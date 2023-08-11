С Рождеством Николая Чудотворца — 11 августа — искренние поздравления и открытки

Рождество Николая Чудотворца 11 августа: искренние поздравления в прозе, стихах и открытках
В эту пятницу, 11 августа, украинцы отмечают один из великих православных праздников — Рождество святителя Николая Чудотворца. В этот день принято обращаться к святому с молитвами, просить о покровительстве, мире и крепком здоровье. Семьи по возможности собираются для празднования, а верующие обязательно приветствуют друг друга.
Новини.LIVE предлагает воспользоваться подборкой искренних и теплых поздравлений в прозе, стихах и открытках с Рождеством Николая Чудотворца.
Поздравления на Рождество святителя Николая Чудотворца — красивые стихи
С Рождеством Святого Николая
Тебя, друг, поздравлю!
Пусть в семье царит мир,
К добру ориентир.
Чтобы не знал ни бед, печали,
Спал ты спокойно по ночам.
Шел вперед, не спотыкался
И всегда чтобы улыбался.
***
Чудотворец Николай
К нам в гости пришел,
Ты его чти, не ругай
И молитву зачитай.
Да наступит наконец мир,
Согласие царит в доме,
Прилетит пусть счастье водоворот.
Почитайся, родной брат!
***
С Рождеством Святого Николая
От души я вас поздравляю,
Мира, радости, достатка
Всей семье пожелаю.
Принесет пусть Миколайчик
Сумку вам большое счастье,
И прогоните пусть из дома
Все проблемы и напасти.
Поздравление с днем святого Николая Чудотворца 11 августа в искренней прозе
Поздравляю с великим христианским праздником — Рождеством Николая Чудотворца. Пусть этот святой охраняет твой дом от зла и дарит счастье!
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Поздравляю с Рождеством святителя Николая Чудотворца. Хочу пожелать мира в Украине, светлой радости дома, больших надежд на будущее, отзывчивости и крепкой любви в семье.
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В Рождество Николая Чудотворца желаю милосердия, добра и светлой радости. Пусть тебя окружают любимые люди, а все твои добрые желания сбываются.
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В магический день Николая пусть сбываются все твои мечты, сказка становится действительностью, а чудеса ждут в самых неожиданных местах! Мирного неба и согласия!
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С Рождеством Николая Чудотворца! Да сохранит тебя и твоих родных от всего зла и поселит любовь в ваших сердцах!
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В этот августовский день поздравляю с большим праздником — Рождеством Николая Чудотворца. Хочу пожелать вам благополучия, довольства, радости и надежды. Пусть святой оберегает вас от бед и проблем, а ваш дом будет наполнен счастьем и любовью.
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Мира и добра Вашей семье, процветания и здоровья. И Николай Чудотворец сохраняет спокойствие и уют в доме и в сердце. Со светлым праздником!
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С Рождеством святителя Николая Чудотворца! В этот красивый августовский день желаю вам радости, тепла, надежды и довольства. Пусть Бог оберегает от проблем, а любовь и добро всегда окружают.
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Поздравляю с Рождеством святителя Николая Чудотворца и искренне хочу пожелать всегда верить в доброе чудо и всем сердцем надеяться только на лучшее, никогда не отчаиваться и чистыми молитвами просить помощи святителя.
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Поздравляю с Рождеством святителя Николая Чудотворца. Желаю жить в мире, где нет зла и обид. Желаю относиться ко всем окружающим с пониманием и милосердием, а в ответ получать взаимность. Хочу никогда не терять надежды и веры, желаю всегда смело идти вперед. И Николай Чудотворец исцеляет тебя от недугов, от печали, от скорбных мыслей.
Поздравления с Рождеством Николая Чудотворца в красивых открытках
Видеопоздравления с Рождеством Николая Чудотворца
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