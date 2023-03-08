Что должно быть в тревожном чемодане водителя — перечень вещей на случай форс-мажора

Спасает не только аптечка: что обязательно должно быть в "тревожном чемоданчике" водителя
В Украине уже больше года идет полномасштабная война, которую начала россия. Украинцы вынуждены жить в условиях повышенной опасности. И перед страной стоит немало вызовов. Поэтому лучше заранее подготовиться к возможным трудностям. Многие имеют тревожный чемодан дома, но следует собрать его и для автомобиля.
На сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий рассказали, что обязательно должно быть в каждом автомобиле на случай форс-мажорной ситуации.
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"Правила дорожного движения предусматривают обязательное наличие в автомобиле определенных предметов: аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки и других. Однако ситуации на дороге могут быть разными, особенно в военное время. Поэтому тревожный чемодан стоит иметь не только дома, но и в автомобиле", — говорится на сайте ведомства.
Что обязательно должно быть в автомобиле
В каждом авто должен быть аварийный набор, вещи, которые обязательны в соответствии с действующим законом.
В такой набор входят 4 предмета:
- аптечка;
- огнетушитель;
- светоотражающий жилет;
- знак аварийной ситуации (треугольник).
Если три последних предмета достаточно просто держать в багажнике, то с аптечкой несколько иная обстановка. Ее важно еще и укомплектовать соответствующим образом. Мы уже писали, что обязательно должно быть в автомобильной аптечке.
Что обязательно должно быть в "тревожном чемоданчике" водителя
По дороге автомобилиста могут подстерегать разные неприятности. Поэтому к ним лучше заранее подготовиться и иметь все необходимое.
Водителям рекомендуют сложить в автомобиль следующие вещи:
- лопата;
- нож;
- небольшой топор;
- буксирный трос;
- рулон армированного скотча;
- запасное колесо;
- набор для устранения проколов;
- набор инструментов, включая домкрат и ключ;
- пусковые провода (провода для "прикуривания").
Кроме этого, в Минреинтеграции советуют отдельно составить следующие вещи:
- запас питьевой воды;
- запас технической воды;
- запас пищи, которая может долго храниться;
- влажные салфетки;
- теплая одежда;
- зарядные устройства, работающие от розеток авто;
- повербанк;
- фонарики;
- сигнальные средства;
- канистру;
- запас горючего.
Все вышеперечисленные вещи могут пригодиться в разных форс-мажорных ситуациях.
Надеемся, что перечисленного набора вещей и инструментов будет достаточно для быстрого решения большинства дорожных ситуаций и проблем, после чего вы снова сможете продолжить свое путешествие.
В то же время следует помнить, что лишний груз увеличивает расход топлива, поэтому берите только то, что действительно может выручить в трудную минуту и то, без чего ремонт автомобиля в дорожных условиях будет невозможен. Не стоит "перегибать палку" и загружать свой багажник или салон всем, что есть в гараже.
Напомним, мы рассказывали, какое наказание может получить водитель, который передвигается в транспортном средстве и не имеет аптечки, огнетушителя или знака аварийной остановки.