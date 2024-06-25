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С праздником, таможенники — искренние пожелания и открытки ко Дню таможенника Украины

25 июня 2024 04:47
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
С Днем таможенника Украины 2024 — подборка красивых поздравлений и открыток
Сотрудники Государственной таможенной службы Украины. Фото: customs.gov.ua
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Во вторник, 25 июня, Украина отмечает День таможенной службы. Таможенники — украинские герои, обеспечивающие безопасность государственной границы, проверяют ввозимый в страну груз, занимаются вопросами перемещения граждан. Во время войны их вклад стал особенно ценным. Именно поэтому в этот праздник каждый из нас обязан поблагодарить их за нелегкий и ответственный труд.

Новини.LIVE подготовил самые искренние поздравления в прозе и стихах, красивые и яркие открытки ко Дню таможенника Украины 2024 года.

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Красивые поздравления с Днем таможенной службы Украины в стихах на украинском языке

На кордоні ви заслін
Ставите надійний,
Щоб до нас не надійшов
Ще й товар негідний.
До казни держави теж
Кладете копійку,
Нелегку роботу цю
Робіть на п'ятірку!

***

День митника ми дружно 
Україною відзначаємо. 
Класним хлопцям та дівчатам 
Лиш добра бажаємо. 
Щоб робота тільки в радість, 
І дохід приносила. 

***

Службу державну митник несе, 
Зайвого злодій не провезе. 
Що у валізах, в вантажних вагонах 
Перевіряють люди в погонах. 
В день цей святковий 
Прийміть привітання 
Вітаємо з Днем митника 
Хай збудуться всі бажання!

День таможенной службы Украины 2024 — душевные поздравления в прозе и пожелания своими словами

От всего сердца поздравляю с Днем таможенника! Желаю мира и добра, покоя и благополучия, достатка и крепкого здоровья. Спасибо за труд!

***

С праздником тебя, таможенник! Легкой службы, достойной зарплаты, сил и энергии, хороших отношений с начальством! И, конечно, мира и покоя на украинской границе!

***

Дорогой, поздравляю с профессиональным праздником! Хочу, чтобы работа была легкой и без инцидентов. Желаю не знать усталости и уныния, желаю успехов у карьерных взлетов. С Днем таможенника!

***

Поздравляю с Днем таможенной службы Украины! Желаю, чтобы через границу твоей души переходило только хорошее, а все плохое пусть получает штраф и уходит, откуда пришло.

***

Поздравляю с Днем таможенника! Пусть работа приносит большую радость, и в личном плане все будет здорово! Крепкого здоровья, счастливой семейной жизни и больше свободного времени для своих увлечений!

С Днем таможенной службы Украины 25 июня — красивые открытки

С Днем таможенной службы Украины 25 июня — красивые открытки
Поздравление с Днем таможенной службы Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE
День таможенной службы Украины 2024 — душевные поздравления
Поздравление с Днем таможенной службы Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE
День таможенной службы Украины 2024 — открытки
Поздравление с Днем таможенной службы Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Красивые поздравления с Днем таможенной службы Украины в открытках
Поздравление с Днем таможенной службы Украины 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем таможенника Украины 2024 года

 

Ранее мы писали, когда и какие православные праздники отметим в июле 2024 года.

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