Володимир Зеленський привітав українських жінок зі святом

Президент України

В Україні 8 березня святкують Міжнародний жіночий день. З нагоди свята до українських жінок звернувся і Президент України Володимир Зеленський.

Відповідне відео з'явилось на офіційній сторінці глави держави.

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Президент України Володимир Зеленський звернувся до усіх жінок та подякував їм за сміливість.

"Ми рівні, вільні, ми у міцній Україні. Мені здається, що сьогодні важливо саме подякувати усім жінкам, які працюють, навчають, навчаються, рятують, лікують, воюють за Україну. Згадати і подумати про жінок, які віддали своє життя за нашу державу", — сказав він.

Окрім того, український гарант закликав подякувати своїм матерям. Він зауважив: поки мама жива — можна відчувати себе дитиною.

"Подякуйте коханим за повагу і силу. Разом ми сильні, нездоланні, вільні і разом ми точно переможемо. Обов’язково", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо відміни свята 8 березня та встановлення нового — День українки, який пропонується відзначати 25 лютого.