Россияне угрожают родителям, которые не отдали детей в школы на оккупированных территориях
Оккупанты ищут и угрожают людям, отказавшимся отдавать своих детей в русские школы на временно оккупированных территориях Украины.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Коллаборанты проверяют посещаемость школ
"Перед началом нового учебного года оккупанты ищут детей, родители которых отказались отдавать ребенка в российские школы на временно оккупированных территориях", — говорится в сообщении.
Отмечается, что оккупанты создали специальные группы коллаборантов, проверяющих посещаемость школ. В случае обнаружения подобных случаев родителям угрожают лишением родительских прав.
"Также оккупационные власти обязали родителей иметь российские паспорта. При этом красную макулатуру должны иметь оба родителя, иначе ребенку запрещено будет учиться, а значит родители также будут лишены прав", — добавили в ЦНС.
Напомним, ранее мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что российские оккупанты вместе со своими "помощниками" депортируют и похищают украинских детей с временно оккупированных территорий. Больше страдают сироты и дети, за которыми нет родительского ухода.