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Зі святом, митники — щирі побажання та душевні листівки до Дня митника України

25 червня 2024 04:47
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
З Днем митника України 2024 — добірка красивих привітань та листівок до свята
Працівники Державної митної служби України. Фото: customs.gov.ua
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У вівторок, 25 червня, Україна відзначає День митної служби. Митники — українські герої, які забезпечують безпеку державного кордону, перевіряють ввезений у країну вантаж, займаються питаннями переміщення громадян. Під час війни їхній внесок став особливо цінним. Саме тому, у це свято кожен з нас зобов'язаний подякувати їм за нелегку та відповідальну працю.

Новини.LIVE підготував найщиріші привітання у прозі та віршах, красиві та яскраві листівки до Дня митника України 2024 року. 

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Красиві привітання з Днем митної служби України у віршах українською мовою

На кордоні ви заслін
Ставите надійний,
Щоб до нас не надійшов
Ще й товар негідний.
До казни держави теж
Кладете копійку,
Нелегку роботу цю
Робіть на п'ятірку!

***

День митника ми дружно 
Україною відзначаємо. 
Класним хлопцям та дівчатам 
Лиш добра бажаємо. 
Щоб робота тільки в радість, 
І дохід приносила. 

***

Службу державну митник несе, 
Зайвого злодій не провезе. 
Що у валізах, в вантажних вагонах 
Перевіряють люди в погонах. 
В день цей святковий 
Прийміть привітання 
Вітаємо з Днем митника 
Хай збудуться всі бажання!

День митної служби України 2024 — душевні привітання у прозі та побажання своїми словами

Від щирого серця вітаю з Днем митника! Бажаю миру і добра, спокою і добробуту, достатку і міцного здоров'я. Дякую за віддану працю!

***

Зі святом тебе, митнику! Легкої служби, гідної зарплати, сил та енергії, добрих стосунків із начальством! І, звісно, ​​миру та спокою на українському кордоні!

*** 

Любий, вітаю із професійним святом! Бажаю, щоб робота була легкою та без інцидентів. Бажаю не знати втоми та зневіри, бажаю успіхів у кар'єрних злетів. З Днем митника!

*** 

Вітаю з Днем митної служби України! Бажаю, щоб через кордон твоєї душі переходило лише тільки хороше, а все погане нехай отримує штраф і йде, звідки прийшло.

***

Вітаю з Днем митника! Нехай робота приносить велику радість, і в особистому плані все буде чудово! Міцного здоров'я, щасливого сімейного життя та більше вільного часу для своїх захоплень!

З Днем митної служби України 25 червня — красиві листівки

З Днем митної служби України 25 червня — красиві листівки
Привітання з Днем митної служби України 2024 року. Фото: Новини.LIVE
День митної служби України 2024 — душевні привітання
Привітання з Днем митної служби України 2024 року. Фото: Новини.LIVE
День митної служби України 2024 — листівки
Привітання з Днем митної служби України 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Красиві привітання з Днем митної служби України у листівках
Привітання з Днем митної служби України 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем митника України 2024 року 

 

Раніше ми писали, коли та які православні свята відзначатимемо у липні 2024 року. 

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День митника

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