Журналісти показали колишню резиденцію Онуфрія, в якій молилися за окупантів

Предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрій. Фото: Інформатор

Журналісти "Схем" відвідали закритий об'єкт на території Києво-Печерської лаври. Йдеться про колишню резиденцію предстоятеля Української православної церкви (Московського патріархату) митрополита Онуфрія (Ореста Березовського). До цього часу журналістам не дозволяли туди заходити.

Про це пише Радіо Свобода.

Читайте також:

Зазначається, що виконувач обов’язків намісника Києво-Печерської лаври архімандрит Авраамій показав журналістам, який вигляд має цей закритий об'єкт.

Молитви за військовополонених РФ

"Це триповерхова будівля із сауною на території заповідника у Нижній лаврі. Там окрім приватних покоїв розташовані приміщення, в яких раніше відбувався священний синод Московського патріархату та, зокрема, зачитували молитви за російських військовополонених. Звільняючи приміщення, представники УПЦ (МП) вивезли з резиденції всі меблі, ікони та зняли освітлення", — йдеться у повідомленні.

Колишня резиденція предстоятеля УПЦ (МП) митрополита Онуфрія. Фото: Схеми

Представники медіа також побували у приміщенні, де раніше відбувався священний синод Московського патріархату та висів портрет патріарха православної церкви РФ Кирила.

"Це ця кімната, де вирішувалася доля Московського патріархату", — розповів Авраамій.

Приміщення, де проходив священний синод Московського патріархату. Фото: Схеми

В цій резиденції облаштували кімнату для перемовин, трапезну та приміщення, де під час повномасштабної війни молилися за російських військовополонених.

Особливості резиденції

"Трапезна, де відбувалися великі свята, великі події якісь, урочисті заходи. І, звісно ж, тут перебувала тільки така і духовна вища еліта, і з мирян, знову-таки, не смертні люди. Це були представники такої вищої еліти, які були благодійниками УПЦ (МП), які підтримували різними способами цю ідеологію "руського міру", і тут святкували якусь таку перемогу в тому, що їм вдалося вкотре обдурити українців", — зазначив архімандрит Авраамій.

Ба більше, в резиденції є велика сауна, яку зробили у підвальному приміщенні.

"У 2016 році були завершені реставраційні роботи з відновлення цього корпусу. Тобто деякі моменти були реконструйовані, попри те, що це територія заповідника, і до цього часу, як ми бачимо по Нижній лаврі, багато дійсно новозабудов, які були не погоджені у свій час із державою", — наголосив виконувач обов’язків намісника Києво-Печерської лаври.

Сауна у резиденції Онуфрія. Фото: Схеми

Як використовуватимуть будівлю

За його словами, особисто він у резиденції був два рази, коли ще там жив Онуфрій. Наразі Авраамій користується лише однією кімнатою в цій будівлі. Він каже, що не має на меті використовувати всі привілеї резиденції, а підвальний поверх та сауну взагалі опечатав.

"Мені це не потрібно, це не відповідає способу життя монаха. Моя одна з перших мрій — тут, на Нижній лаврі, створити дитячий будинок для дітей-сиріт, дітей, які не мають батьків", — запевнив Авраамій.

Нагадаємо, 25 серпня Папа Римський Франциск під час телемосту з російською молоддю висловив захоплення "великою Росією" та закликав росіян не зрікатися своєї спадщини. Такі імперські вислови викликали шквал критики.