Журналисты показали бывшую резиденцию Онуфрия, в которой молились за оккупантов

Предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрий. Фото: Информатор

Журналисты "Схем" посетили закрытый объект на территории Киево-Печерской Лавры. Речь идет о бывшей резиденции предстоятеля Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополита Онуфрия (Ореста Березовского). До этого времени журналистам не разрешали туда заходить.

Об этом пишет Радио Свобода.

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Отмечается, что исполняющий обязанности наместника Киево-Печерской лавры архимандрит Авраамий показал журналистам, как выглядит этот закрытый объект.

Молитвы за военнопленных РФ

"Это трехэтажное здание с сауной на территории заповедника в Нижней лавре. Там кроме частных покоев расположены помещения, в которых раньше проходил священный синод Московского патриархата и, в частности, зачитывали молитвы за российских военнопленных. Освобождая помещения, представители УПЦ (МП) вывезли из резиденции всю мебель, иконы и освещение", — говорится в сообщении.

Бывшая резиденция предстоятеля УПЦ (МП) митрополита Онуфрия. Фото: Схемы

Представители медиа также побывали в помещении, где раньше проходил священный синод Московского патриархата и висел портрет патриарха православной церкви РФ Кирилла.

"Это та комната, где решалась судьба Московского патриархата", — рассказал Авраамий.

Помещение, в котором проходил священный синод Московского патриархата. Фото: Схемы

В этой резиденции обустроили комнату для переговоров, трапезную и помещение, где во время полномасштабной войны молились за российских военнопленных.

Особенности резиденции

"Трапезная, где проходили большие праздники, большие события какие-то, торжественные мероприятия. И, конечно же, здесь находилась только такая и духовная высшая элита, и из мирян, опять-таки, не смертные люди. Это были представители такой высшей элиты, которые были благотворителями УПЦ (МП), которые поддерживали разными способами эту идеологию "русского мира" и здесь праздновали какую-то победу в том, что им удалось в очередной раз обмануть украинцев", — отметил архимандрит Авраамий.

Более того, в резиденции есть большая сауна, которую сделали в подвальном помещении.

"В 2016 году были завершены реставрационные работы по восстановлению этого корпуса. То есть некоторые моменты были реконструированы, несмотря на то, что это территория заповедника, и до сих пор, как мы видим по Нижней лавре, много действительно новозастроек, которые были не согласованы одно время с государством", — подчеркнул исполняющий обязанности наместника Киево-Печерской лавры.

Сауна в резиденции Онуфрия. Фото: Схемы

Как будут использовать здание

По его словам, лично он в резиденции был два раза, когда там жил Онуфрий. В настоящее время Авраамий пользуется только одной комнатой в этом здании. Он говорит, что у него нет цели использовать все привилегии резиденции, а подвальный этаж и сауну вообще опечатал.

"Мне это не нужно, это не соответствует образу жизни монаха. Первое, о чем я мечтаю, — здесь, в Нижней лавре, создать детский дом для детей-сирот, детей, не имеющих родителей", — заверил Авраамий.

Напомним, 25 августа Папа Римский Франциск во время телемоста с российской молодежью выразил восхищение "великой Россией" и призвал россиян не отрекаться от своего наследия. Такие имперские изречения вызвали шквал критики.