З Днем митника України 2024 — добірка красивих привітань та листівок до свята

Зі святом, митники — щирі побажання та душевні листівки до Дня митника України
У вівторок, 25 червня, Україна відзначає День митної служби. Митники — українські герої, які забезпечують безпеку державного кордону, перевіряють ввезений у країну вантаж, займаються питаннями переміщення громадян. Під час війни їхній внесок став особливо цінним. Саме тому, у це свято кожен з нас зобов'язаний подякувати їм за нелегку та відповідальну працю.
Новини.LIVE підготував найщиріші привітання у прозі та віршах, красиві та яскраві листівки до Дня митника України 2024 року.
Красиві привітання з Днем митної служби України у віршах українською мовою
На кордоні ви заслін
Ставите надійний,
Щоб до нас не надійшов
Ще й товар негідний.
До казни держави теж
Кладете копійку,
Нелегку роботу цю
Робіть на п'ятірку!
***
День митника ми дружно
Україною відзначаємо.
Класним хлопцям та дівчатам
Лиш добра бажаємо.
Щоб робота тільки в радість,
І дохід приносила.
***
Службу державну митник несе,
Зайвого злодій не провезе.
Що у валізах, в вантажних вагонах
Перевіряють люди в погонах.
В день цей святковий
Прийміть привітання
Вітаємо з Днем митника
Хай збудуться всі бажання!
День митної служби України 2024 — душевні привітання у прозі та побажання своїми словами
Від щирого серця вітаю з Днем митника! Бажаю миру і добра, спокою і добробуту, достатку і міцного здоров'я. Дякую за віддану працю!
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Зі святом тебе, митнику! Легкої служби, гідної зарплати, сил та енергії, добрих стосунків із начальством! І, звісно, миру та спокою на українському кордоні!
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Любий, вітаю із професійним святом! Бажаю, щоб робота була легкою та без інцидентів. Бажаю не знати втоми та зневіри, бажаю успіхів у кар'єрних злетів. З Днем митника!
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Вітаю з Днем митної служби України! Бажаю, щоб через кордон твоєї душі переходило лише тільки хороше, а все погане нехай отримує штраф і йде, звідки прийшло.
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Вітаю з Днем митника! Нехай робота приносить велику радість, і в особистому плані все буде чудово! Міцного здоров'я, щасливого сімейного життя та більше вільного часу для своїх захоплень!
З Днем митної служби України 25 червня — красиві листівки
Відеопривітання з Днем митника України 2024 року
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