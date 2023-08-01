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Росіяни погрожують батькам, які не віддали дітей до шкіл на окупованих територіях

1 серпня 2023 08:37
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
Росіяни погрожують батькам, які не віддали дітей до шкіл на окупованих територіях
Дівчинка плаче за партою. Фото: Людмила Денисова
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

Окупанти шукають та погрожують людям, які відмовилися віддавати своїх дітей до російських шкіл на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Колаборанти перевіряють відвідуваність шкіл

"Перед початком нового навчального року окупанти шукають дітей, батьки яких відмовились віддавати дитину до російських шкіл на тимчасово окупованих територіях", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти створили спеціальні групи колаборантів, які перевіряють відвідуваність шкіл. У разі виявлення подібних випадків батькам погрожують позбавленням батьківських прав. 

"Також окупаційна влада зобов’язала батьків мати російські паспорти. При цьому червону макулатуру мають мати обидва з батьків, інакше дитині заборонено буде навчатись, а отже батьки також будуть позбавлені прав", — додали у ЦНС.

Нагадаємо, раніше мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що російські окупанти разом зі своїми "помічниками" депортують та викрадають українських дітей з територій, які тимчасово окуповані. Найбільше страждають сироти та діти, за якими немає батьківського догляду.

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