Ризиків побільшає: у МОН дали рекомендації, як запобігти погіршенню здоров'я у спеку

Спека у місті. Фото: Новини.LIVE

В Україні зафіксували повернення екстремальної спеки. Це, своє чергою, означає, що ризиків для здоров'я стане більше.

Як не допустити погіршення здоров'я у спеку, розповіли та дали рекомендації у МОЗ.

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Рекомендації МОЗ

"Якщо ваші близькі належать до груп ризику, поцікавтеся, чи п’ють вони достатньо води, чи потрібна їм допомога. Залишайтеся на зв’язку з тими, хто може бути під ризиком погіршення здоров’я внаслідок спеки, частіше цікавтеся їхнім самопочуттям", — йдеться у повідомленні.

Окрім цього, у міністерстві нагадали про декілька важливих правил:

Перш за все, потрібно уникати перебування на вулиці у період з 10 по 18 годину. Натомість, більше часу краще проводити у прохолодному приміщенні з кондиціонером.

Необхідно пити багато рідини навіть у тому випадку, якщо не відчуваєте спрагу.

Не забувайте охолоджувати шкіру.

З обережністю плануйте фізичну активність.

У спеку краще надавати перевагу легкій та збалансованій їжі.

Відмовтесь від алкоголю.

Не варто залишати дітей або домашніх тварин в машині.

У МОЗ наголошують, у випадку погіршення стану — не потрібно зволікати та обов'язково звернутися за допомогою.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україну насувається антициклон, який характеризується сухою та гарячою погодою.

Додамо, у Марокко зафіксували рекордно аномальну температуру в понад +50°C.