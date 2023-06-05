Россия хочет осудить крымского художника на 18 лет тюрьмы строгого режима

Богдан Зиза. Фото: Instagram художника

В Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону состоялось заседание по делу задержанного россиянами художника, активиста Богдана Зизы, который в мае прошлого года облил синей и желтой красками здание российской администрации в Евпатории. Таким поступком он показал свое отношение к войне в Украине, начатой РФ.

Об этом сообщила Крымская правозащитная группа.

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Объявил голодовку и спел украинскую песню в суде

В свою очередь, Зиза выступил с последним словом, в котором напомнил о своей позиции относительно российского вторжения в Украину. Также он объявил голодовку и спел песню "Ой, у лузі червона калина".

"Мой поступок был криком души и совести к тем, кто так же, как и я, боялись, но также не хотели и не хотят этой войны. Каждый из нас отдельно маленький незаметный человек, но он может быть услышан из-за громкого поступка. Да, страшно. Да, можно оказаться за решеткой, где я сам, конечно, не планировал быть. Даже за эти слова на меня можно открыть уголовное дело. Но лучше с чистой совестью сидеть в тюрьме, чем быть безмолвным скотом на свободе", — отметил он в суде, цитирует его слова издание "Решетки".

Что об этом известно

Напомним, российская ФСБ задержала Богдана Зизу 17 мая 2022 года. Его обвинили в том, что он облил желтой и голубой красками вход в здание "администрации" Евпатории.

Богдан Зиза рассказал, что следователь крымского управления ФСБ Александр Лавров во время следствия избивал его, угрожал условиями СИЗО и рассказывал, что будет с активистом, когда он окажется за решеткой. Также после задержания Зизу силой заставили записать видео .

Уже в начале июля ему приписали дополнительные статьи обвинения. В настоящее время его обвиняют в нарушении ст. 167 ч.2 УК РФ (умышленное ликвидирование либо повреждение чужого имущества методом поджога); ст.214 (вандализм), ст. 205 (террористический акт).

В конце декабря крымчанину продлили срок содержания под стражей на полгода. Позже Богдана Зизу перевезли в Ростов.

Ранее сообщалось, что россияне переводят политзаключенных из Крыма в тайный СИЗО во временно захваченном селе Чонгар Херсонской области. По информации Крымской правозащитной группы часть политических заключенных из Крыма переводят в неофициальный следственный изолятор.