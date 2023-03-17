Росіяни взялися паспортизувати дітей-сиріт в окупації до їхнього повноліття

Росіяни позбавляють громадянства України сиріт із окупованих територій

На окупованих територіях за дітей-сиріт заяви про відмову від українського громадянства подають соціальні установи та опікуни. Таким чином, окупанти позбавляють дітей українського громадянства, не чекаючи їхнього повноліття.

Про це йдеться у повідомленні Луганської обласної військової адміністрації.

Як росіяни позбавляють сиріт українського громадянства

"Росіяни усіма можливими способами намагаються прискорити процес відмовлення від громадянства України жителів тимчасово окупованих територій. Дійшли вже й до дітей, аби не чекати їхнього повноліття і більшого розуміння ситуації навкруги", — йдеться у повідомленні.

Згідно із нещодавно прийнятим законом, заяву на припинення громадянства за дитину, яка не досягла 14-річного віку, може подати один із батьків, єдиний батько або усиновлювач.

"Крім того, за дітей, які залишилися без піклування батьків, у тому числі постійно перебувають в освітній, медичній, організації, що надає соціальні послуги, заява подається опікуном або уповноваженим представником такої установи. Тобто дитину ніхто не питає", — наголошують у Луганській ОВА.

Обласна адміністрація також повідомляє, на окупованій Луганщині росіяни тероризують і пенсіонерів, аби ті скоріше погоджувалися брати паспорт рф. Із березня на території так званої "лнр" почали перераховувати пенсії. Але звернутися до відповідних органів людина може виключно з паспортом рф з реєстрацією на території регіону. Паспорти України чи так званої "лнр" не приймаються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українських дітей-сиріт російські загарбники вивезли з окупованих території до 24 інтернатів на території рф. Там їх виховують у пропутінській атмосфері, змушуючи писали листи на фронт окупантам.