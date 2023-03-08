Что должно быть в тревожном чемодане водителя — перечень вещей на случай форс-мажора

Тревожный чемодан следует иметь и в автомобиле

В Украине уже больше года идет полномасштабная война, которую начала россия. Украинцы вынуждены жить в условиях повышенной опасности. И перед страной стоит немало вызовов. Поэтому лучше заранее подготовиться к возможным трудностям. Многие имеют тревожный чемодан дома, но следует собрать его и для автомобиля.

На сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий рассказали, что обязательно должно быть в каждом автомобиле на случай форс-мажорной ситуации.

"Правила дорожного движения предусматривают обязательное наличие в автомобиле определенных предметов: аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки и других. Однако ситуации на дороге могут быть разными, особенно в военное время. Поэтому тревожный чемодан стоит иметь не только дома, но и в автомобиле", — говорится на сайте ведомства.

Что обязательно должно быть в автомобиле

В каждом авто должен быть аварийный набор, вещи, которые обязательны в соответствии с действующим законом.

В такой набор входят 4 предмета:

аптечка;

огнетушитель;

светоотражающий жилет;

знак аварийной ситуации (треугольник).

Если три последних предмета достаточно просто держать в багажнике, то с аптечкой несколько иная обстановка. Ее важно еще и укомплектовать соответствующим образом. Мы уже писали, что обязательно должно быть в автомобильной аптечке.

Что обязательно должно быть в "тревожном чемоданчике" водителя

По дороге автомобилиста могут подстерегать разные неприятности. Поэтому к ним лучше заранее подготовиться и иметь все необходимое.

Водителям рекомендуют сложить в автомобиль следующие вещи:

лопата;

нож;

небольшой топор;

буксирный трос;

рулон армированного скотча;

запасное колесо;

набор для устранения проколов;

набор инструментов, включая домкрат и ключ;

пусковые провода (провода для "прикуривания").

Кроме этого, в Минреинтеграции советуют отдельно составить следующие вещи:

запас питьевой воды;

запас технической воды;

запас пищи, которая может долго храниться;

влажные салфетки;

теплая одежда;

зарядные устройства, работающие от розеток авто;

повербанк;

фонарики;

сигнальные средства;

канистру;

запас горючего.

Все вышеперечисленные вещи могут пригодиться в разных форс-мажорных ситуациях.

Надеемся, что перечисленного набора вещей и инструментов будет достаточно для быстрого решения большинства дорожных ситуаций и проблем, после чего вы снова сможете продолжить свое путешествие.

В то же время следует помнить, что лишний груз увеличивает расход топлива, поэтому берите только то, что действительно может выручить в трудную минуту и то, без чего ремонт автомобиля в дорожных условиях будет невозможен. Не стоит "перегибать палку" и загружать свой багажник или салон всем, что есть в гараже.

Напомним, мы рассказывали, какое наказание может получить водитель, который передвигается в транспортном средстве и не имеет аптечки, огнетушителя или знака аварийной остановки.