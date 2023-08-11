С Рождеством Николая Чудотворца — 11 августа — искренние поздравления и открытки

Верующие отмечают большой религиозный праздник. Фото: pomisna.info

В эту пятницу, 11 августа, украинцы отмечают один из великих православных праздников — Рождество святителя Николая Чудотворца. В этот день принято обращаться к святому с молитвами, просить о покровительстве, мире и крепком здоровье. Семьи по возможности собираются для празднования, а верующие обязательно приветствуют друг друга.

Новини.LIVE предлагает воспользоваться подборкой искренних и теплых поздравлений в прозе, стихах и открытках с Рождеством Николая Чудотворца.

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С Рождеством Святого Николая

Тебя, друг, поздравлю!

Пусть в семье царит мир,

К добру ориентир.

Чтобы не знал ни бед, печали,

Спал ты спокойно по ночам.

Шел вперед, не спотыкался

И всегда чтобы улыбался.

***

Чудотворец Николай

К нам в гости пришел,

Ты его чти, не ругай

И молитву зачитай.

Да наступит наконец мир,

Согласие царит в доме,

Прилетит пусть счастье водоворот.

Почитайся, родной брат!

***

С Рождеством Святого Николая

От души я вас поздравляю,

Мира, радости, достатка

Всей семье пожелаю.

Принесет пусть Миколайчик

Сумку вам большое счастье,

И прогоните пусть из дома

Все проблемы и напасти.

Верунка возле иконы Святого Николая Чудотворца. Фото: google.com

Поздравление с днем святого Николая Чудотворца 11 августа в искренней прозе

Поздравляю с великим христианским праздником — Рождеством Николая Чудотворца. Пусть этот святой охраняет твой дом от зла и дарит счастье!

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Поздравляю с Рождеством святителя Николая Чудотворца. Хочу пожелать мира в Украине, светлой радости дома, больших надежд на будущее, отзывчивости и крепкой любви в семье.

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В Рождество Николая Чудотворца желаю милосердия, добра и светлой радости. Пусть тебя окружают любимые люди, а все твои добрые желания сбываются.

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В магический день Николая пусть сбываются все твои мечты, сказка становится действительностью, а чудеса ждут в самых неожиданных местах! Мирного неба и согласия!

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С Рождеством Николая Чудотворца! Да сохранит тебя и твоих родных от всего зла и поселит любовь в ваших сердцах!

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В этот августовский день поздравляю с большим праздником — Рождеством Николая Чудотворца. Хочу пожелать вам благополучия, довольства, радости и надежды. Пусть святой оберегает вас от бед и проблем, а ваш дом будет наполнен счастьем и любовью.

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Мира и добра Вашей семье, процветания и здоровья. И Николай Чудотворец сохраняет спокойствие и уют в доме и в сердце. Со светлым праздником!

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С Рождеством святителя Николая Чудотворца! В этот красивый августовский день желаю вам радости, тепла, надежды и довольства. Пусть Бог оберегает от проблем, а любовь и добро всегда окружают.

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Поздравляю с Рождеством святителя Николая Чудотворца и искренне хочу пожелать всегда верить в доброе чудо и всем сердцем надеяться только на лучшее, никогда не отчаиваться и чистыми молитвами просить помощи святителя.

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Поздравляю с Рождеством святителя Николая Чудотворца. Желаю жить в мире, где нет зла и обид. Желаю относиться ко всем окружающим с пониманием и милосердием, а в ответ получать взаимность. Хочу никогда не терять надежды и веры, желаю всегда смело идти вперед. И Николай Чудотворец исцеляет тебя от недугов, от печали, от скорбных мыслей.

Поздравления с Рождеством Николая Чудотворца в красивых открытках

Поздравление с Рождеством святителя Николая Чудотворца. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Рождеством святителя Николая Чудотворца. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Рождеством святителя Николая Чудотворца. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Рождеством святителя Николая Чудотворца. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Рождеством Николая Чудотворца

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