З Різдвом Миколи Чудотворця — 11 серпня — щирі привітання та листівки

Віряни відзначають велике релігійне свято. Фото: pomisna.info

У цю п'ятницю, 11 серпня, українці відзначають одне з великих православних свят — Різдво святителя Миколи Чудотворця. Цього дня заведено звертатися до святого з молитвами, просити про заступництво, мир та міцне здоров'я. Родини за можливості збираються разом для святкування, а ще віряни обов'язково вітають один одного.

Новини.LIVE пропонує скористатися добіркою щирих та теплих вітань у прозі, віршах та листівках з Різдвом Миколи Чудотворця.

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Привітання на Різдво святителя Миколая Чудотворця — гарні вірші

З Різдвом Святого Миколая

Тебе, друже, привітаю!

Хай в сім’ї панує мир,

На добро орієнтир.

Щоб не знав ні бід, печалі,

Спав спокійно ти ночами.

Йшов вперед, не спотикався

І завжди, щоб усміхався.

***

Чудотворець Миколай

До нас в гості завітав,

Ти його шануй, не лай

І молитву зачитай.

Хай настане врешті мир,

Злагода панує в хаті,

Прилетить хай щастя вир.

Тож шануйся, рідний брате!

***

З Різдвом Святого Миколая

Від душі я вас вітаю,

Миру, радості, достатку

Всій родині побажаю.

Принесе хай Миколайчик

Торбу вам велику щастя,

І прожене хай із дому

Всі проблеми та напасті.

Вірянка біля ікони Святого Миколая Чудотворця. Фото: google.com

Привітання з днем святого Миколая Чудотворця 11 серпня у щирій прозі

Вітаю з великим християнським святом — Різдвом Миколая Чудотворця. Нехай цей святий охороняє твій будинок від зла і дарує щастя!

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Вітаю з Різдвом святителя Миколая Чудотворця. Хочу побажати миру в Україні, світлої радості вдома, великих надій на майбутнє, чуйності та міцної любові в родині.

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У Різдво Миколая Чудотворця бажаю милосердя, добра і світлої радості. Нехай тебе оточують кохані люди, а всі твої добрі бажання збуваються.

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У магічний день Миколая нехай збуваються усі твої мрії, казка стає дійсністю, а дива чекають в найнесподіваніших місцях! Мирного неба та злагоди!

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З Різдвом Миколая Чудотворця! Нехай він збереже тебе та твоїх рідних від усього лихого і поселить любов у ваших серцях!

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У цей серпневий день, вітаю з великим святом — Різдвом Миколая Чудотворця. Хочу побажати вам добробуту, достатку, радості та надії. Нехай святий оберігає вас від бід і проблем, а ваш будинок буде наповнений щастям і любов’ю.

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Миру та добра Вашій родині, процвітання та здоров’я. І най Микола Чудотворець зберігає спокій та затишок у домі та в серці. Зі світлим святом!

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З Різдвом святителя Миколая Чудотворця! В цей красивий серпневий день бажаю вам радості, тепла, надії і достатку. Нехай Бог оберігає від проблем, а любов і добро завжди оточують.

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Вітаю з Різдвом святителя Миколая Чудотворця і щиро хочу побажати завжди вірити в добре чудо і всім серцем сподіватися лише на краще, ніколи не впадати у відчай та чистими молитвами просити допомоги святителя.

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Вітаю з Різдвом святителя Миколая Чудотворця. Бажаю жити у світі, де немає зла та образ. Бажаю ставитися до всіх оточуючих з розумінням та милосердям, а у відповідь отримувати взаємність. Бажаю ніколи не втрачати надії та віри, бажаю завжди сміливо йти вперед. І най Микола Чудотворець зцілює тебе від недуг, від смутку, від скорботних думок.

Привітання з Різдвом Миколая Чудотворця у красивих листівках

Привітання з Різдвом святителя Миколая Чудотворця. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Різдвом святителя Миколая Чудотворця. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Різдвом святителя Миколая Чудотворця. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Різдвом святителя Миколая Чудотворця. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Різдвом Миколи Чудотворця

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