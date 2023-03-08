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Рятує не тільки аптечка: що обов'язково має бути в "тривожній валізці" водія

8 березня 2023 16:45
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Що має бути в тривожній валізці водія — перелік речей на випадок форс-мажору
Тривожну валізу слід мати й в автомобілі
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

В Україні вже більше року триває повномасштабна війна, яку розпочала росія. Українці вимушені жити в умовах підвищеної небезпеки. Й перед країною стоїть ще чимало викликів. Тому краще завчасно підготуватися до можливих труднощів. Багато хто має тривожну валізу вдома, але слід зібрати її і для автомобіля.

На сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розповіли, що має обов'язково бути у кожному автомобілі на випадок форс-мажорної ситуації. 

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"Правила дорожнього руху передбачають обов’язкову наявність в автомобілі певних предметів: аптечки, вогнегасника, знака аварійної зупинки й інших. Однак ситуації на дорозі можуть бути різними, особливо у воєнний час. Тому тривожну валізу варто мати не лише вдома, а й в автомобілі", — говориться на сайті відомства.

Що обов'язково має бути в автомобілі

Що обов'язково має бути в автомобілі

У кожному авто має бути аварійний набір, речі, які є обов'язковими) відповідно до чинного закону.

До такого набору входять 4 предмети:

  • аптечка;
  • вогнегасник;
  • світловідбивний жилет;
  • знак аварійної ситуації (трикутник).

Якщо три останні предмети достатньо просто тримати у багажнику, то з аптечкою дещо інша ситуація. Її важливо ще й укомплектувати відповідним чином. Ми вже писали, що обов'язково має бути в автомобільній аптечці.

Що обов'язково має бути в автомобілі

Що обов'язково має бути в "тривожній валізці" водія

Дорогою автомобіліста можуть підстерігати різні неприємності. Тому до них краще заздалегідь підготуватися та мати усе необхідне.

Водіям рекомендують скласти в автомобіль такі речі: 

  • лопата;
  • ніж; 
  • невелика сокира;
  • буксирний трос;
  • рулон армованого скотчу;
  • запасне колесо;
  • набір для усунення проколів;
  • набір інструментів, зокрема домкрат та ключ;
  • пускові дроти (дроти для "прикурювання").

Окрім цього, в Мінреінтеграції радять окремо скласти такі речі: 

  • запас питної води;
  • запас технічної води;
  • запас їжі, яка може довго зберігатися;
  • вологі серветки;
  • теплий одяг;
  • зарядні пристрої, які працюють від розеток авто;
  • павербанк; 
  • ліхтарики;
  • сигнальні засоби; 
  • каністру;
  • запас пального. 

Всі вищеперераховані речі можуть стати в пригоді у різних форс-мажорних ситуаціях. 

Що обов'язково має бути в "тривожній валізці" водія

Сподіваємось, перерахованого набору речей та інструментів буде досить для швидкого вирішення більшості дорожніх ситуацій та проблем, після чого ви знову зможете продовжити свою подорож. 

Водночас слід пам’ятати про те, що зайвий вантаж —  збільшує витрату палива, тому беріть тільки те, що дійсно може виручити в скрутну хвилину і те, без чого ремонт автомобіля в дорожніх умовах буде неможливий. Не варто "перегинати палицю" і завантажувати свій багажник або салон всім, що є в гаражі. 

Нагадаємо, ми розповідали, яке покарання може отримати водій, який пересувається у транспортному засобі та не має при собі аптечки, вогнегасника чи знака аварійної зупинки. 

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