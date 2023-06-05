Росія хоче засудити кримського художника на 18 років в'язниці суворого режиму

Богдан Зіза. Фото: Instagram художника

У Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону відбулось засідання у справі затриманого росіянами художника, активіста Богдана Зізи, який в травні минулого року облив синьою і жовтою фарбами будівлю російської адміністрації у Євпаторії. Таким вчинком він показав своє ставлення до війни в Україні, яку розпочала РФ.

Про це повідомила Кримська правозахисна група.

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Оголосив про голодування та заспівав українську пісню в суді

Своєю чергою Зіза виступив з останнім словом, у якому нагадав про свою позицію щодо російського вторгнення в Україну. Також він оголосив голодування та заспівав пісню "Ой, у лузі червона калина".

"Мій вчинок був криком душі й совісті до тих, хто так само, як і я, боялися, але також не хотіли й не хочуть цієї війни. Кожен з нас окремо маленька непомітна людина, але вона може бути почута через гучний вчинок. Так, страшно, Так, можна опинитися за ґратами, де я сам, звісно, не планував бути. Навіть за ці слова на мене можна відкрити кримінальну справу. Але краще з чистою совістю сидіти у в’язниці, ніж бути безмовною худобою на волі", — зазначив він у суді, цитує його слова видання "Ґрати".

Що про це відомо

Нагадаємо, російська ФСБ затримала Богдана Зізу 17 травня 2022 року. Його звинуватили у тому, що він облив жовтою та блакитною фарбами вхід до будівлі "адміністрації" Євпаторії.

Богдан Зіза розповів, що слідчий кримського управління ФСБ Олександр Лавров під час слідства бив його, погрожував умовами СІЗО і розказував, що буде з активістом, коли він опиниться за ґратами. Також після затримання Зізу силою змусили записати відео.

Вже на початку липня йому "приписали" додаткові статті звинувачення. Наразі його звинувачують у порушенні ст. 167 ч.2 КК РФ (навмисне знищення чи пошкодження чужого майна шляхом підпалу); ст.214 (вандалізм), ст. 205 (терористичний акт).

В кінці грудня кримчанину продовжили термін утримання під вартою на пів року. Пізніше Богдана Зізу перевезли до Ростова.

Раніше повідомлялося, що росіяни переводять політв’язнів з Криму у таємний СІЗО в тимчасово захопленому селі Чонгар Херсонської області. За інформацією Кримської правозахисної групи, частину політичних в’язнів з Криму переводять у неофіційний слідчий ізолятор.