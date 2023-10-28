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Годовщина освобождения Украины от фашистских захватчиков — детали и архивные фото

28 октября 2023 11:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Годовщина освобождения Украины от фашистских захватчиков — детали и архивные фото
Освобождение Украины от фашистских захватчиков. Фото: Google
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 28 октября, Украина отмечает День освобождения от фашистских захватчиков. Исполняется 79 лет со дня происшествия. Трагедия Второй мировой войны не обошла стороной ни одну украинскую семью.

Новини.LIVE рассказывают о годовщине освобождения Украины от фашистских захватчиков.

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История

Немецко-советская война началась 22 июня 1941 года. В тот же день нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов впервые заявил, что Третий Рейх — это фашистское государство.

"Фашистская Германия совершила разбойничье нападение на Советский Союз. Наши доблестные армия и флот и смелые соколы советской авиации нанесут сокрушительный удар агрессору. Правительство призывает граждан Советского Союза еще теснее сплотить свои ряды вокруг нашей славной большевистской партии, советского правительства и нашего великого вождя — товарища Сталина. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами", — сказал он.

Газета о выступлении Молотова
Газета о выступлении Молотова. Фото: Google

Несмотря на хорошие международные отношения между Рейхом и СССР в 1930-х годах, уже в начале Второй мировой войны стало ясно, что конфликт между двумя тоталитарными государствами произойдет.

В советской прессе появился термин "фашистская Германия".

Советская пресса
Советская пресса. Фото: Google

Исследователи заявили, что это легко объяснить. Советская идеология предусматривала построение социализма, а немецкая правящая партия Гитлера была национал-социалистической.

Сталин хотел избежать любых ассоциаций с Гитлером, тем самым обвинив Германию в развертывании войны в Европе.

Освобождение Украины

В первые четыре месяца немецко-советской войны была захвачена вся материковая часть Украины. Советские войска до последнего защищали Севастополь, однако вышли из него в июле 1942 года.

Известно, что большинство областей современной Украины находились под немецкой оккупацией от двух до трех лет.

Ключевыми в поражении Рейха стали Сталинградская битва в феврале 1943 года и события на Курской дуге в июле 1943 года. После успешной контратаки начались первые попытки советских войск освободить украинские земли.

Освобождение Украины от фашистских захватчиков
Освобождение Украины от фашистских захватчиков. Фото: Google

По состоянию на 28 октября 1944 года советские войска окончательно оттеснили немцев к границе. Однако оставался еще один город — Чоп. Уже 29 октября враг оставил город, однако начал контрнаступление.

В течение некоторого времени отдельные районы Чопа переходили из "рук в руки".

Окончательная дата освобождения Чопа — 23 ноября 1944 года.

Потери

Исследователи считают, что потери Украины в годы нацистской оккупации составляют 5,2 млн человек.

Освобождение Украины от фашистских захватчиков
Освобождение Украины от фашистских захватчиков. Фото: Google

Из них 3 млн — мирное население, из которых 1 млн — лица еврейской национальности. Остальные потери — 2,2 млн — связывают с катастрофическим ростом уровня смертности.

Ежегодно 28 октября в украинских городах проходят массовые мероприятия по чествованию всех тех, кто освобождал Украину от немецких захватчиков.

Напомним, в субботу, 28 октября есть много разных праздников, отмечаемых людьми в Украине и мире. В церковном календаре этот день также важен, ведь верующие чтят память святой Параскевы, которую казнили во время активного гонения за христианами.

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