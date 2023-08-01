Россияне угрожают родителям, которые не отдали детей в школы на оккупированных территориях

Девочка плачет за партой. Фото: Людмила Денисова

Оккупанты ищут и угрожают людям, отказавшимся отдавать своих детей в русские школы на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Коллаборанты проверяют посещаемость школ

"Перед началом нового учебного года оккупанты ищут детей, родители которых отказались отдавать ребенка в российские школы на временно оккупированных территориях", — говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты создали специальные группы коллаборантов, проверяющих посещаемость школ. В случае обнаружения подобных случаев родителям угрожают лишением родительских прав.

"Также оккупационные власти обязали родителей иметь российские паспорта. При этом красную макулатуру должны иметь оба родителя, иначе ребенку запрещено будет учиться, а значит родители также будут лишены прав", — добавили в ЦНС.

Напомним, ранее мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что российские оккупанты вместе со своими "помощниками" депортируют и похищают украинских детей с временно оккупированных территорий. Больше страдают сироты и дети, за которыми нет родительского ухода.