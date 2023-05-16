Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Росіяни намагаються виставити себе непричетними до війни в Україні, — соцопитування arrow

Росіяни намагаються виставити себе непричетними до війни в Україні, — соцопитування

16 травня 2023 19:09
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Росіяни намагаються виставити себе непричетними до війни в Україні, — соцопитування
Люди гуляють Червоною площею у Москві. Фото: УНІАН
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Росіяни живуть у своїй бульбашці і свято вірять, що Росія воює в Україні з НАТО та американцями. Для них війна — природня катастрофа.

Про це сказав доктор соціологічних наук, керівник аналітичного центру "Інститут конфліктології та аналізу Росії" Олександр Шульга під час круглого столу в Military Media Center на тему "Рашизм. Зрозуміти, щоб подолати".

Читайте також:

Як росіяни сприймають війну в Україні

"Війна для росіян "наче природна катастрофа, форс-мажор, на який вони не можуть вплинути, як ковід", — вважає Шульга.

Він також зазначив, що відбувається рутинізація війни.

"Якщо раніше 50% респондентів говорили, що актуальною проблемою для них є "СВО", то зараз вона вирівнялася за пріоритетністю з економічними проблемами", — розповів Шульга. 
 
Він навів приклад, що ще в грудні 2022 року росіяни вважали, що найбільшою актуальною проблемою є "СВО". За пів року цей показник впав майже вдвічі — з 50% до 36% у квітні 2023 року, а водночас зростає інша актуальна проблема — низький рівень зарплат і пенсій: з 25% у грудні 2022 року до 34% у квітні 2023 року. 

Нагадаємо, нещодавно Gradus Research провела восьму хвилю дослідження "Градус суспільства під час війни", яке показало збільшення використання української мови в побуті. Крім того, дослідили чи слухають українці російську музику.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB