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Ризиків побільшає: у МОН дали рекомендації, як запобігти погіршенню здоров'я у спеку

15 серпня 2023 16:50
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Ризиків побільшає: у МОН дали рекомендації, як запобігти погіршенню здоров'я у спеку
Спека у місті. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

В Україні зафіксували повернення екстремальної спеки. Це, своє чергою, означає, що ризиків для здоров'я стане більше. 

Як не допустити погіршення здоров'я у спеку, розповіли та дали рекомендації у МОЗ.

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Рекомендації МОЗ

"Якщо ваші близькі належать до груп ризику, поцікавтеся, чи п’ють вони достатньо води, чи потрібна їм допомога. Залишайтеся на зв’язку з тими, хто може бути під ризиком погіршення здоров’я внаслідок спеки, частіше цікавтеся їхнім самопочуттям", — йдеться у повідомленні. 

Окрім цього, у міністерстві нагадали про декілька важливих правил: 

  • Перш за все, потрібно уникати перебування на вулиці у період з 10 по 18 годину. Натомість, більше часу краще проводити у прохолодному приміщенні з кондиціонером. 
  • Необхідно пити багато рідини навіть у тому випадку, якщо не відчуваєте спрагу.
  • Не забувайте охолоджувати шкіру. 
  • З обережністю плануйте фізичну активність.
  • У спеку краще надавати перевагу легкій та збалансованій їжі. 
  • Відмовтесь від алкоголю. 
  • Не варто залишати дітей або домашніх тварин в машині.

У МОЗ наголошують, у випадку погіршення стану — не потрібно зволікати та обов'язково звернутися за допомогою. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україну насувається антициклон, який характеризується сухою та гарячою погодою. 

Додамо, у Марокко зафіксували рекордно аномальну температуру в понад +50°C.

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