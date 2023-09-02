Журналисты показали бывшую резиденцию Онуфрия, в которой молились за оккупантов
Журналисты "Схем" посетили закрытый объект на территории Киево-Печерской Лавры. Речь идет о бывшей резиденции предстоятеля Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополита Онуфрия (Ореста Березовского). До этого времени журналистам не разрешали туда заходить.
Об этом пишет Радио Свобода.
Отмечается, что исполняющий обязанности наместника Киево-Печерской лавры архимандрит Авраамий показал журналистам, как выглядит этот закрытый объект.
Молитвы за военнопленных РФ
"Это трехэтажное здание с сауной на территории заповедника в Нижней лавре. Там кроме частных покоев расположены помещения, в которых раньше проходил священный синод Московского патриархата и, в частности, зачитывали молитвы за российских военнопленных. Освобождая помещения, представители УПЦ (МП) вывезли из резиденции всю мебель, иконы и освещение", — говорится в сообщении.
Представители медиа также побывали в помещении, где раньше проходил священный синод Московского патриархата и висел портрет патриарха православной церкви РФ Кирилла.
"Это та комната, где решалась судьба Московского патриархата", — рассказал Авраамий.
В этой резиденции обустроили комнату для переговоров, трапезную и помещение, где во время полномасштабной войны молились за российских военнопленных.
Особенности резиденции
"Трапезная, где проходили большие праздники, большие события какие-то, торжественные мероприятия. И, конечно же, здесь находилась только такая и духовная высшая элита, и из мирян, опять-таки, не смертные люди. Это были представители такой высшей элиты, которые были благотворителями УПЦ (МП), которые поддерживали разными способами эту идеологию "русского мира" и здесь праздновали какую-то победу в том, что им удалось в очередной раз обмануть украинцев", — отметил архимандрит Авраамий.
Более того, в резиденции есть большая сауна, которую сделали в подвальном помещении.
"В 2016 году были завершены реставрационные работы по восстановлению этого корпуса. То есть некоторые моменты были реконструированы, несмотря на то, что это территория заповедника, и до сих пор, как мы видим по Нижней лавре, много действительно новозастроек, которые были не согласованы одно время с государством", — подчеркнул исполняющий обязанности наместника Киево-Печерской лавры.
Как будут использовать здание
По его словам, лично он в резиденции был два раза, когда там жил Онуфрий. В настоящее время Авраамий пользуется только одной комнатой в этом здании. Он говорит, что у него нет цели использовать все привилегии резиденции, а подвальный этаж и сауну вообще опечатал.
"Мне это не нужно, это не соответствует образу жизни монаха. Первое, о чем я мечтаю, — здесь, в Нижней лавре, создать детский дом для детей-сирот, детей, не имеющих родителей", — заверил Авраамий.
Напомним, 25 августа Папа Римский Франциск во время телемоста с российской молодежью выразил восхищение "великой Россией" и призвал россиян не отрекаться от своего наследия. Такие имперские изречения вызвали шквал критики.