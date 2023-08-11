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Різдво Миколи Чудотворця 11 серпня: щирі привітання у прозі, віршах та листівках

11 серпня 2023 04:45
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
З Різдвом Миколи Чудотворця — 11 серпня — щирі привітання та листівки
Віряни відзначають велике релігійне свято. Фото: pomisna.info
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У цю п'ятницю, 11 серпня, українці відзначають одне з великих православних свят — Різдво святителя Миколи Чудотворця. Цього дня заведено звертатися до святого з молитвами, просити про заступництво, мир та міцне здоров'я. Родини за можливості збираються разом для святкування, а ще віряни обов'язково вітають один одного.  

Новини.LIVE пропонує скористатися добіркою щирих та теплих вітань у прозі, віршах та листівках з Різдвом Миколи Чудотворця. 

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Привітання на Різдво святителя Миколая Чудотворця — гарні вірші

З Різдвом Святого Миколая
Тебе, друже, привітаю!
Хай в сім’ї панує мир,
На добро орієнтир.
Щоб не знав ні бід, печалі,
Спав спокійно ти ночами.
Йшов вперед, не спотикався
І завжди, щоб усміхався.

***

Чудотворець Миколай
До нас в гості завітав,
Ти його шануй, не лай
І молитву зачитай.
Хай настане врешті мир,
Злагода панує в хаті,
Прилетить хай щастя вир.
Тож шануйся, рідний брате!

***

З Різдвом Святого Миколая
Від душі я вас вітаю,
Миру, радості, достатку
Всій родині побажаю.
Принесе хай Миколайчик
Торбу вам велику щастя,
І прожене хай із дому
Всі проблеми та напасті.

 

Привітання з днем святого Миколая Чудотворця 11 серпня у щирій прозі
Вірянка біля ікони Святого Миколая Чудотворця. Фото:  google.com

Привітання з днем святого Миколая Чудотворця 11 серпня у щирій прозі

Вітаю з великим християнським святом — Різдвом Миколая Чудотворця. Нехай цей святий охороняє твій будинок від зла і дарує щастя!

***

Вітаю з Різдвом святителя Миколая Чудотворця. Хочу побажати миру в Україні, світлої радості вдома, великих надій на майбутнє, чуйності та міцної любові в родині.

***

У Різдво Миколая Чудотворця бажаю милосердя, добра і світлої радості. Нехай тебе оточують кохані люди, а всі твої добрі бажання збуваються.

***

У магічний день Миколая нехай збуваються усі твої мрії, казка стає дійсністю, а дива чекають в найнесподіваніших місцях! Мирного неба та злагоди!

***

З Різдвом Миколая Чудотворця! Нехай він збереже тебе та твоїх рідних від усього лихого і поселить любов у ваших серцях!

***

У цей серпневий день, вітаю з великим святом — Різдвом Миколая Чудотворця. Хочу побажати вам добробуту, достатку, радості та надії. Нехай святий оберігає вас від бід і проблем, а ваш будинок буде наповнений щастям і любов’ю.

***

Миру та добра Вашій родині, процвітання та здоров’я. І най Микола Чудотворець зберігає спокій та затишок у домі та в серці. Зі світлим святом!

***

З Різдвом святителя Миколая Чудотворця! В цей красивий серпневий день бажаю вам радості, тепла, надії і достатку. Нехай Бог оберігає від проблем, а любов і добро завжди оточують.

***

Вітаю з Різдвом святителя Миколая Чудотворця і щиро хочу побажати завжди вірити в добре чудо і всім серцем сподіватися лише на краще, ніколи не впадати у відчай та чистими молитвами просити допомоги святителя. 

***

Вітаю з Різдвом святителя Миколая Чудотворця. Бажаю жити у світі, де немає зла та образ. Бажаю ставитися до всіх оточуючих з розумінням та милосердям, а у відповідь отримувати взаємність. Бажаю ніколи не втрачати надії та віри, бажаю завжди сміливо йти вперед. І най Микола Чудотворець зцілює тебе від недуг, від смутку, від скорботних думок.

Привітання з Різдвом Миколая Чудотворця у красивих листівках

Привітання з Різдвом Миколая Чудотворця у красивих листівках
Привітання з Різдвом святителя Миколая Чудотворця. Фото: Новини.LIVE
Різдво Миколая Чудотворця: яскраві картинки
Привітання з Різдвом святителя Миколая Чудотворця. Фото: Новини.LIVE
Щирі привітання з Різдвом Миколи Чудотворця
Привітання з Різдвом святителя Миколая Чудотворця. Фото: Новини.LIVE
Привітання на Різдво святителя Миколая Чудотворця 2023
Привітання з Різдвом святителя Миколая Чудотворця. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Різдвом Миколи Чудотворця

 

 

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