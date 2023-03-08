Володимир Зеленський привітав українських жінок зі святом

Рік поваги та вдячності: Зеленський привітав жінок з 8 березня
В Україні 8 березня святкують Міжнародний жіночий день. З нагоди свята до українських жінок звернувся і Президент України Володимир Зеленський.
Відповідне відео з'явилось на офіційній сторінці глави держави.
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Президент України Володимир Зеленський звернувся до усіх жінок та подякував їм за сміливість.
"Ми рівні, вільні, ми у міцній Україні. Мені здається, що сьогодні важливо саме подякувати усім жінкам, які працюють, навчають, навчаються, рятують, лікують, воюють за Україну. Згадати і подумати про жінок, які віддали своє життя за нашу державу", — сказав він.
Окрім того, український гарант закликав подякувати своїм матерям. Він зауважив: поки мама жива — можна відчувати себе дитиною.
"Подякуйте коханим за повагу і силу. Разом ми сильні, нездоланні, вільні і разом ми точно переможемо. Обов’язково", — наголосив Зеленський.
Нагадаємо, нещодавно у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо відміни свята 8 березня та встановлення нового — День українки, який пропонується відзначати 25 лютого.