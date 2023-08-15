Рисков станет больше: в МОН дали рекомендации, как предотвратить ухудшение здоровья в жару

Жара в городе. Фото: Новини.LIVE

В Украине зафиксировали возвращение экстремальной жары. Это, в свою очередь, означает, что рисков для здоровья станет больше.

Как не допустить ухудшения здоровья в жару, рассказали и дали рекомендации в МОЗ.

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Рекомендации Минздрава

"Если ваши близкие относятся к группам риска, поинтересуйтесь, пьют ли они достаточно воды, нужна ли им помощь. Оставайтесь на связи с теми, кто может оказаться под риском ухудшения здоровья вследствие жары, чаще интересуйтесь их самочувствием", — говорится в сообщении.

Кроме того, в министерстве напомнили о нескольких важных правилах:

Прежде всего нужно избегать пребывания на улице в период с 10 по 18 часов. Зато больше времени лучше проводить в прохладном помещении с кондиционером.

Необходимо пить много жидкости даже в том случае, если не испытываете жажды.

Не забывайте охлаждать кожу.

С осторожностью планируйте физическую активность.

В жару лучше отдавать предпочтение легкой и сбалансированной пище.

Откажитесь от алкоголя.

Не следует оставлять детей или домашних животных в машине.

В Минздраве отмечают, что в случае ухудшения состояния — не нужно медлить и обязательно обратиться за помощью.

Напомним, ранее мы писали, что в Украину надвигается антициклон, характеризующийся сухой и жаркой погодой.

Добавим, в Марокко зафиксировали рекордно аномальную температуру более +50°C.