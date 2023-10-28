Годовщина освобождения Украины от фашистских захватчиков — детали и архивные фото

Освобождение Украины от фашистских захватчиков. Фото: Google

Сегодня, 28 октября, Украина отмечает День освобождения от фашистских захватчиков. Исполняется 79 лет со дня происшествия. Трагедия Второй мировой войны не обошла стороной ни одну украинскую семью.

Новини.LIVE рассказывают о годовщине освобождения Украины от фашистских захватчиков.

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История

Немецко-советская война началась 22 июня 1941 года. В тот же день нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов впервые заявил, что Третий Рейх — это фашистское государство.

"Фашистская Германия совершила разбойничье нападение на Советский Союз. Наши доблестные армия и флот и смелые соколы советской авиации нанесут сокрушительный удар агрессору. Правительство призывает граждан Советского Союза еще теснее сплотить свои ряды вокруг нашей славной большевистской партии, советского правительства и нашего великого вождя — товарища Сталина. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами", — сказал он.

Газета о выступлении Молотова. Фото: Google

Несмотря на хорошие международные отношения между Рейхом и СССР в 1930-х годах, уже в начале Второй мировой войны стало ясно, что конфликт между двумя тоталитарными государствами произойдет.

В советской прессе появился термин "фашистская Германия".

Советская пресса. Фото: Google

Исследователи заявили, что это легко объяснить. Советская идеология предусматривала построение социализма, а немецкая правящая партия Гитлера была национал-социалистической.

Сталин хотел избежать любых ассоциаций с Гитлером, тем самым обвинив Германию в развертывании войны в Европе.

Освобождение Украины

В первые четыре месяца немецко-советской войны была захвачена вся материковая часть Украины. Советские войска до последнего защищали Севастополь, однако вышли из него в июле 1942 года.

Известно, что большинство областей современной Украины находились под немецкой оккупацией от двух до трех лет.

Ключевыми в поражении Рейха стали Сталинградская битва в феврале 1943 года и события на Курской дуге в июле 1943 года. После успешной контратаки начались первые попытки советских войск освободить украинские земли.

Освобождение Украины от фашистских захватчиков. Фото: Google

По состоянию на 28 октября 1944 года советские войска окончательно оттеснили немцев к границе. Однако оставался еще один город — Чоп. Уже 29 октября враг оставил город, однако начал контрнаступление.

В течение некоторого времени отдельные районы Чопа переходили из "рук в руки".

Окончательная дата освобождения Чопа — 23 ноября 1944 года.

Потери

Исследователи считают, что потери Украины в годы нацистской оккупации составляют 5,2 млн человек.

Освобождение Украины от фашистских захватчиков. Фото: Google

Из них 3 млн — мирное население, из которых 1 млн — лица еврейской национальности. Остальные потери — 2,2 млн — связывают с катастрофическим ростом уровня смертности.

Ежегодно 28 октября в украинских городах проходят массовые мероприятия по чествованию всех тех, кто освобождал Украину от немецких захватчиков.

Напомним, в субботу, 28 октября есть много разных праздников, отмечаемых людьми в Украине и мире. В церковном календаре этот день также важен, ведь верующие чтят память святой Параскевы, которую казнили во время активного гонения за христианами.