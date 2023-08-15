Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow Рисков станет больше: в МОН дали рекомендации, как предотвратить ухудшение здоровья в жару arrow

Рисков станет больше: в МОН дали рекомендации, как предотвратить ухудшение здоровья в жару

15 августа 2023 16:50
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Рисков станет больше: в МОН дали рекомендации, как предотвратить ухудшение здоровья в жару
Жара в городе. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Украине зафиксировали возвращение экстремальной жары. Это, в свою очередь, означает, что рисков для здоровья станет больше.

Как не допустить ухудшения здоровья в жару, рассказали и дали рекомендации в МОЗ.

Читайте также:

Рекомендации Минздрава

"Если ваши близкие относятся к группам риска, поинтересуйтесь, пьют ли они достаточно воды, нужна ли им помощь. Оставайтесь на связи с теми, кто может оказаться под риском ухудшения здоровья вследствие жары, чаще интересуйтесь их самочувствием", — говорится в сообщении.

Кроме того, в министерстве напомнили о нескольких важных правилах:

  • Прежде всего нужно избегать пребывания на улице в период с 10 по 18 часов. Зато больше времени лучше проводить в прохладном помещении с кондиционером.
  • Необходимо пить много жидкости даже в том случае, если не испытываете жажды.
  • Не забывайте охлаждать кожу.
  • С осторожностью планируйте физическую активность.
  • В жару лучше отдавать предпочтение легкой и сбалансированной пище.
  • Откажитесь от алкоголя.
  • Не следует оставлять детей или домашних животных в машине.

В Минздраве отмечают, что в случае ухудшения состояния — не нужно медлить и обязательно обратиться за помощью.

Напомним, ранее мы писали, что в Украину надвигается антициклон, характеризующийся сухой и жаркой погодой.

Добавим, в Марокко зафиксировали рекордно аномальную температуру более +50°C.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

None

Собрать ребенка в школу в 2023 и не влезть в долги: полный список и цены

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз