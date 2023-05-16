Росіяни намагаються виставити себе непричетними до війни в Україні, — соцопитування

Люди гуляють Червоною площею у Москві. Фото: УНІАН

Росіяни живуть у своїй бульбашці і свято вірять, що Росія воює в Україні з НАТО та американцями. Для них війна — природня катастрофа.

Про це сказав доктор соціологічних наук, керівник аналітичного центру "Інститут конфліктології та аналізу Росії" Олександр Шульга під час круглого столу в Military Media Center на тему "Рашизм. Зрозуміти, щоб подолати".

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"Війна для росіян "наче природна катастрофа, форс-мажор, на який вони не можуть вплинути, як ковід", — вважає Шульга.

Він також зазначив, що відбувається рутинізація війни.

"Якщо раніше 50% респондентів говорили, що актуальною проблемою для них є "СВО", то зараз вона вирівнялася за пріоритетністю з економічними проблемами", — розповів Шульга.



Він навів приклад, що ще в грудні 2022 року росіяни вважали, що найбільшою актуальною проблемою є "СВО". За пів року цей показник впав майже вдвічі — з 50% до 36% у квітні 2023 року, а водночас зростає інша актуальна проблема — низький рівень зарплат і пенсій: з 25% у грудні 2022 року до 34% у квітні 2023 року.

Нагадаємо, нещодавно Gradus Research провела восьму хвилю дослідження "Градус суспільства під час війни", яке показало збільшення використання української мови в побуті. Крім того, дослідили чи слухають українці російську музику.