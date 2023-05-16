Россияне пытаются выставить себя непричастными к войне в Украине, — соцопрос

Люди гуляют по Красной площади в Москве. Фото: УНИАН

Россияне живут в своем пузыре и свято верят, что Россия воюет в Украине с НАТО и американцами. Для них война — естественная катастрофа.

Об этом сказал доктор социологических наук, руководитель аналитического центра "Институт конфликтологии и анализа России" Александр Шульга во время круглого стола в Military Media Center по теме "Рашизм. Понять, чтобы преодолеть".

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"Война для россиян" как природная катастрофа, форс-мажор, на который они не могут повлиять, как ковид", — считает Шульга.

Он также отметил, что происходит рутинизация войны.

"Если раньше 50% респондентов говорили, что актуальной проблемой для них "СВО", то сейчас она выровнялась по приоритетности с экономическими проблемами", — рассказал Шульга.



Он привел пример, что еще в декабре 2022 года россияне считали, что наиболее актуальной проблемой является "СВО". За полгода этот показатель упал почти вдвое — с 50% до 36% в апреле 2023 года, а в то же время растет другая проблема — низкий уровень зарплат и пенсий: с 25% в декабре 2022 года до 34% в апреле 2023 года.

Напомним, недавно Gradus Research провела восьмую волну исследования "Градус общества во время войны", показавшее увеличение использования украинского языка в быту. Кроме того, исследовали или слушают украинцы русскую музыку.