С Днем таможенника Украины 2024 — подборка красивых поздравлений и открыток

Сотрудники Государственной таможенной службы Украины. Фото: customs.gov.ua

Во вторник, 25 июня, Украина отмечает День таможенной службы. Таможенники — украинские герои, обеспечивающие безопасность государственной границы, проверяют ввозимый в страну груз, занимаются вопросами перемещения граждан. Во время войны их вклад стал особенно ценным. Именно поэтому в этот праздник каждый из нас обязан поблагодарить их за нелегкий и ответственный труд.

Новини.LIVE подготовил самые искренние поздравления в прозе и стихах, красивые и яркие открытки ко Дню таможенника Украины 2024 года.

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Красивые поздравления с Днем таможенной службы Украины в стихах на украинском языке

На кордоні ви заслін

Ставите надійний,

Щоб до нас не надійшов

Ще й товар негідний.

До казни держави теж

Кладете копійку,

Нелегку роботу цю

Робіть на п'ятірку!

***

День митника ми дружно

Україною відзначаємо.

Класним хлопцям та дівчатам

Лиш добра бажаємо.

Щоб робота тільки в радість,

І дохід приносила.

***

Службу державну митник несе,

Зайвого злодій не провезе.

Що у валізах, в вантажних вагонах

Перевіряють люди в погонах.

В день цей святковий

Прийміть привітання

Вітаємо з Днем митника

Хай збудуться всі бажання!

День таможенной службы Украины 2024 — душевные поздравления в прозе и пожелания своими словами

От всего сердца поздравляю с Днем таможенника! Желаю мира и добра, покоя и благополучия, достатка и крепкого здоровья. Спасибо за труд!

***

С праздником тебя, таможенник! Легкой службы, достойной зарплаты, сил и энергии, хороших отношений с начальством! И, конечно, мира и покоя на украинской границе!

***

Дорогой, поздравляю с профессиональным праздником! Хочу, чтобы работа была легкой и без инцидентов. Желаю не знать усталости и уныния, желаю успехов у карьерных взлетов. С Днем таможенника!

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Поздравляю с Днем таможенной службы Украины! Желаю, чтобы через границу твоей души переходило только хорошее, а все плохое пусть получает штраф и уходит, откуда пришло.

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Поздравляю с Днем таможенника! Пусть работа приносит большую радость, и в личном плане все будет здорово! Крепкого здоровья, счастливой семейной жизни и больше свободного времени для своих увлечений!

С Днем таможенной службы Украины 25 июня — красивые открытки

Поздравление с Днем таможенной службы Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем таможенной службы Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем таможенной службы Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем таможенной службы Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем таможенника Украины 2024 года

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