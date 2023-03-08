Владимир Зеленский поздравил украинских женщин с праздником

Президент Украины

В Украине 8 марта отмечается Международный женский день. По случаю праздника к украинским женщинам обратился и Президент Украины Владимир Зеленский.

Соответствующее видео появилось на официальной странице главы государства.

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Президент Украины Владимир Зеленский обратился ко всем женщинам и поблагодарил их за смелость.

"Мы равны, свободны, мы в крепкой Украине. Мне кажется, что сегодня важно именно поблагодарить всех женщин, которые работают, обучают, учатся, спасают, лечат, воюют за Украину. Вспомнить и подумать о женщинах, отдавших свою жизнь за наше государство", — сказал он.

Кроме того, украинский гарант призвал поблагодарить своих матерей. Он заметил: пока мама жива — можно чувствовать себя ребенком.

"Поблагодарите любимых за уважение и силу. Вместе мы сильны, непреодолимы, свободны и вместе мы точно победим. Обязательно", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, недавно в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об отмене праздника 8 марта и установлении нового — День украинки, который предлагается отмечать 25 февраля.