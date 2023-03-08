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Спасает не только аптечка: что обязательно должно быть в "тревожном чемоданчике" водителя

8 марта 2023 16:45
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Что должно быть в тревожном чемодане водителя — перечень вещей на случай форс-мажора
Тревожный чемодан следует иметь и в автомобиле
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

В Украине уже больше года идет полномасштабная война, которую начала россия. Украинцы вынуждены жить в условиях повышенной опасности. И перед страной стоит немало вызовов. Поэтому лучше заранее подготовиться к возможным трудностям. Многие имеют тревожный чемодан дома, но следует собрать его и для автомобиля.

На сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий рассказали, что обязательно должно быть в каждом автомобиле на случай форс-мажорной ситуации.

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"Правила дорожного движения предусматривают обязательное наличие в автомобиле определенных предметов: аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки и других. Однако ситуации на дороге могут быть разными, особенно в военное время. Поэтому тревожный чемодан стоит иметь не только дома, но и в автомобиле", — говорится на сайте ведомства.

Что обязательно должно быть в автомобиле

Что обязательно должно быть в автомобиле

В каждом авто должен быть аварийный набор, вещи, которые обязательны в соответствии с действующим законом.

В такой набор входят 4 предмета:

  • аптечка;
  • огнетушитель;
  • светоотражающий жилет;
  • знак аварийной ситуации (треугольник).

Если три последних предмета достаточно просто держать в багажнике, то с аптечкой несколько иная обстановка. Ее важно еще и укомплектовать соответствующим образом. Мы уже писали, что обязательно должно быть в автомобильной аптечке.

Что обязательно должно быть в автомобиле

Что обязательно должно быть в "тревожном чемоданчике" водителя

По дороге автомобилиста могут подстерегать разные неприятности. Поэтому к ним лучше заранее подготовиться и иметь все необходимое.

Водителям рекомендуют сложить в автомобиль следующие вещи:

  • лопата;
  • нож;
  • небольшой топор;
  • буксирный трос;
  • рулон армированного скотча;
  • запасное колесо;
  • набор для устранения проколов;
  • набор инструментов, включая домкрат и ключ;
  • пусковые провода (провода для "прикуривания").

Кроме этого, в Минреинтеграции советуют отдельно составить следующие вещи:

  • запас питьевой воды;
  • запас технической воды;
  • запас пищи, которая может долго храниться;
  • влажные салфетки;
  • теплая одежда;
  • зарядные устройства, работающие от розеток авто;
  • повербанк;
  • фонарики;
  • сигнальные средства;
  • канистру;
  • запас горючего.

Все вышеперечисленные вещи могут пригодиться в разных форс-мажорных ситуациях.

Что обязательно должно быть в "тревожном чемоданчике" водителя

Надеемся, что перечисленного набора вещей и инструментов будет достаточно для быстрого решения большинства дорожных ситуаций и проблем, после чего вы снова сможете продолжить свое путешествие.

В то же время следует помнить, что лишний груз увеличивает расход топлива, поэтому берите только то, что действительно может выручить в трудную минуту и то, без чего ремонт автомобиля в дорожных условиях будет невозможен. Не стоит "перегибать палку" и загружать свой багажник или салон всем, что есть в гараже.

Напомним, мы рассказывали, какое наказание может получить водитель, который передвигается в транспортном средстве и не имеет аптечки, огнетушителя или знака аварийной остановки.

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