С Днем таможенника Украины 2024 — подборка красивых поздравлений и открыток

С праздником, таможенники — искренние пожелания и открытки ко Дню таможенника Украины
Во вторник, 25 июня, Украина отмечает День таможенной службы. Таможенники — украинские герои, обеспечивающие безопасность государственной границы, проверяют ввозимый в страну груз, занимаются вопросами перемещения граждан. Во время войны их вклад стал особенно ценным. Именно поэтому в этот праздник каждый из нас обязан поблагодарить их за нелегкий и ответственный труд.
Новини.LIVE подготовил самые искренние поздравления в прозе и стихах, красивые и яркие открытки ко Дню таможенника Украины 2024 года.
Красивые поздравления с Днем таможенной службы Украины в стихах на украинском языке
На кордоні ви заслін
Ставите надійний,
Щоб до нас не надійшов
Ще й товар негідний.
До казни держави теж
Кладете копійку,
Нелегку роботу цю
Робіть на п'ятірку!
***
День митника ми дружно
Україною відзначаємо.
Класним хлопцям та дівчатам
Лиш добра бажаємо.
Щоб робота тільки в радість,
І дохід приносила.
***
Службу державну митник несе,
Зайвого злодій не провезе.
Що у валізах, в вантажних вагонах
Перевіряють люди в погонах.
В день цей святковий
Прийміть привітання
Вітаємо з Днем митника
Хай збудуться всі бажання!
День таможенной службы Украины 2024 — душевные поздравления в прозе и пожелания своими словами
От всего сердца поздравляю с Днем таможенника! Желаю мира и добра, покоя и благополучия, достатка и крепкого здоровья. Спасибо за труд!
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С праздником тебя, таможенник! Легкой службы, достойной зарплаты, сил и энергии, хороших отношений с начальством! И, конечно, мира и покоя на украинской границе!
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Дорогой, поздравляю с профессиональным праздником! Хочу, чтобы работа была легкой и без инцидентов. Желаю не знать усталости и уныния, желаю успехов у карьерных взлетов. С Днем таможенника!
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Поздравляю с Днем таможенной службы Украины! Желаю, чтобы через границу твоей души переходило только хорошее, а все плохое пусть получает штраф и уходит, откуда пришло.
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Поздравляю с Днем таможенника! Пусть работа приносит большую радость, и в личном плане все будет здорово! Крепкого здоровья, счастливой семейной жизни и больше свободного времени для своих увлечений!
С Днем таможенной службы Украины 25 июня — красивые открытки
Видеопоздравления с Днем таможенника Украины 2024 года
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