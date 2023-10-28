Річниця визволення України від фашистських загарбників — деталі та архівні фото

Визволення України від фашистських загарбників. Фото: Google

Сьогодні, 28 жовтня, Україна відзначає День визволення від фашистських загарбників. Виповнюється 79 років від цієї події. Трагедія Другої світової війни не оминула жодної української родини.

Новини.LIVE розповідають про річницю визволення України від фашистських загарбників.

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Історія

Німецько-радянська війна розпочалася 22 червня 1941 року. Того ж дня нарком закордонних справ СРСР В’ячеслав Молотов вперше заявив, що Третій Рейх — це фашистська держава.

"Фашистська Німеччина здійснила розбійницький напад на Радянський Союз. Наші доблесні армія та флот і сміливі соколи радянської авіації завдадуть нищівного удару агресору. Уряд закликає громадян Радянського Союзу ще тісніше згуртувати свої лави довкола нашої славної більшовицької партії, радянського уряду та нашого великого вождя — товариша Сталіна. Наше діло праве. Ворога буде розбито. Перемога буде за нами", — сказав він.

Газета про виступ Молотова. Фото: Google

Попри хороші міжнародні відносини між Рейхом та СРСР у 1930-х роках, вже на початку Другої світової війни стало зрозуміло, що конфлікт між двома тоталітарними державами буде.

У радянській пресі з'явився термін "фашистська Німеччина".

Радянська преса. Фото: Google

Дослідники заявили, що це легко пояснити. Радянська ідеологія передбачала побудову соціалізму, а німецька провладна партія Гітлера була націонал-соціалістичною.

Сталін хотів уникнути будь-яких асоціацій з Гітлером, цим самим звинувативши Німеччину в розгортанні війни в Європі.

Звільнення України

Протягом перших чотирьох місяців німецько-радянської війни було захоплено всю материкову частину України. Радянські війська до останнього захищали Севастополь, однак вийшли з нього у липні 1942 року.

Відомо, що більшість областей сучасної України перебували під німецькою окупацією від двох до трьох років.

Ключовими у поразці Рейху стали Сталінградська битва у лютому 1943 року та події на Курській дузі у липні 1943 року. Після успішної контратаки розпочалися перші спроби радянських військ звільнити українські землі.

Визволення України від фашистських загарбників. Фото: Google

Станом на 28 жовтня 1944 року радянські війська остаточно відтиснули німців до кордону. Однак залишалося ще одне місто — Чоп. Вже 29 жовтня ворог залишив місто, однак почав контрнаступ.

Протягом деякого часу окремі райони Чопу переходили з "рук у руки".

Остаточна дата звільнення Чопу — 23 листопада 1944 року.

Втрати

Дослідники вважають, що втрати України в роки нацистської окупації становлять 5,2 млн осіб.

Визволення України від фашистських загарбників. Фото: Google

З них 3 млн — мирне населення, з яких 1 млн — особи єврейської національності. Решту втрат — 2,2 млн — пов’язують з катастрофічним зростанням рівня смертності.

Щороку 28 жовтня в українських містах проходять масові заходи з вшанування усіх тих, хто визволяв Україну від німецьких загарбників.

Нагадаємо, у суботу, 28 жовтня є багато різних свят, які відзначаються людьми в Україні та світі. У церковному календарі цей день також є важливим, адже віряни вшановують пам’ять святої Параскеви, яку стратили під час активного гоніння за християнами.