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Россияне угрожают родителям, которые не отдали детей в школы на оккупированных территориях

1 августа 2023 08:37
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
Россияне угрожают родителям, которые не отдали детей в школы на оккупированных территориях
Девочка плачет за партой. Фото: Людмила Денисова
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

Оккупанты ищут и угрожают людям, отказавшимся отдавать своих детей в русские школы на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Коллаборанты проверяют посещаемость школ

"Перед началом нового учебного года оккупанты ищут детей, родители которых отказались отдавать ребенка в российские школы на временно оккупированных территориях", — говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты создали специальные группы коллаборантов, проверяющих посещаемость школ. В случае обнаружения подобных случаев родителям угрожают лишением родительских прав.

"Также оккупационные власти обязали родителей иметь российские паспорта. При этом красную макулатуру должны иметь оба родителя, иначе ребенку запрещено будет учиться, а значит родители также будут лишены прав", — добавили в ЦНС.

Напомним, ранее мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что российские оккупанты вместе со своими "помощниками" депортируют и похищают украинских детей с временно оккупированных территорий. Больше страдают сироты и дети, за которыми нет родительского ухода.

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