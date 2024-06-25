З Днем митника України 2024 — добірка красивих привітань та листівок до свята

Працівники Державної митної служби України. Фото: customs.gov.ua

У вівторок, 25 червня, Україна відзначає День митної служби. Митники — українські герої, які забезпечують безпеку державного кордону, перевіряють ввезений у країну вантаж, займаються питаннями переміщення громадян. Під час війни їхній внесок став особливо цінним. Саме тому, у це свято кожен з нас зобов'язаний подякувати їм за нелегку та відповідальну працю.

Новини.LIVE підготував найщиріші привітання у прозі та віршах, красиві та яскраві листівки до Дня митника України 2024 року.

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Красиві привітання з Днем митної служби України у віршах українською мовою

На кордоні ви заслін

Ставите надійний,

Щоб до нас не надійшов

Ще й товар негідний.

До казни держави теж

Кладете копійку,

Нелегку роботу цю

Робіть на п'ятірку!

***

День митника ми дружно

Україною відзначаємо.

Класним хлопцям та дівчатам

Лиш добра бажаємо.

Щоб робота тільки в радість,

І дохід приносила.

***

Службу державну митник несе,

Зайвого злодій не провезе.

Що у валізах, в вантажних вагонах

Перевіряють люди в погонах.

В день цей святковий

Прийміть привітання

Вітаємо з Днем митника

Хай збудуться всі бажання!

День митної служби України 2024 — душевні привітання у прозі та побажання своїми словами

Від щирого серця вітаю з Днем митника! Бажаю миру і добра, спокою і добробуту, достатку і міцного здоров'я. Дякую за віддану працю!

***

Зі святом тебе, митнику! Легкої служби, гідної зарплати, сил та енергії, добрих стосунків із начальством! І, звісно, ​​миру та спокою на українському кордоні!

***

Любий, вітаю із професійним святом! Бажаю, щоб робота була легкою та без інцидентів. Бажаю не знати втоми та зневіри, бажаю успіхів у кар'єрних злетів. З Днем митника!

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Вітаю з Днем митної служби України! Бажаю, щоб через кордон твоєї душі переходило лише тільки хороше, а все погане нехай отримує штраф і йде, звідки прийшло.

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Вітаю з Днем митника! Нехай робота приносить велику радість, і в особистому плані все буде чудово! Міцного здоров'я, щасливого сімейного життя та більше вільного часу для своїх захоплень!

З Днем митної служби України 25 червня — красиві листівки

Привітання з Днем митної служби України 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем митної служби України 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем митної служби України 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем митної служби України 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем митника України 2024 року

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