский областной совет запретил деятельность УПЦ МП
Сегодня, 27 апреля, Житомирский областной совет запретил деятельность УПЦ московского патриархата на территории области.
Соответствующее решение было принято на сессии депутатами.
Об этом информирует Укринформ.
Что решили депутати
"Запретить деятельность Украинской православной церкви, которая имеет церковно-каноническую связь с русской православной церковью (зарегистрирована как Киевская митрополия УПЦ, ЕГРПОУ 21510633), является ее структурным подразделением и находится в отношениях подчинения, на территории Житомирской области", — говорится в решении облсовета.
Также отмечается, что облсовет принял обращение в Верховную Раду о рассмотрении и скорейшем принятии законопроекта от 19 января 2023 года №8371 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности в Украине религиозных организаций" и от 23 ноября 2022 года №8221 "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в области свободы совести и деятельности религиозных организаций".
Напомним, что сегодня, 27 апреля, в Черновцах депутаты единогласно проголосовали за то, чтобы лишить УПЦ МП права пользования. Это решение было принято 27 апреля на сессии городского совета.