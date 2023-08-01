Росіяни погрожують батькам, які не віддали дітей до шкіл на окупованих територіях
Окупанти шукають та погрожують людям, які відмовилися віддавати своїх дітей до російських шкіл на тимчасово окупованих територіях України.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Колаборанти перевіряють відвідуваність шкіл
"Перед початком нового навчального року окупанти шукають дітей, батьки яких відмовились віддавати дитину до російських шкіл на тимчасово окупованих територіях", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що окупанти створили спеціальні групи колаборантів, які перевіряють відвідуваність шкіл. У разі виявлення подібних випадків батькам погрожують позбавленням батьківських прав.
"Також окупаційна влада зобов’язала батьків мати російські паспорти. При цьому червону макулатуру мають мати обидва з батьків, інакше дитині заборонено буде навчатись, а отже батьки також будуть позбавлені прав", — додали у ЦНС.
Нагадаємо, раніше мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що російські окупанти разом зі своїми "помічниками" депортують та викрадають українських дітей з територій, які тимчасово окуповані. Найбільше страждають сироти та діти, за якими немає батьківського догляду.